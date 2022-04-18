Париж изучает доклад ЕС, обвиняющий Ле Пен в мошенничестве

Прокуратура Франции изучает доклад европейского агентства по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором кандидат в президенты от ультраправых Марин Ле Пен и члены её партии подозреваются в "злоупотреблении доверием" и нецелевом расходовании средств Европейского союза.



Расследовательский сайт Mediapart сообщил, что, как утверждается в докладе OLAF, Ле Пен присвоила 140 тысяч евро, а члены её партии растратили в общей сложности 617 тысяч евро. Они обвиняются не в получении личной выгоды, а в том, что требовали от ЕС средств на персонал и расходы на мероприятия партии.

Так, по данным газеты Le Figaro, в 2010 году Марин Ле Пен потратила пять тысяч евро на гостиничные номера для 13 членов своей партии, которые приехали участвовать в конференции о европейских регионах. По словам одного из них, на самом деле они собирались обсуждать внутрипартийные дела. Он рассказал следователям, что Ле Пен тогда повесила флаг Евросоюза, чтобы сфотографироваться на его фоне, а потом велела коллегам "убрать это дерьмо".

Офис Ле Пен пока не прокомментировал ситуацию.



В беседе с BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселю заявил, что его клиентка отвергает обвинения. По словам адвоката, её ещё не допросили, и ни он, ни Ле Пен не видели доклада OLAF.



Марин Ле Пен находится под следствием с 2017 года в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств Евросоюза для оплаты труда парламентских помощников.

10 апреля в ходе голосования на президентских выборах действующий президент Франции Эммануэль Макрон и представитель крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен вышли во второй тур . По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней, за Макрона отдали голоса почти 28 процентов избирателей, за Ле Пен - более 23 процентов.

Марин Ле Пен, ранее посещавшая Москву и рассматривавшаяся многими комментаторами как союзница Кремля, осудила российское вторжение в Украину.