Папа Франциск призывает к переговорам о войне в Украине

Глава католической церкви Папа Франциск призвал стороны в войне в Украине начать переговоры. «Не стыдитесь делать это, пока ситуация не ухудшилась», заявил он в интервью италоязычному швейцарскому каналу RSI.

Интервью было записано в феврале и будет показано 20 марта, однако фрагмент выложен на сайте канала. Папа отвечал на вопрос журналиста о людях, призывающих Украину капитулировать перед Россией.

«В Украине есть те, кто призывает сдаться, выкинуть белый флаг. Но другие говорят, что это легитимизирует силу, - сказал журналист. - Что вы об этом думаете?»

- Это интерпретация, ответил Франциск. - Но я думаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, у кого есть мужество, чтобы вести переговоры. … Слово «переговоры» - это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут так себе, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника.

По словам Франциска, многие государства предлагают свое посредничество для переговоров между Украиной и Россией. В качестве примера он привел Турцию. «Не стыдитесь вести переговоры, пока пока не стало хуже, - заявил он. - Переговоры - это не капитуляция. Это мужество не доводить страну до самоубийства».

Франциск уже несколько раз призывал Киев и Москву сесть за стол переговоров. Посредниками, кроме Турции, предлагали стать группа африканских государств, чьи лидеры и представители посетили Украину летом, Бразилия и Швейцария.

По просьбе Киева в Швейцарии запланировано проведение саммита о мире в Украине, на который планируется приглашение более 160 государств. Россия в число приглашенных не войдет, заявил ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Газета South China Morning Post писала, что против такой позиции выступают Китай, считающий, что переговоры о мире не могут вестись без одного из участников войны. Аналогичные сомнения высказывали представители Швейцарии.

Украина предлагает мировому сообществу свой план мирного урегулирования, который, в частности, предполагает полный вывод российских войск с территории страны в границах 1991 года, выплату Россией репараций и суд над россиянами, ответственными за военные преступления. В Москве называют предложение несостоятельным, саму возможность переговоров при этом не отрицая.