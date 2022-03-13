Папа Римский призвал остановить «агрессию и бойню в Украине»

Папа Римский Франциск на традиционной воскресной мессе в Ватикане перед собором Святого Петра выступил с самыми жесткими до сих пор для него комментариями о войне в Украине.

«Неприемлемая вооруженная агрессия и бойня должны быть остановлены», - сказал глава Римско-католической церкви. Понтифик в своих заявлениях с начала российского военного вторжения не использует слово Россия, но его формулировки все больше похожи на отрицание доводов, приводимых Москвой в качестве оправдания для боевых действий, отмечает Reuters. Агентство также пишет, что понтифик выглядел крайне мрачным и весьма коротко, что нехарактерно для него, поприветствовал группы паломников на площади.

«Нет никаких стратегических причин, которые способны оправдать варварские убийства детей, невинных и безоружных граждан. Единственное, что сейчас должно быть сделано, это прекращение агрессии, пока города не стали похожи на кладбища. Во имя Бога я прошу вас, остановите бойню!», - заявил в воскресенье Франциск.

Папа Римский также назвал осажденный российскими войсками Мариуполь «городом мучеников» и вновь призвал организовать по-настоящему безопасные гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать из него жителей.

Российские власти, признавшие перед войной независимость сепаратистских республик «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе и подписавшие с ними договоры о дружбе и сотрудничестве, утверждают, что не ставят своей целью оккупацию украинских территорий, но стремятся провести «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Москва называет вторжение «специальной военной операцией» и отрицает информацию об ударах российских сил по жилым кварталам и гражданским объектам.