«Ответственность за создание угрозы безвизу несет правительство Иванишвили» — НПО

Более 40 неправительственных организаций выступили с совместным заявлением на тему возможного пересмотра условий безвизового режима с ЕС, о чём говорится в письме, направленном властям Грузии Генеральным директоратом по миграции и внутренним делам Европейской комиссии. НПО напоминают, что право на безвизовый режим с ЕС «было получено не усилиями правительства, но всего общества», что «основано на реализации демократических реформ, уважении верховенства закона и защите прав человека», и «если безвизовый режим для граждан Грузии будет приостановлен, то вся ответственность за это ляжет на правительство Иванишвили, которое в одиночку разрушило прогресс, достигнутый десятилетиями упорного труда, и которое, вопреки воле грузинского народа, сознательно вредит западному будущему страны».

Грузинские неправительственные организации заявляют, что остаются «непоколебимыми сторонниками европейской интеграции» вместе с большинством общества и призывают «Иванишвили прекратить саботировать европейский выбор абсолютного большинства населения Грузии и Конституцию Грузии».

Ранее Генеральный директорат Европейской комиссии по миграции и внутренним делам направил письмо министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили, в котором звучит призыв предоставить обновленную информацию о выполнении рекомендаций Комиссии или, если они еще не выполнены, принять соответствующие меры по их выполнению до конца августа.

В ответ на «серьёзный регресс» в развитии демократии в Грузии Европейская комиссия рассматривает возможность приостановки безвизового режима.

Ранее в «Грузинской мечте» заявляли, что разговоры о возможной приостановке безвиза – это «шантаж» и «угрозы».