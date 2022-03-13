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Папа Римский призвал остановить «агрессию и бойню в Украине»
Папа Римский Франциск на традиционной воскресной мессе в Ватикане перед собором Святого Петра выступил с самыми жесткими до сих пор для него комментариями о войне в Украине.
«Неприемлемая вооруженная агрессия и бойня должны быть остановлены», - сказал глава Римско-католической церкви. Понтифик в своих заявлениях с начала российского военного вторжения не использует слово Россия, но его формулировки все больше похожи на отрицание доводов, приводимых Москвой в качестве оправдания для боевых действий, отмечает Reuters. Агентство также пишет, что понтифик выглядел крайне мрачным и весьма коротко, что нехарактерно для него, поприветствовал группы паломников на площади.
«Нет никаких стратегических причин, которые способны оправдать варварские убийства детей, невинных и безоружных граждан. Единственное, что сейчас должно быть сделано, это прекращение агрессии, пока города не стали похожи на кладбища. Во имя Бога я прошу вас, остановите бойню!», - заявил в воскресенье Франциск.
Папа Римский также назвал осажденный российскими войсками Мариуполь «городом мучеников» и вновь призвал организовать по-настоящему безопасные гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать из него жителей.
Российские власти, признавшие перед войной независимость сепаратистских республик «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе и подписавшие с ними договоры о дружбе и сотрудничестве, утверждают, что не ставят своей целью оккупацию украинских территорий, но стремятся провести «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Москва называет вторжение «специальной военной операцией» и отрицает информацию об ударах российских сил по жилым кварталам и гражданским объектам.
Другие новости дня
Баку опровергает информацию о передвижении военной техники
Официальный Баку сегодня, 13 марта, опроверг информацию о передвижении военной техники азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана заверяет, что в настоящее время передислокация и перемещение азербайджанской армии не осуществляются.
Что касается распространяемых в социальных сетях видео и фотографий, то, по заверению азербайджанского военного ведомства, это кадры, снятые во время 44-дневной второй Карабахской войны и с различных военных учений азербайджанской армии, передает Радио Азатутюн.
Обсуждения в соцсетях на эту тему приводят к формированию у общественности ошибочного мнения, а также к разглашению военных и государственных тайн, подчеркивает Минобороны Азербайджана, призывая пользователей соцсетей не поддаваться на провокации.
Как сообщает информагентство АПА, в свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение, в котором предупреждает распространителей материалов подобного характера об установленной за это деяние ответственности.
Пятый президент Армении Ваагн Хачатрян вступил в должность
Сегодня официально вступил в должность пятый президент Армении Ваагн Хачатрян, сообщает Радио Азатутюн.
В ходе церемонии инаугурации на специальном заседании Национального собрания, которое прошло сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, новоизбранный президент был приведен к присяге: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь быть верным Конституции Республики Армения, быть беспристрастным в осуществлении своих полномочий, руководствоваться только национальными интересами, вкладывать все свои силы в укрепление национального единства».
Затем с благословляющей речью выступил Католикос всех армян Гарегин Второй.
Хачатрян по профессии экономист. Он был министром высокотехнологичной промышленности в кабинете Никола Пашиняна с августа прошлого года. Он покинул эту должность два дня назад. Во время президентства Левона Тер-Петросяна в 1990-е годы Хачатрян был мэром Еревана, депутатом Национального собрания. С начала 2000-х занимается общественной и политической деятельностью. Состоял в возглавляемой Тер-Петросяном партии, но вышел из нее перед выдвижением кандидатом на должность президента.
Четвертый президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января.
Власти удалось избрать своего кандидата только во втором туре досрочных выборов президента в парламенте. В обоих турах обсуждения и голосования в зале парламента находились только депутаты правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали как обсуждение, так и голосование на президентских выборах.
Оппозиционные фракции также не приняли участия в инаугурации президента.
Неизвестные напали на офисы «Национального движения» в Гори, Каспи и Тбилиси
Неизвестные напали на офисы крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» в Гори, Каспи и Тбилиси в ночь на воскресенье, сообщает телеканал «Формула».
Нападавшие облили фасады красной краской и оставили на стенах нецензурные надписи. В ЕНД считают, что за произошедшим стоит правящая партия «Грузинская мечта».
«Правительство должно быть занято поддержкой Украины. Вместо этого они совершают набеги на наши офисы… Невозможно представить, что за одну ночь десятки офисов подверглись нападению вандалов, и все это осталось незамеченным для правоохранительных органов… Это позволяет нам предположить, что они подключены к грязной кампании «Грузинской мечты»», - сказал сегодня на брифинге член ЕНД Бачо Долидзе.
С утра у офисов «Национального движения» была мобилизована полиция. СМИ не уточняют, начато ли по фактам вандализма уголовное дело.
«Грузинская мечта» готовится к выступлению Зурабишвили в парламенте
Члены парламентского большинства сегодня, 13 марта, провели заседание, чтобы обсудить ситуацию в Украине, а также предстоящие выступления в законодательном органе президента Саломе Зурабишвили и главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Об этом по итогам встречи сообщил журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
«Завтра президент прибудет в парламент и выступит с отчетом перед парламентом Грузии. В ближайшие дни будут обсуждаться текущие вопросы, в том числе, во вторник – политические заявления, а в четверг, 17-го, мы заслушаем министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в формате министерского часа», - сказал Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, сегодня Грузия должна действовать максимально рационально, чтобы предотвратить втягивание страны в войну. Он напомнил о вчерашних событиях в иракском Курдистане – ракетном обстреле близ консульства США в Эрбиле, указав, что «проблемы становятся масштабнее, чем могло показаться на первый взгляд».
«Грузия и правительство страны сделают все, чтобы предотвратить катастрофу для страны», - заявил он.
Рядом с консульством США в иракском Эрбиле взорвались ракеты
Несколько неуправляемых ракет взорвались ночью 13 марта вблизи консульства США в Эрбиле на севере Ирака. Жертв нет. Об этом сообщили курдские официальные лица.
Ответственность за случившееся взял на себя Корпус стражей исламской революции, сообщают иранские СМИ. В заявлении говорится, что атака была проведена против израильских «стратегических центров» в ответ на убийство 7 марта офицеров Корпуса в Сирии.
Американские войска, дислоцированные в международном аэропорту Эрбиля, ранее подвергались ракетным обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. США обвиняют в нападениях связанные с Ираном вооруженные группы и шиитских ополченцев. Тегеран отрицает свою причастность к этим нападениям.
В течение нескольких последних месяцев таких нападений не регистрировалось. Предыдущий раз ракеты были запущены в январе 2020 года. Тогда Иран назвал атаку ответом Вашингтону на убийство Соединенными Штатами высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.
Ракетная атака в Эрбиле произошла в момент, когда Вашингтон стремится завершить переговоры по возобновлению ядерной сделки 2015 года с Тегераном. Это соглашение было близко к заключению, пока Россия не выдвинула новое требование о том, чтобы ее торговля с Ираном была освобождена от санкций, связанных с Украиной, сообщили официальные лица изданию The Guardian.
В пригороде Киева при обстреле погиб американский журналист
В украинском городе Ирпень, в зоне боевых действий недалеко от Киева, убит американский журналист, еще один его коллега - ранен.
По информации корреспондентов France-Presse, которые утверждают, что видели тело, в машине с американцами находился один гражданин Украины. Он тоже был ранен при обстреле.
Ответственность за обстрел украинская сторона возложила на российских военных. Но точные обстоятельства произошедшего в районе, где была слышна неинтенсивная стрельба из стрелкового оружия и артиллерии, пока не ясны, отмечает AFP. Приводя информацию о пострадавших, информагентство ссылается на украинского хирурга-волонтера сил территориальной обороны Украины Данилу Шаповалова.
В документах, найденных при погибшем журналисте, указано имя Брента Рено - кинодокументалист из Нью-Йорка, которому было 50 лет. Среди бумаг есть и удостоверение от The New York Times, что привело к предположениям о работе Рено в этой газете. В редакции позднее заявили, что на момент гибели Брент Рено уже не являлся сотрудником издания. «Несмотря на то, что в прошлом он сотрудничал с The Times (самый недавний период – 2015 год), он не был аккредитован от газеты в Украине», - заявил заместитель главного редактора Клифф Леви. Он добавил, что Рено был талантливым фотографом и режиссером, который работал с The New York Times много лет.
От украинской стороны о гибели Брента Рено в Ирпене в воскресенье сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. «Конечно, профессия журналиста предполагает риск, и гражданин США Брент Рено поплатился жизнью за попытку объяснить коварство, жестокость и безжалостность агрессора», - написал Небитов в Фейсбуке.
Экс-министр обороны Грузии стал рядовым украинской армии
Бывший министр обороны Грузии и лидер оппозиционной партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили стал рядовым Вооруженных сил Украины. Фотографию военного билета распространила телекомпания TV Pirveli.
О том, что Ираклий Окруашвили отправился в Украину, чтобы воевать против российской армии, стало известно в начале марта. Политик тогда написал в соцсетях: «Это наша война, и украинцы решают судьбу Грузии». Позже Минобороны Украины сообщило, что бывший министр обороны Грузии вместе с грузинскими добровольцами помогает бороться с российскими оккупантами, пишет SOVA.
На антивоенных акциях в России задержаны сотни человек
Несколько сотен человек задержаны в России на акциях против войны с Украиной. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Как сообщает телеграм-канал SOTA в Санкт-Петербурге на акции у Гостиного двора задержаны несколько журналистов с редакционными заданиями и опознавательными знаками. Их отправили в отделение полиции в город Кронштадт, примерно в 50 километрах от Петербурга.
В Москве полиция проводит задержания в центре города. Полицейские по громкой связи предупреждают, что прохожие находятся в зоне возможного проведения акции, не согласованной с органами исполнительной власти.
У памятника Станиславскому и и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке члены прокремлевского движения НОД пели песню «Катюша». Полиция ими не интересовалась, сообщает SOTA.
В Белгороде задержали жительницу города, которая стояла на площади с желтым тюльпаном. В Ижевске задержаны несколько человек, которые водили хоровод с песней «Пусть всегда будет солнце».
Поступают сообщения о десятках задержанных в Иркутске, Челябинске, Екатеринбурге и других городах.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители разных российских городов начали выходить на акции протеста. Задержано в общей сложности более 14 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.
- Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству, грозят штрафы и уголовное преследование.
В 2022 году Азербайджан увеличит поставки газа в Европу на 11%
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2022 году увеличатся на 11%, до 9,1 миллиарда кубометров. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая в субботу на Дипломатическом форуме в Анталье.
В конце 2020 года Азербайджан начал экспорт газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (TAP). В 2021 году объем поставок газа в Европу (Италию, Грецию и Болгарию) составил 8,2 миллиарда кубометров, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В 2022 году наш экспорт газа в Турцию составит 8,2 миллиарда кубометров, в Европу - 9,1 миллиарда кубометров», - приводит слова Шахбазова пресс-служба Министерства энергетики Азербайджана.
Он также отметил, что запасы газа в стране, существующая инфраструктура и интерес различных стран к азербайджанскому газу актуализируют расширение Южного газового коридора, составной частью которого является TAP. «Пора начинать работать в этом направлении», - заявил министр.
- Южный газовый коридор протянулся на 3,5 тысячи километров от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Он представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую, кроме Трансадриатического трубопровода, Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Его пропускная способность составляет 16 миллиардов куб. м газа. Основным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 триллиона куб. м.
В результате авиаудара РФ по полигону под Львовом погибли 35 человек
35 человек погибли и 134 получили ранения в результате российского авиаудара по Яворивскому военному полигону, в 25 километрах от границы с Польшей. Об этом 13 марта сообщила Львовской обладминистрация.
По данным властей, российская армия выпустила 30 ракет. Часть из них сбили системы противовоздушной обороны. Самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря. Оттуда, как утверждается, производились удары.
После атаки глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал НАТО немедленно закрыть небо над страной.
Украинские власти также сообщили об авиаударе по жилым кварталам Чернигова. Разрушено девятиэтажное здание. Погиб один человек.
СМИ Николаева сообщают о гибели девяти человек в результате бомбардировки города.
Кроме того, в ночь с 12 на 13 марта были слышны сигналы воздушной тревоги в Киеве, Виннице, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Днепропетровской области и других регионах Украины.
В ночь с субботы на воскресенье стало известно, что украинская армия нанесла удары по двум командным пунктам российской армии на территории Украины. О количестве погибших и раненых пока не сообщается.
В гудаутском избирательном округе №18 также пройдут повторные выборы
В гудаутском избирательном округе №18 состоятся повторные выборы. Об этом сообщил сегодня, 13 марта, председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Маршан.
По округу №18 баллотировались два кандидата - Леонид Лакербая и Беслан Таркил. Ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов. По данным ЦИК, всего по округу проголосовало 1813 человек, что составляет 49,1% от общего числа избирателей.
За Леонида Лакербая проголосовали 906 избирателей. Ему не хватило одного голоса, чтобы победить на выборах. За Беслана Таркил проголосовали 825 человек. 82 бюллетеня были испорчены.
Агентство «Апсныпресс» напоминает, что в соответствии со статьей 37 закона о выборах депутатов парламента, если по избирательному округу не был избран ни один депутат, либо выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, либо в случае досрочного выбытия депутата парламента, Центральная избирательная комиссия назначает в двухнедельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок.
Абхазский ЦИК: в 17 округах пройдет повторное голосование
В 17 избирательных округах состоится повторное голосование. Об этом сообщил председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Маршан в пресс-центре ЦИК, озвучивая предварительные итоги выборов.
Избирательный округ №1
- Инар Гицба
- Гунда Квициния
Избирательный округ №2
- Астамур Герхелия
- Дмитрий Халбад
Избирательный округ №3
- Хына Думава
- Нарсоу Салакая
Избирательный округ №4
- Батал Айба
- Эрик Рштуни
Избирательный округ №6
- Рауль Лолуа
- Дмитрий Маршания
Избирательный округ №7
- Рашида Айба
- Амиран Какалия
Избирательный округ №8
- Леон Губаз
- Наур Нармания
Избирательный округ №13
- Алхас Барциц
- Реваз Бения
Избирательный округ №15
- Алмасхан Барциц
- Бадрик Пилия
Избирательный округ №20
- Алиса Гулария
- Рустам Мархолия
Избирательный округ №21
- Ахра Пачулия
- Натали Смыр
Избирательный округ №22
- Фазлибей Авидзба
- Алмасхан Ардзинба
Избирательный округ №28
- Демур Гогия
- Тенгиз Какубава
Избирательный округ №29
- Алмас Акаба
- Астамур Тарба
Избирательный округ №32
- Батал Джопуа
- Эшсоу Какалия
Избирательный округ №33
- Дамир Горзолия
- Беслан Эмурхба
Избирательный округ №34
- Герман Качарава
- Темур Ткебучава
Ранее председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам голосования 17 кандидатов избраны депутатами парламента.
17 кандидатов избраны депутатами абхазского парламента
По итогам голосования 12 марта 17 кандидатов избраны депутатами парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан в пресс-центре ЦИК, озвучивая предварительные итоги выборов.
Депутатами парламента избраны:
- Избирательный округ №5 - Лаша Ашуба
- Избирательный округ №9 - Кан Кварчия – 53%
- Избирательный округ №10 - Даут Хутаба – 98,6%
- Избирательный округ №11 - Тимур Бейя – 77%
- Избирательный округ №12 - Астамур Аршба – 51,15%
- Избирательный округ №14 - Галуст Трапизонян – 96,65%
- Избирательный округ №16 - Беслан Халваш – 70, 9%
- Избирательный округ №17 - Аслан Лакоба - 63,49%
- Избирательный округ №19 - Алхас Хагба – 58,48%
- Избирательный округ №23 - Левон Галустян – 52,69%
- Избирательный округ №24 - Ашот Миносян - 64,57%
- Избирательный округ №25 - Инар Садзба - 50,89%
- Избирательный округ №26 - Адгур Харазия - 50,28%
- Избирательный округ №27 - Венори Бебия – 65,85%
- Избирательный округ №30 - Вахтанги Голандзия - 58,2%
- Избирательный округ №31 - Резо Зантария - 56,39%
- Избирательный округ №35 - Темур Шергелия - 52, 61%.
Ранее председатель ЦИК Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что выборы в парламент состоялись при явке 51,2% избирателей.
Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Сообщение об итогах выборов и списки избранных депутатов парламента Центральная избирательная комиссия публикует не позднее чем в семидневный срок со дня выборов.
Россия и Украина заявили о движении к компромиссу на фоне боев
Россия и Украина на фоне продолжающихся боевых действий движутся к компромиссу в переговорах. Об этом в разговоре с газетой «КоммерсантЪ» сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, российская сторона смотрит на ситуацию «гораздо более адекватно». Переговоры продолжаются непрерывно в видеоформате, сказал Подоляк. Он также отметил, что в рамках переговорного процесса созданы рабочие группы. Их специфику советник не уточнил. Очередная, четвертая по счету, очная встреча переговорщиков может состояться уже на следующей неделе.
«На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывода войск», - сообщил Подоляк.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры стали более содержательными. «Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», - сказал Зеленский на встрече с журналистами.
Россия пока не заявляла, что ее изначальные требования изменились. Москва, в частности, настаивает на отказе от вступления Украины в НАТО, признании Крыма российским, а так называемых «ДНР» и «ЛНР» – независимыми.
Одно из требований Москвы о «денацификация» Украины, по словам Подоляка, сошло на нет. «Первично российская делегация исходила из ложного посыла о том, что у нас есть какие-то героизации фашизма, нацизма и так далее. У нас же, как оказалось, и для них это было удивительно, есть целый ряд европейских законов, где как раз прописаны полноценные запреты и осуждение всех проявлений нацизма и фашизма», - подчеркнул Подоляк.
Советник напомнил, что стороны договорились не комментировать содержание переговоров до согласования ключевых позиций. При этом Подоляк отметил, что стороны обсуждают вероятные механизмы компенсации украинской стороне за масштабные инфраструктурные разрушения. Киев ожидает компенсации от Москвы, пишет «КоммерсантЪ».
В пятницу, 11 марта, о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной сообщил российский президент Владимир Путин. Однако в субботу, 12 марта, после телефонных переговоров канцлера Германии и президента Франции с Путиным, Париж сообщил, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече Путина и Зеленского. По словам Пескова, до встречи президентов свою часть работы должны выполнить министры иностранных дел и переговорщики двух стран.
«КоммерсантЪ» полагает, что по линии МИД России и Украины наладился контакт. Источник издания сообщил, что недавняя встреча министров иностранных дел России и Украины в Турции прошла без прорывов, но корректно, хотя ранее Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба с трудом скрывали взаимную неприязнь.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
- Стороны ведут переговоры по урегулированию конфликта. Первые три раунда встреч прошли на белорусской территории 28 февраля, 3 и 7 марта.
Абхазский ЦИК: явка на выборах составила 51,2%, выборы в парламент состоялись
Председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что выборы в парламент состоялись, явка избирателей составила 51,2%.
Парламентские выборы в Абхазии, которые прошли накануне, 12 марта, проводились по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Сообщение об итогах выборов и списки избранных депутатов парламента Центральная избирательная комиссия публикует не позднее чем в семидневный срок со дня выборов.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, через две недели проводится повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим большее число голосов.
При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.
НАТО: Россия может планировать операции с химическим оружием
Россия может планировать на территории Украины операции с применением химического оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германской газете Welt am Sonntag.
По словам Столтенберга, Кремль специально сообщает об украинских лабораториях биологического оружия, чтобы оправдывать собственные атаки.
«Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны быть бдительными, потому что вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием, используя эту сфабрикованную ложь», – считает генеральный секретарь НАТО.
Если Россия, действительно, совершит химическую атаку, то это будет военным преступлением, подчеркнул Столтенберг.
Ранее МИД России сообщил, что Украина вблизи российских границ вела разработку компонентов биологического оружия в специальных биолабораториях. «От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», – говорится в комментарии ведомства.
Тем временем, по данным украинской версии журнала Forbes, стоимость техники, потерянной российской армией в войне с Украиной, составляет уже более пяти миллиарда долларов. Генштаб Украины несколько раз сообщал, что с начала войны уничтожил, в том числе, десятки российских самолетов и вертолетов, сотни танков и более тысячи БМП и БТР. В условиях постоянных боевых действий все эти цифры проверить нельзя и независимых подтверждений им нет.
Минобороны России 27 февраля признало потерю штурмовика Су-25. Других данных о технических потерях с российской стороны не было. Украина о своих технических потерях не сообщала.
По данным Генштаба Украины на 12 марта, потери российской армии за время вторжения составили, предположительно, свыше 12 тысяч человек. Американские спецслужбы дают оценку от 2 до 4 тысяч убитых российских солдат. Российское Минобороны приводит значительно меньшие цифры.
Киев не раскрывает данные о потерях среди военнослужащих. Как сообщают украинские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с иностранными журналистами сказал, что за время боевых действий с 24 февраля погибли около 1300 военных.
Байдена призвали предоставить Грузии и Украине статус основных союзников, не входящих в НАТО
Хельсинкская комиссия, независимое правительственное агентство США, занимающееся продвижением прав человека и безопасности в Европе, призвала администрацию Байдена укрепить отношения с Украиной в сфере обороны. Комиссия стремится содействовать оказанию военной и экономической помощи Киеву в условиях, когда российские войска продвигаются к украинской столице, пишет SOVA.
В письме президенту США Джо Байдену, оказавшемся в распоряжении издания Foreign Policy, комиссия призвала администрацию определить Украину и Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году, как основных союзников, не входящих в НАТО (MNNA), и активизировать американскую поддержку вступления обеих стран в альянсе.
«Хотя Соединенные Штаты последовательно поддерживают вступление Украины и Грузии в НАТО, российская оккупация и продолжающееся вторжение обнажают трагедию затянувшегося расширения Евроатлантики», - пишет комиссия, которую возглавляют сенатор-демократ Бен Кардин и член Палаты представителей, демократ Стив Коэн.
«В отсутствие решительной и активной поддержки США членства Украины и Грузии в НАТО, [президент России Владимир] Путин будет продолжать использовать широкие возможности в своих стремлениях подорвать безопасность и сотрудничество в Европе и в своей неоколониальной программе», - говорится в письме.
Foreign Policy напоминает, что и Украине, и Грузии было обещано членство в оборонном альянсе во время саммита НАТО в Бухаресте (Румыния) в 2008 году. Но, несмотря на масштабные реформы, ни одной из стран не был предложен график вступления. При этом комиссия рекомендовала администрации Байдена рассмотреть возможность предоставления статуса MNNA и другим странам, не входящим в НАТО, расположенным на восточном фланге Европы: Финляндии, Молдове и Швеции.
«Предоставление стране статуса MNNA откроет множество каналов по облегчению поставок оружия, финансовой помощи и обмена информацией, и будет содействовать дальнейшему сотрудничеству. Это также послужит мощным сигналом поддержки как для Киева, так и для Тбилиси. В отличие от членства в НАТО, статус MNNA не влечет за собой никаких обязательств по взаимной безопасности и обороне», - говорится в статье Foreign Policy.
В четверг Белый дом объявил о присвоении Колумбии и Катару статуса основных союзников, не входящих в НАТО, в результате чего общее число стран, получивших их, достигло 19-ти. Обычно такой статус присваивается государствам, не имеющим амбиций или перспектив вступления в НАТО.
При этом издание отмечает, что решение о вступлении в НАТО принимается 30 членами альянса, и присвоение Соединенными Штатами статуса MNNA не обязательно помешает перспективам членства Украины.
- Хельсинкская комиссия, официально известная как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, была основана в 1976 году как независимое правительственное агентство для контроля за соблюдением Хельсинкских соглашений, основного дипломатического соглашения времен «холодной войны». Их целью было снижение напряженности между Советским Союзом и Западом, а также установление норм в области прав человека и безопасности. В состав комиссии входят 18 членов Конгресса США от обеих партий и представители Госдепартамента, Пентагона и министерства торговли США.
Ситуация на дорогах Грузии – сводка на утро 13 марта
Непогода создала проблемы водителям в Грузии. Из-за интенсивного снегопада движение транспорта ограничено на некоторых участках дорог в горных районах.
Уже третий день закрыта дорога, ведущая к грузино-российской границе, пишет агентство «Новости-Грузия». В частности, из-за опасности схода лавин запрещено движение всех видов транспорта на отрезке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На дороге Сачхере-Они произошло обрушение горной массы, из-за чего на 1-30 километре трассы запрещено движение всех видов транспорта. С утра там проходят работы по расчистке.
В то же время, по данным Национального агентства окружающей среды, на трассах внутреннего значения в регионах Рача и Кахети – дорогах Алпана-Цагери и Вазиани-Гомбори-Телави – до сих пор ограничения не действуют.
Специальный режим движения в связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью действует на 51-96 км дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Там запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Движение других видов транспорта свободно.
Аналогичный режим действует на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) и на участке Хаиши-Ушгули дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.
На участке дороги Местиа-Ушгули и Зугдиди-Хаиши движение легковых автомобилей допустимо в случае использования противоскользящих цепей. Движение автомобилей повышенной проходимости с двумя или более ведущими мостами свободно.
Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии призывает граждан ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах.
Коронавирус в Абхазии: 47 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 70 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 17 пациентов. Состояние 3 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались двое мужчин - 74 и 86 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 4 пациента, в Гагрской ЦРБ - 10, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 4 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 811 человек. Зарегистрировано 666 летальных случаев. Выздоровели 47 845 человек.
Коронавирус в Грузии: 823 новых случая заражения, 24 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 823 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 7,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,65%, за две недели – 15,64%, за семь дней – 12,69%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 635 509.
Почти 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 440. В Имерети выявили 121 случай заражения, в Кахетии – 51, в Самегрело и Земо Сванети – 47, в Шида Картли – 47, в Гурии – 45, в Аджарии – 25, в Квемо Картли – 22, в Мцхета-Мтианети – 7, в Самцхе-Джавахети – 10, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.
От ковида умерли еще 24 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 554.
Выздоровели 1 445 человека, их общее число выросло до 1 585 885.
На данный момент в Грузии 33 044 активных случаев коронавируса. Из них 1 443 (около 5% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 403 человека. 31 601 пациент лечится на дому.
ЦИК Туркменистана отчитался о явке на выборах президента в 97%
В Туркменистане, где 12 марта прошли досрочные президентские выборы, в голосовании приняли участие более 97 процентов зарегистрированных избирателей, сообщил вскоре после закрытия участков Центризбирком страны.
Голосование завершилось в семь вечера по местному времени. В стране были открыты около 2600 участков. Ведется подсчет голосов.
Многие эксперты считают выборы в Туркменистане – одной из самых закрытых стран мира – формальностью, с целью передачи власти авторитарным лидером Гурбангулы Бердымухамедовым своему сыну – 40-летнему Сердару Бердымухамедову, работавшему вице-премьером.
Помимо него в выборах участвовали еще 8 кандидатов. Но все они считаются лояльными нынешнему главе государства и не рассматриваются как реальные соперники его сыну. Никаких предвыборных дебатов в стране не проводилось.
С тех пор как Туркменистан обрел независимость от СССР в 1991 году, ни одни выборы там западные наблюдатели и правозащитники не признавали свободными и справедливыми.
Политической оппозиции в стране нет. Все медиа подконтрольны государству, а власти нетерпимы к любому инакомыслию и свободе слова.
При Бердымухамедове, который руководит страной с 2006 года, уровень жизни населения резко снизился, хотя Туркменистан обладает четвертыми по объему запасами природного газа в мире. Эксперты отмечают также высокий уровень коррупции, нехватку продовольствия, высокие инфляцию, безработицу и практически полное отсутствие иностранных инвестиций.
В первой половине февраля Гурбангулы Бердымухамедов, выступая парламенте, заявил, что намерен сложить президентские полномочия, чтобы освободить путь «молодым лидерам».
Из Херсона, занятого войсками РФ, сообщают о задержаниях активистов
В занятом российскими военными украинском городе Херсон преследуют и задерживают местных активистов, журналистов, бывших военных и всех, кто не скрывает проукраинскую позицию. Об этом Украинской службе Радио Свобода рассказал журналист из Херсона Константин Рыженко, которого также разыскивают.
По словам Рыженко, у россиян есть списки активистов, которые выступают против войны и оккупации, или просто высказывали свою проукраинскую позицию. Также разыскивают тех, кто фотографирует перемещение российской техники и передает информацию украинским силовикам.
За две с лишним недели войны в Украине Херсон стал единственным областным центром, который перешел под контроль российских войск. Они в короткие сроки отключили украинские телеканалы, начав транслировать российские. Жители при этом выходят на мирные митинги против оккупации. В середине нынешней недели украинский Генштаб заявил о неправомерных задержаниях в Херсонской области более 400 украинцев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил в субботу слова депутата совета Херсонской области Сергея Хланя о том, что Россия готовится провести в регионе «референдум» о создании «Херсонской народной республики» – наподобие «референдумов» о создании «ДНР» и «ЛНР» в 2014 году.
Жители другого занятого российскими силами украинского города - Мелитополя в Запорожской области, в субботу вышли на протест с требованием освободить мэра Ивана Федорова. Днем ранее местные власти рассказали о его похищении российскими военными и о том, что чиновника обвиняют в терроризме.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал похищение Ивана Федорова «новым этапом террора». В разговоре в субботу с лидерами Франции и Германии Зеленский призвал их оказать давление на Москву с целью освобождения мэра Мелитополя.
Владимир Зеленский: Переговоры с Россией могли бы состояться в Иерусалиме
«Переговоры с Россией могли бы состояться в Иерусалиме», - об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Информацию распространяют украинские СМИ.
«Что касается страны Израиль и посредничества премьер-министра Бенета. Мы в целом позитивно относимся, и я лично положительно отношусь к посредничеству кого-то. Но я не называю господина Бенета кем-то. Потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна: в ней много истории и параллелей много», - сказал Зеленский.
Так, он считает, что иметь посредничество Израиля - это «исторически очень неплохо».
«Мы говорили с господином Бенетом и я ему говорил, что я считаю, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, в Украине и в Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти хоть какое-то понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим? Я считаю, что да. И я ему это сказал», - отметил Зеленский.
Евросоюз не признает легитимности абхазских парламентских выборов
Евросоюз не признает легитимности выборов в парламент самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Тбилиси Карла Харцеля.
«Европейский союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, признанные международным правом. Что касается т. н. парламентских выборов, состоявшихся 12 марта 2022 года в сепаратистском грузинском регионе Абхазия, напомним, что Европейский союз не признает конституционно-правовых рамок, в которых они проходили. ЕС продолжит свою политику непризнания и вовлеченности. Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии остается полностью мобилизованным в этом отношении», - сказано в заявлении.
Ранее аналогичное заявление сделало посольство США в Грузии, сообщает SOVA.
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