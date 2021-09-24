Палата представителей одобрила расширение санкций против Кремля

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оборонном бюджете на 2022 финансовый год на сумму более 777 миллиардов долларов. Это значительно больше, чем запрашивал президент Джо Байден, сообщает "Голос Америки". Расходы на оборону увеличиваются почти на 5 процентов. Столь существенное увеличение расходов было требованием республиканцев.

За принятие документа проголосовали демократы и чуть менее половины республиканцев: за – 316 голосов, против – 113.

Законопроект традиционно содержит не только перечень расходов на оборону, но и различные политические предложения.

Среди них и предложения об ужесточении санкций в отношении России. В проект, в частности, включена поправка, выносящая на рассмотрение администрации Байдена возможность ввести санкции против 35 российских бизнесменов, чиновников и медиаменеджеров. Ранее их имена в санкционный список предложили соратники оппозиционера Алексея Навального. Речь идёт, например, о Романе Абрамовиче, Алишере Усманове, Сергее Собянине, Михаиле Мишустине, Дмитрии Пескове, Маргарите Симоньян и Владимире Соловьёве.

Ещё одна поправка запрещает американцам операции с российскими гособлигациями как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, документ лишает администрацию права приостанавливать действие санкций против компаний, имеющих отношение к газопроводу "Северный поток – 2". Ранее в Конгрессе критиковали решение вывезти из-под санкций компанию – оператора проекта.

Ранее свой проект оборонного бюджета принял Сенат. Окончательный вариант будет одобрен в ходе консультаций между палатами. Как правило, это происходит в конце года.