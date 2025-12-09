Accessibility links

Paramount предложил заплатить за Warner Bros. больше, чем Netflix

Компания Paramount Skydance предложила купить Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов. Несколько дней назад Netflix объявил о заключении сделки по покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов.

Как отмечает The Guardian, Netflix не согласился приобрести традиционные телевизионные активы Warner Bros., включая кабельные телеканалы CNN и Discovery. Paramount, в свою очередь, предлагает купить всю компанию.

В письме акционерам Warner Bros. компания заявила, что принятие этого предложения принесет акционерам значительно большую выгоду. По мнению Paramount, эта сделка с большей вероятностью выдержит проверку регулирующих органов.

Совет директоров Warner Bros. Discovery заявил, что рассмотрит предложение Paramount.

В предложении Paramount в качестве одного из инвесторов участвует компания Affinity Partners, основанная зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кроме того, отец главы Paramount Дэвида Эллисона – миллиардер Ларри Эллисон – имеет тесные связи с Белым домом. Как утверждает The Guardian, Эллисон даже ранее беседовал с помощником Трампа о том, какие изменения он, возможно, хотел бы увидеть на CNN – американский президент давно критикует телеканал.

Сам Трамп заявлял, что намерен участвовать в принятии решения по поводу сделки Netflix и Warner Bros. По его словам, она «может стать проблемой», потому что у Netflix и так очень большая доля рынка.

  • Перед закрытием сделки Минюст США должен провести расследование, чтобы определить, следует ли ее оспаривать. Как пишет газета The Wall Street Journal, некоторые в ведомстве считают, что приобретение Netflix стримингового сервиса HBO Max, который входит в Warner Bros., может нарушить антимонопольное законодательство из-за масштаба объединенной компании. Netflix и HBO Max вместе будут контролировать около 30 процентов рынка стриминговых сервисов в США.
