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«Открытые медиа» и «МБХ медиа» заявили о прекращении работы
О прекращении работы также заявил проект "Правозащита Открытки", сайт которого ранее был заблокирован
Издание "Открытые медиа" сообщило о том, что с 5 августа прекращает свою работу после блокировки сайта Роскомнадзором. Информация об этом появилась в телеграм-канале проекта.
В сообщении говорится, что решение о прекращении работы было принято после появления в СМИ информации о том, что блокировка произошла по требованию Гепрокуратуры России. Ведомство считает, что "Открытые медиа" связаны с организациями, признанными нежелательными. "У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики." - говорится в сообщении издания.
"Открытые медиа" подчеркнули, что никогда не сотрудничали с нежелательными организациями. Издание работало на средства пятилетнего гранта, который был выдан через компанию Михаила Ходорковского "Open Press". Журналисты заявили, что никогда не скрывали этого, а оформленных отношений или договоров с другими компаниями предпринимателя у них не было. "К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались." - говорится в сообщении журналистов издания.
С 5 августа прекращает свою работу проект "Правозащита Открытки", сайт которой ранее также был заблокирован. Об этом сообщила в своем телеграм-канале юрист Анастасия Буракова.
"МБХ медиа" также прекращает работу, сообщила бывший главный редактор Вероника Куцылло: "Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму. Блокировка нашего и еще нескольких проектов, обвинение нас в "связях" с мифическими "нежелательными организациями" — еще один шаг на этом пути, не первый и, к сожалению, не последний. И на этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими".
Вечером 4 августа стало известно, что сайты изданий "Открытые медиа", "МБХ медиа", а также проекта "Правозащита Открытки" заблокированы Роскомнадзором на территории России. Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора. Заблокирован и сайт премии для журналистов "Профессия — журналист", учрежденной бизнесменом Михаилом Ходорковским. Внимание на это обратил проект "Роскомсвобода".
"Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (эти британские организации признаны в России нежелательными, им запрещено вести в стране деятельность) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры", — ответили на запрос РБК в пресс-службе Роскомнадзора.
"Открытые медиа" были созданы в 2017 году и зарегистрированы как онлайн-СМИ в Эстонии. "Медиалогия" в рейтинге за 2020 год называла их вторым по репостам в соцсетях русскоязычным интернет-изданием.
- В конце июля Минюст включил в список "СМИ-иноагентов" трёх журналистов "Открытых медиа", включая главного редактора.
- Проекты "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" основал Михаил Ходорковский. Он живёт за границей.
- В начале июля Минюст признал нежелательными четыре организации Ходорковского: британские "Фонд Ходорковского", "Оксфордский российский фонд", Фонд "Будущее России" и французскую организацию "Европейский выбор". Роскомнадзор в конце июля заблокировал сайт центра "Досье", связанного с Ходорковским.
Другие новости дня
Аслан Бжания посетит Южную Осетию в годовщину августовской войны
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания 6-9 августа посетит Цхинвали. Как сообщили в пресс-службе югоосетинского президента Анатолия Бибилова, Бжания примет участие «в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года».
«В рамках визита пройдут переговоры президентов Анатолия Бибилова и Аслана Бжания, а также расширенное совещание по вопросам взаимодействия Республики Южная Осетия и Республики Абхазия», – отмечает пресс-служба.
Отметим, что это первый визит Аслана Бжания в Цхинвали после его победы на президентских выборах 22 марта 2020 года.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 25 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
В Грузии за сутки впервые вакцинировали более 20 тысяч человек
В Грузии накануне, 4 августа сделали 20 845 прививок против коронавируса. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний страны (NCDC). Суточный показатель вакцинации в Грузии впервые превысил отметку в 20 тысяч.
По информации NCDC, всего в стране администрирована 564 691 вакцина. Первую дозу получили 386 614 человек, а полностью вакцинировались 178 077 (около 4.7% населения страны).
Масштабная вакцинация препаратом Pfizer началась в Грузии 26 июля. В стране также доступны препараты AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.
Великобритания внесла Грузию в «красный список»
Путешественники, прибывающие в Великобританию из Грузии и Мексики, должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Как сообщило в среду министерство транспорта королевства, с 8 августа эти две страны, а также французские заморские регионы Майотта и Реюньон войдут в красный список стран повышенного риска распространения новых штаммов коронавируса. Тогда же из красного списка будут исключены Индия, Катар и ОАЭ.
«Красный список был расширен, чтобы защитить успехи, достигнутые в ходе программы массовой вакцинации, от угрозы, которую представляют новые варианты вируса», – заявил глава Минтранса Грант Шэппс.
В соответствии с так называемой светофорной системой поездок, введенной в Соединенном Королевстве в мае при въезде в страну из 60 стран красного списка необходимо 10 дней провести в изоляции в специальных гостиницах.
С 12 августа стоимость проживания в этих отелях вырастет на 30%, до £2285 (около 3200 долларов США). Как пояснили в правительстве, это связано с переоценкой затрат на обеспечение карантина в таких учреждениях, пишет ТАСС.
Члены Совбеза ООН призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее совместное заявление распространили члены Совета безопасности ООН – Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия и Эстония, а также Албания, которая будет непостоянным членом Совбеза в 2022-2023 годах. Заявление приурочено к годовщине российско-грузинской войны 2008 года.
«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», – говорится в заявлении.
Представители стран Запада выразили сожаление по поводу того, что территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Россией.
«Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление контроля над Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией, являющихся неотъемлемыми частями Грузии, а также шаги РФ по аннексии этих грузинских регионов. Действия России явно нарушают международное право», – отмечается в заявлении.
Авторы обращения напомнили о решении Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января этого года, в котором говорилось, что, осуществляя эффективный контроль над грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия, Россия несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство людей поведение, а также предотвращение возвращения грузин в свои дома и непроведение расследований нарушений прав человека, отмечает РБК.
«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что за последние несколько лет ни одному международному механизму мониторинга прав человека не был предоставлен неограниченный доступ в регионы Абхазии и Южной Осетии. Поэтому мы призываем к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа Управлению Верховного комиссара по правам человека и другим международным и региональным правозащитным механизмам. Мы подчеркиваем необходимость мирного урегулирования российско-грузинского конфликта на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт», – говорится в заявлении.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 25 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 200 млн
Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 млн, подсчитали в американском университете Джонса Хопкинса.
В последнее время темпы распространения инфекции в ряде стран вновь увеличились из-за штамма "Дельта". Отметка в 100 млн диагнозов была преодолена в течение первого года пандемии, ещё сто миллионов человек заразились в течение следующих шести месяцев.
Наибольшее количество случаев выявили в США (35 млн), Индии (почти 32 млн) и Бразилии (20 млн). Россия, согласно этому списку, находится на четвёртом месте (6,3 млн случаев). 38 процентов регистрируемых в последнее время диагнозов приходятся на бедные страны. Умерло, по официальным данным, более 4,2 млн человек по всему миру. Учёные из Университета Вашингтона считают, что показатели смертности от СOVID-19 занижены вдвое.
К российской статистике инфицированных и умерших от коронавирусной инфекции у экспертов тоже есть вопросы. По данным Росстата, число умерших россиян, инфицированных коронавирусом, как минимум вдвое больше, чем сообщает оперативный штаб, и на данный момент превышает 300 тысяч человек (власти объясняют разницу тем, что в статистику штаба попадают только те случаи, когда коронавирус признан главной, а не сопутствующей, причиной смерти).
Показатели так называемой избыточной смертности, то есть превышения числа умерших по сравнению с прежними годами, ещё выше.
Массовая иммунизация, по мнению ученых из университета Хопкинса, замедляет пандемию и помогает предотвратить гибель людей, но вакцин на всех не хватает. Агентство Рейтер отмечает, что коронавирусом заразились по меньшей мере 2,6% населения Земли. Если собрать их вместе, они составили бы восьмую по численности населения страну в мире.
На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны временно отказаться от третьей прививки против коронавируса и передать высвободившиеся дозы нуждающимся регионам, в которых подавляющее большинство населения по-прежнему остаётся без вакцины.
Белорусская бегунья Кристина Тимановская прилетела в Польшу
Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и, как она утверждает, пытались против ее воли вывезти из Токио после критики спортивных чиновников с ее стороны, прилетела в Польшу.
Польские власти выдали спортсменке гуманитарную визу после того, как Тимановская отказалась возвращаться в Минск и заявила о намерении попросить политического убежища в Европе. Ожидалось, что спортсменка прилетит в Варшаву прямым рейсом из Токио, но в итоге ее отправили в Вену. Агентство Reuters сообщало, что это сделано из соображений безопасности. На изменении маршрута, как утверждается, настояли польские дипломаты.
В Вене Тимановскую встретил госсекретарь Австрии Магнус Бруннер. Власти страны сообщили о том, что спортсменка находится в безопасности и чувствует себя хорошо, хотя и обеспокоена своей дальнейшей судьбой. Впоследствии она вылетела в Варшаву.
1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от нее вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что ее хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политическое убежище за рубежом. На родине она опасается преследования.
После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов.
2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вместе со своей семьей решила не возвращаться в Беларусь после того, что случилось с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.
Сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа» заблокированы в России
Сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа» не открываются у большинства провайдеров России.
«МБХ медиа» пишет, что сайт заблокирован Роскомнадзором. Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. В связи с чем произошла блокировка, неизвестно, сообщает издание.
«Открытые медиа» сообщают в телеграме, что адрес сайта внесен в особый список на Роскомнадзора как ресурс, содержащий призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.
Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.
Кроме того, в России заблокирован сайт «Правозащиты открытки». Как и в случае с «Открытыми медиа» в уведомлении сказано, что сайт организации содержит призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.
Проекты «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита открытки» основал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он живет за границей.
ВОЗ призывает отказаться от третьей прививки в пользу бедных стран
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал богатые страны временно отказаться от третьей прививки против коронавируса и передать высвободившиеся дозы нуждающимся регионам, в которых подавляющее большинство населения по-прежнему остается без вакцины. Об этом сообщает Reuters.
В своем заявлении руководство ВОЗ рекомендовало участникам «Большой двадцатки» и фармацевтическим гигантам помочь бедным государствам с вакцинацией.
Вашингтон уже дал ответ ВОЗ: американские власти не откажутся от третьих доз и в то же время готовы выполнить план помощи развивающимся странам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В настоящее время целый ряд стран – Израиль, Германия, Франция, США, Великобритания и другие – рассматривают возможность введения третьей дозы препарата от COVID-19 для повышения эффективности иммунного ответа в условиях распространения более опасных штаммов, однако финального решения пока не приняло ни одно правительство.
Во вторник Белый дом обнародовал информацию о том, что США поставили за рубеж уже более 110 миллионов доз вакцин от новой инфекции. Еще полмиллиарда доз будет поставлено за границу начиная с конца августа. «Важно отметить, что Соединенные Штаты не использовали и не будут использовать свои вакцины для того, чтобы добиться благосклонности других стран. Наша цель – спасать жизни», – говорится в сообщении.
Ранее США и европейские станы обвинили Россию и Китай в агрессивном ведении «вакцинной дипломатии» с целью расширения своего влияния и подрыва доверия к странам Запада. К настоящему моменту, однако, выяснилось, что Москва провалила значительную часть своих контрактов. В результате многие страны – от Гватемалы до Аргентины – заговорили о намерении расторгнуть с российской стороной договоры о покупке «Спутника V». По данным Би-би-си, сейчас объем поставок российского препарата в десять раз ниже, чем у конкурентов из Америки и КНР – Pfizer, Sinovac и Sinopharm.
Российские власти обещают выполнить обязательства по поставкам, однако ссылаются на необходимость вакцинировать в первую очередь собственное население. В России на протяжении уже нескольких несколько недель от COVID-19 ежесуточно погибает порядка 800 человек.
COVID-19 в Абхазии: 98 новых случаев, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 392 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 178 пациентов. Состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента: две женщины - 76 и 80 лет, а также двое мужчин - 42 и 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 47, 12 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 642 человека. Зарегистрировано 320 летальных случаев. Выздоровели 18 189 человек.
Путин разрешил двойное гражданство между Россией и Южной Осетией
Президент России Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как сообщают российские СМИ, таким образом, россияне могут получать югоосетинское гражданство, а жители Цхинвали и других населенных пунктов бывшей грузинской автономии могут беспрепятственно получать российское гражданство.
Соглашение будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон за шесть месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения», - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации правительства РФ.
«Лицо, состоящее в гражданстве обеих сторон, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой оно постоянно проживает», - сказано в документе.
Кроме того, люди, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва, а ранее прошедшие военную службу - освобождаются от призыва.
Россия признала два региона Грузии - Южную Осетию и Абхазию - независимыми республиками 25 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. После этого правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией и официально объявило эти регионы оккупированными территориями, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Абхазский МИД: вопрос о досрочном освобождении Ираклия Бебуа не рассматривается
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал вчерашние заявления госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани. Она, в частности, выразила надежду на решение вопроса об освобождении гражданина Грузии Ираклия Бебуа.
В Сухуми говорят, что вопрос о досрочном освобождении Бебуа не рассматривается.
«Упомянутый Ахвледиани гражданин Грузии Ираклий Бебуа был осужден в Республике Абхазия за совершенное им преступление и в соответствии с вынесенным судом решением отбывает наказание», – сказано в заявлении абхазского МИДа.
- В Абхазии уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна». Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Абхазское ведомство прокомментировало и другие заявления Теи Ахвледиани – о неформальной коммуникации с абхазским обществом и финансировании грузино-абхазских бизнес-проектов.
«Сообщение Ахвледиани о совместных грузино-абхазских бизнес-проектах нуждается в уточнении. Граждане Республики Абхазия не принимают участие в совместных грузино-абхазских бизнес-проектах. Если кто-то из граждан Грузии, проживающих в Галском районе, посчитал возможным участвовать в такого рода проектах, то вряд ли это можно расценивать как «грузино-абхазские бизнес-проекты, направленные на восстановление доверия», – сказано в комментарии.
Говоря о заявлении госминистра Грузии по поводу восстановления движения граждан через Ингурский мост, в Сухуми говорят, что «власти Грузии не имеют отношения к данному решению».
«Руководство Республики Абхазия, выступившее с данной гуманитарной инициативой, пошло навстречу жителям Галского района, нуждающимся в пересечении абхазо-грузинской государственной границы», – говорится в заявлении.
Прокомментировали в абхазском МИДе и заявление Ахвледиани о предоставлении Абхазии помощи в рамках борьбы с коронавирусом.
«Следует подчеркнуть, что Республика Абхазия не получала и не получает от правительства Грузии никакой помощи. Поступившая в Сухум в рамках борьбы с коронавирусом помощь приходит исключительно от международных организаций», – сказано в заявлении.
Тея Ахвледиани накануне сообщила, что правительство Грузии и международные организации оказали жителям Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом помощь объемом в 4 млн лари.
В Сухуми критикуют США за рекомендацию «не посещать оккупированную Абхазию»
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове прокомментировал на своей странице в Facebook рекомендации Государственного департамента США не путешествовать в «оккупированную Абхазию из-за риска совершения преступлений и гражданских беспорядков».
«Госдеп США вывесил на своей странице настоятельные рекомендации не путешествовать в «оккупированную» Абхазию «из-за риска совершения преступлений, гражданских беспорядков и мин».
Британо-американская организация THE HALO TRUST аж в 2011 году объявляла, что мин у нас нет. Интересно, на какие источники в этом вопросе ориентируется внешнеполитическое ведомство США? И ориентируется ли вообще? Если исходить из информации на сайте, то не особо.
Например, там же указано, что государственным служащим США запрещено посещать Абхазию. За последние 10 лет, нас посетило немало американских государственных служащих. Они остались вполне довольны и страной, и самим диалогом, к которому мы и сегодня вполне открыты в надежде на то, что в будущем картина о нашей стране будет складываться из существующих реалий, а не просто из политических соображений», – пишет Кове.
Ранее абхазский МИД выразил серьезную обеспокоенность «продолжающейся военной активностью Грузии и её западных партнеров».
Югоосетинский парламент утвердил нового главу и членов ЦИК
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня большинством голосов (19 из 32) одобрили кандидатуру Эмилии Гагиевой на должность главы Центризбиркома. Как пишет агентство «Рес», Гагиева с 16 августа сменит Беллу Плиеву, занимавшую эту должность четыре срока подряд.
Ранее югоосетинский парламент не мог собраться из-за отсутствия кворума. Оппозиция бойкотировала заседание, не соглашаясь с распределением парламентской квоты в ЦИК.
Сегодняшним решением в новый состав ЦИК вошли семь представителей от парламента: от «Единой Осетии» – Гултамзе Гогичева и Фатима Джиоева, от «Единства народа» – Артур Парастаев, от Компартии – Альберт Дудаев, от Народной партии – Алан Пухаев, от партии «Ныхас» – Николай Гаглоев, от депутатского объединения «За справедливость» – Тимур Кокойты.
Ранее югоосетинский президент Анатолий Бибилов назначил семь членов в Центризбирком – Кристину Авлохову, Тамаза Бестаева, Рауля Валиева, Казбека Карсанова, Дину Остаеву, Марину Цховребову и Игоря Чочиева.
Зураб Датунашвили принес Сербии бронзовую медаль Олимпиады
Борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили, выступающий за Сербию, выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 87 кг. В матче за третье место Датунашвили одолел хорвата Ивана Хуклека.
Обладателем золотой медали стал представитель Украины Жан Беленюк, выигравший в финале у венгра Виктора Лоринца.
Зураб Датунашвили покинул сборную Грузии в 2019 году, после того как стал жертвой рукоприкладства со стороны президента Федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе. Гегешидзе были предъявлены обвинения в насилии, Датунашвили же требовал его отставки, заявляя, что федерация превратилась «в гнездо коррупции и кумовства».
Датунашвили пришлось объявить о вынужденном завершении карьеры, после чего он принял предложение Федерации борьбы Сербии и после присвоения ему сербского гражданства стал одним из лидеров сборной.
Лаша Талахадзе выиграл золото Олимпиады, установив три мировых рекорда
27-летний грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории свыше 109 кг, выиграл золотую медаль на второй Олимпиаде подряд.
По итогам двух упражнений на олимпийском турнире в Токио спортсмен поднял общий вес 488 кг (рывок – 223 кг, толчок – 265 кг), обновив три собственных мировых рекорда и не оставив соперникам ни единого шанса.
Серебряную медаль Олимпиады выиграл спортсмен из Ирана Али Давуди, обладателем бронзовой медали стал Маан Асаад из Сирии.
Таким образом, Талахадзе стал двукратным олимпийским чемпионом и принес Грузии второе золото на Играх в Токио. Ранее победителем Олимпиады стал 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури.
Кроме того, Талахадзе – первый спортсмен в истории независимой Грузии, дважды ставший олимпийским чемпионом.
- Первое олимпийское золото Лаша Талахадзе выиграл в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Талахадзе – пятикратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион мира.
- В копилке сборной Грузии на Олимпиаде в Токио уже семь медалей – два золота, четыре серебра и одна бронза.
Участки на выборах в Госдуму РФ не откроют в Грузии, Йемене, Ливии, «ДНР» и «ЛНР»
Почти 350 зарубежных избирательных участков в разных странах планируется открыть для голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена – там сейчас война идет, Ливии и Грузии», – сказала Памфилова.
Она добавила, что россияне, проживающие в Грузии, смогут проголосовать в соседних странах.
Как пишет «Дождь», ЦИК также не откроет участки в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. На территории Украины россияне смогут проголосовать в посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.
В июле стало известно, что ЦИК разрешила жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно через «Госуслуги».
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В этом году ЦИК отказался давать доступ обычным гражданам и СМИ к трансляциям с избирательных участков. Они будут доступны только избиркомам, кандидатам и партиям.
Синоптики предупреждают о 40-градусной жаре в Грузии
По данным Национального агентства окружающей среды, в ближайшие дни в Грузии ожидается значительное повышение температуры.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Западной Грузии 6-7 августа может превысить 40 градусов, а 7-9 августа в Восточной Грузии превысит 39 градусов.
Как пишет Общественный вещатель, 6-7 августа сильные восточные ветры будут дуть в прибрежных районах Черного моря, в Верхней Имеретии, в Колхетской низменности и на участке Гори-Сурами.
Национальное агентство окружающей среды отмечает, что высокая температура воздуха и сильный ветер будут способствовать лесным пожарам.
Также сегодня Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями выпустило предупреждение о том, что в течение недели ожидается резкое повышение температуры, что увеличивает риск лесных и полевых пожаров.
В Южной Осетии выявили 46 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки проведено 249 исследований на коронавирусную инфекцию, подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 20). Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Количество выявленных инфицированных с начала пандемии достигло 4347 человек, 3716 выздоровели. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно числа жителей, погибших за время пандемии от COVID-19.
«Эпидемиологическая ситуация в республике пока остается сложной, необходимо соблюдать меры безопасности – избегать посещения мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, социальную дистанцию», – сказала главный санитарный врач.
По её словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 631 человек, 20 человек сняты с учета медиков накануне.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии по данным на 4 августа проходит лечение 81 пациент с COVID-19. В палате интенсивной терапии находятся три пациента.
В Киеве задержали мужчину с гранатой, который угрожал подорвать здание правительства
В Киеве задержали мужчину, который пришел с гранатой в здание правительства Украины.
По данным Страны.ua, задержанного зовут Владимир Прохнич, он 1978 года рождения, родом из украинского города Ирпень. Мужчина – ветеран антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, проходил службу в Луганской области. В 2015 году Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" третьей степени.
Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих.
Мужчина выдернул чеку и угрожал подорвать здание. На видео, которое опубликуют украинские медиа, мужчина стоит в дверном проеме и угрожает подошедшему человеку бросить гранату на землю, а затем заходит в здание вместе с ним. "Я живым отсюда не уйду – сяду на 10 лет", – заявил мужчина с гранатой. В то же время на записи видно, как в здание свободно заходят и выходят люди.
Неизвестный объявил, что граната боевая, а он в прошлом сапер, и потребовал эвакуировать из здания людей.
Место инцидента оцепила полиция, которая перекрыла движение автотранспорта на ближайших улицах, передает РИА Новости. В 13:00 в здании было запланировано заседание кабинета министров Украины.
В Минске начался суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком
В Минске начинается суд над членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком.
Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.
Заседание проходит в закрытом режиме, однако перед его началом агентству Sputnik удалось снять видео, на котором Колесникова танцует в клетке в зале суда и показывает сердечки.
Колесникова и Знак играли активную роль в уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на выборах прошлого года. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое "женское трио" вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.
Мария Колесникова была задержана в начале сентября прошлого года. 8 сентября её вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым попытались вывезти из Беларуси на Украину, однако она порвала свой паспорт и покинула автомобиль, чтобы избежать принудительной депортации. После этого её вновь задержали и отправили в СИЗО в Беларуси, предъявив обвинения по уголовным делам.
Максим Знак был задержан 9 сентября. Вскоре ему предъявили обвинение в действиях наносящих ущерб безопасности Беларуси.
В Тбилиси украли очки с открытого месяц назад памятника Махатме Ганди
В Тбилиси повредили памятник Махатме Ганди, подаренный городу правительством Индии, сообщил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Памятник выдающемуся индийскому государственному деятелю и философу был открыт 10 июля в сквере в одном из окраинных районов Тбилиси – Варкетили.
«Должен вам сказать, что, к сожалению, памятник уже поврежден, а именно, с него сняты очки. С памятника украли очки. Я не знаю, что сказать по этому поводу», – сокрушался Каладзе на заседании городского правительства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», мэр сказал, что в городе происходят и другие факты вандализма, которые он назвал «прискорбными» и возмутился тем, что взрослые зачастую спокойно наблюдают за подростками, которые портят городскую инфраструктуру.
Установление памятника в Тбилиси было приурочено к 150-летию со дня рождения Ганди. Автор памятника – индийский скульптор Гаутама Пали.
В церемонии открытия принимали участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и его грузинский коллега Давид Залкалиани.
Легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и, как она утверждает, пытались против её воли вывезти из Токио после критики спортивных чиновников с её стороны, вылетела из Токио в Вену.
Ранее ожидалось, что она полетит прямым рейсом из столицы Японии в Варшаву - власти Польши ранее выдали ей гуманитарную визу, и в последние дни она находилась в посольстве этой страны в Токио. Однако, как сообщает Reuters, в последний момент из соображений безопасности она вылетела другим рейсом - в Вену, столицу Австрии. Представитель белорусской диаспоры, который поддерживает связь с Тимановской, сообщил агентству, что на изменении маршрута настояли польские дипломаты.
Журналистам удалось сфотографировать и снять на видео спортсменку у входа в аэропорот Токио, однако общаться с прессой она не стала.
1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от неё вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что её хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политическое убежище за рубежом. На родине она опасается преследования.
После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов.
2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что её без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вместе со своей семьей решила не возвращаться в Беларусь после того, что случилось с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм.
От коронавируса в Грузии за сутки скончались 38 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 38 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5948 человек.
За сутки в стране выявили 4233 новых случая коронавируса. Накануне провели 45 229 тестов: PCR-тестов – 18 760, экспресс–тестов на антиген – 26 469.
Выздоровели еще 1934 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 432 903, выздоровевших – 390 827.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,36%, за последние 14 дней составляет 7,65%, за неделю – 8,35%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 16 852 человека, всего в Грузии применили 542 639 вакцин.
Президент Байден призвал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо к отставке
Президент США Джо Байден призвал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку. Байден повторил свою позицию, высказанную в марте этого года: губернатор-демократ должен будет уйти в оставку, если расследование генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк подтвердит факты сексуальных домогательств.
Байден не ответил на вопрос журналистов, следует ли нью-йорским законодателям подвергнуть Куомо импичменту в случае, если тот откажется уйти в отставку. Президент, однако, выразил уверенность, что некоторые объятия Куомо были "абсолютно невинными", как и утверждал сам губернатор. Но очевидно, что - как считает прокурор - не все объятия были таковыми, добавил Байден.
Незадолго до выступления президента США мировые СМИ сообщили, что следствие по делу губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо выявило факты сексуальных домогательств к нескольким женщинам, включая сотрудниц его офиса (официально речь идёт об одиннадцати пострадавших). Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, объявляя результаты расследования, сказала, что Куомо нарушил федеральные законы и законы штата Нью-Йорк.
В прошлом году несколько женщин обвинили Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Он отверг обвинения и не стал подавать в отставку, которой добивались несколько его однопартийцев-демократов.
Представленным во вторник, 3 августа, выводам следствия предшествовали допросы около 200 человек. Среди них были и сотрудник офиса губернатора, и те, кто подавал жалобы на губернатора. Были изучены десятки тысяч документов, тектов и снимков.
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