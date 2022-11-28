Папа Франциск о войне в Украине: нет Необходимости называть имя Путина

Глава Римско-католической церкви Папа Франциск в интервью иезуитскому журналу America подробно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Он ответил на обвинения в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру к обеим сторонам конфликта.

По словам Франциска, комментируя войну в Украине он не упоминает президента России Владимира Путина, потому что о роли политика «уже известно». «Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина», - сказал Франциск. Он также назвал Голодомор историческим предшественником войны в Украине, назвав те события «геноцидом Сталина, совершенным против украинцев».

В интервью Франциск еще раз сказал, что считает украинский народ мучениками. «Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вошедших в Украину [российских] войск», - заявил понтифик.

Кроме того, он он сказал, что считает, что буряты, чеченцы и другие россияне, «не придерживающиеся русской традиции», как правило являются «самыми жестокими» в российской армии в Украине.

На это заявление отреагировали глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цыденов заявил, что «ему странно» слышать от главы церкви о жестокости конкретных национальностей. «История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций», - написал чиновник.

Захарова сказала, что слова Франциска «это извращение». «Вспомните, в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», - цитирует ее ТАСС.