Папа римский в Ливане призвал жителей не покидать страну

Папа римский Лев XIV в понедельник встретился в Ливане с лидерами различных религиозных конфессий и призвал ливанцев не покидать свою страну – несмотря на годы конфликта в регионе и глубокий экономический кризис, приведший к массовой миграции.

Лев XIV посетил католическую общину Ливана, затем пообщался с представителями суннитской, шиитской и друзской общин, а также с трудовыми мигрантами и другими христианами. Он назвал свою поездку миссией мира и призвал лидеров страны продолжать усилия, начатые после прошлогодней войны между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой «Хезболла». Она признана террористической в США и Израиле, но в Ливане действует как легальная организация.

«Наша молитва даёт нам силы продолжать надеяться и работать, даже когда вокруг слышны выстрелы», — сказал он в понедельник в Хариссе, католической святыне на вершине горы к северу от Бейрута.

В течение дня папа посетил гробницу святого Шарбеля (маронитского священника) и святыню со метровой статуей Девы Марии, смотрящей на Бейрут. Люди встретили его криками «Viva il Papa».

Перед выступлением в храме Лев XIV выслушал рассказы людей, живущих в Ливане во время войны. Папа отметил необходимость «занять твёрдую позицию, чтобы никому больше не пришлось бежать из своей страны из-за бессмысленных и жестоких конфликтов».

Ливан, где проживает самая большая доля христиан на Ближнем Востоке, принял около миллиона сирийских и палестинских беженцев на фоне продолжающегося конфликта в регионе.

Во вторник, 2 декабря, папа римский помолится на месте взрыва в порту Бейрута, где в 2020 году погибли 200 человек, проведёт мессу под открытым небом на набережной и посетит пациентов и персонал психиатрической клиники, одной из немногих в стране.

Перед поездкой в Ливан папа римский посетил Турцию. Там он заявил, что единственным решением многолетнего палестино-израильского конфликта может быть создание и признание палестинского государства.

«На данный момент Израиль по-прежнему не принимает это решение, но мы считаем его единственным. Мы также дружим с Израилем и стремимся стать посредником между двумя сторонами, который может помочь им приблизиться к решению, справедливому для всех», — сообщил Лев XIV, отвечая на соответствующий вопрос турецкого журналиста.

Поездка папы в Турцию и на Ближний Восток — первый визит понтифика с момента его вступления на Святой престол.