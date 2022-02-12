Париж запретил въезд противникам ограничений по коронавирусу

В Афганистане задержаны двое журналистов, работавших с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Детали инцидента не раскрываются. В сообщении в твиттере управления отмечается, что организация предпринимает все возможное для разрешения ситуации.

Афганская пресса пишет, что в Кабуле пропал бывший корреспондент корпорации Би-би-си Эндрю Норт. Он сотрудничал с ООН. По данным журналистов, вместе с Нортом были задержаны восемь иностранцев. СМИ отмечают, что миссия ООН ведет переговоры об их освобождении с захватившим власть движением «Талибан». Оно признано террористическим и запрещено в России и других странах мира. Талибы ситуацию пока не прокомментировали.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Талибы обещали соблюдать права человека и защищать свободу СМИ, но вскоре после прихода к власти ввели ограничения во многих сферах общественной жизни.

По данным организации «Репортеры без границ» и Ассоциации свободных журналистов Афганистана, за время правления талибов закрылось 231 СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников СМИ потеряли работу. Больше всего пострадали женщины-журналисты – 84% из них потеряли работу. В 15 из 34 провинций страны больше не работает ни одной журналистки. Правозащитники говорят, что «Талибан» навязывает СМИ условия работы, в том числе запрет нанимать на работу женщин.

За последние 10 лет в Афганистане погибли не менее 17 журналистов. По меньшей мере два сотрудника медиа, которых убили в Афганистане в 2020 году, а именно корреспондент афганской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода Элиас Дайи и фрилансер Рахматулла Никзад – получали перед смертью угрозы от талибов.

Западные страны не признают власть «Талибана». Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами в Москве.