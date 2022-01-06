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Парламент Кыргызстана не смог собраться для обсуждения отправки войск в Казахстан
Парламент Кыргызстана не смог собрать кворум на чрезвычайном заседании в четверг, 6 января, для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает Кыргызская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
Военный блок, в который входит, в частности, Кыргызстан и Россия накануне принял решение отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют миротворческой.
У здания кыргызского парламента в Бишкеке в четверг состоялась акция протеста против отправки военных. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил в четверг, что армия не будет контактировать с протестующими, а будет охранять стратегические объекты. Теперь обсуждение вопроса депутатами запланировано на пятницу.
Военнослужащих в Казахстан уже направила Россия. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников накануне заявил, что разрешение парламента для этого не требуется, так как армия задействована в рамках устава организации. Своих военнослужащих также направили Минск и Ереван.
- В России с осуждением отправки войск выступил “Конгресс интеллигенции”, объединяющий ряд деятелей культуры оппозиционных взглядов. В заявлении сказано, что участники считают ввод армии в Казахстан по просьбе Токаева “преступлением против народов России и Казахстана”. Политика Москвы в тексте названа империалистической, народу Казахстана авторы пожелали скорейшего “избавления от диктатуры”.
- На сайте Change.org в четверг была опубликована петиция против ввода войск. К трём часам дня по Москве её подписали около 8 с половиной тысяч человек. Авторы петиции отмечают, что не считают возможным, чтобы авторитарный режим в Казахстане "держался на штыках [иностранных] солдат".
Другие новости дня
Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну
Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с объявленным режимом ЧП, сообщил РИА Новости в четверг представитель казахстанского посольства в Ташкенте.
«В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом», – сказал представитель посольства.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с силовиками. В среду там было захвачено и подожжено здание городской администрации, представительство генпрокуратуры.
- Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
- В ночь на 6 января стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Об этом в фейсбуке написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Премьер-министр Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил прихожан Армянской Апостольской церкви с Рождеством и Крещением.
Армянская Апостольская церковь является единственной среди христианских церквей, которая отмечает Рождество и Крещение в один день – 6 января.
В своем поздравительном сообщении премьер отметил многовековую историю братства между грузинским и армянским народами, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поздравляю наших армянских соотечественников и братский армянский народ с праздником Рождества Христова и Крещения. Эта многовековая история братства и взаимного уважения основана на добрососедских и дружеских отношениях наших народов, которые, я верю, сохранятся и в будущем. Желаю всем мира, здоровья, радости и успехов», – говорится в заявлении премьер-министра.
В Тбилисской церкви Сурб Эчмиадзин накануне состоялась рождественская литургия. Сегодня с утра рождественская литургия прошла в Кафедральном соборе Сурб Геворга.
Кроме того, во всех армянских церквях Грузии сегодня с утра освящают воду, которую верующие по традиции уносят домой.
Депутат Госдумы от Дагестана призвал присоединить Казахстан к России
Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией". Он сделал такое заявление на фоне массовых протестов в стране и подготовке к вводу туда контингента Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), прежде всего, российских и белорусских военных, пишет сайт Кавказ.Реалии.
"Центральная Азия – это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией", – написал избранный от Дагестана депутат в фейсбуке.
Хамзаев добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает свои заявления на русском языке, что, по его мнению, может служить подтверждением "русской земли".
Участвовавший в подготовке "Обращения правозащитных организаций по событиям в Казахстане" к президенту Токаеву и международному сообществу руководитель украинской экспертной группы "Сова" профессор Михаил Савва в разговоре с Кавказ.Реалии высказал мнение, что, скорее всего, "крымский сценарий" с псевдо-референдумом в данном случае невозможен.
"Это не произойдет, поскольку режим [президента России Владимира] Путина в этом случае рискует дискредитировать механизм иностранного вмешательства под флагом ОДКБ: вошли войска ОДКБ, а территория перешла к России. Таким образом, станет очевидно, что режим Путина использует международный механизм для решения своих вопросов. Значимость ОДКБ для подавления народных протестов для Путина выше, чем присоединение нескольких областей в Казахстане. ОДКБ играет роль прикрытия России в качестве жандарма на постсоветском пространстве", – считает Савва.
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом решении в фейсбуке написал в ночь со среды на четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян. В сообщении говорится, что причиной такого решения послужило не только обращение президента Казахстана, но и угроза национальной безопасности и суверенитету, "вызванная вмешательством извне". При этом каких-либо свидетельств о внешнем вмешательстве в события в Казахстане нет, не объясняет их в своем сообщении и Пашинян, отмечает Радио Свобода. Массовые протесты были вызваны внутренними экономическими причинами: повышением стоимости сжиженного газа для населения.
В Бишкеке проходит акция против участия Кыргызстана в миссии ОДКБ в Казахстане
У «Белого дома» в Бишкеке проходит акция протеста против отправки кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ. В эти минуты парламент приступает к обсуждению ситуации в Казахстане, после чего должен принять решение об участии Кыргызстана в миссии ОДКБ, пишет Кыргызская служба Радио Свобода.
Участники акции считают, что события в Казахстане являются внутриполитическим вопросом, в котором Кыргызстан не должен принимать участия. Также они требуют выхода Кыргызстана из ОДКБ.
«Самое главное наше требование – не отправлять кыргызских военнослужащих в Казахстан. Во-первых, на Казахстан не нападали агрессоры. Во-вторых, казахстанцы должны сами решать внутренние вопросы. В-третьих, казахи – наши родные братья, поэтому наши военные не должны ехать туда и применять оружие против них», – сказал участник пикета Урмат Насыкулов.
Сегодня пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил, что в случае одобрения со стороны парламента военнослужащие Кыргызстана будут направлены в Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности. По его словам, миротворцы будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения
«Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», – сказал Султанбаев.
В ночь на 6 января президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран - членов ОДКБ. Темой обсуждений стала ситуация в Казахстане, однако об участии Кыргызстана в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане в официальном сообщении не говорилось.
Власти Австралии пытаются выслать Джоковича из страны из-за отказа от вакцинации
Власти Австралии попытались выслать из страны сербского спортсмена Новака Джоковича, занимающего первое место в рейтинге лучших теннисистов мира. Он в среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian open. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Джокович прилетел в Мельбурн в среду, приблизительно в 16 часов по московскому времени. В аэропорту его задержали и посадили под охрану полиции, на три часа отобрав у него телефон. Утверждалось, что у него неправильно оформлена виза — её тип не подходит для иностранцев, получивших медотвод от прививки, — передаёт газета The Times.
Виза была аннулирована, в четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. Первое заседание прошло утром в четверг по московскому времени. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне. Следующее заседание назначено на утро понедельника.
Президент Сербии Александр Вучич написал в Инстаграме, что власти страны “принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты”. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в твиттере, что спортсмен попал под действие общих правил. Ещё в среду он говорил, что спортсмена допустили в Австралию власти штата Виктория, — напоминает газета The Guardian.
- Разрешение Джоковичу на въезд вызвало шквал критики в австралийских социальных сетях, — передавала Би-би-си. Спортсмен отказывается объяснять, почему он не прививается, заявив, что это его личное дело. Организаторы Australian open говорили, что разрешение на игру без вакцинации рассматривали две независимые друг от друга и от турнира комиссии.
- В Австралии проживает значительная сербская диаспора, среди которой Джокович особенно популярен. Рядом с гостиницей, где он размещён, проходят акции в его поддержку — в них участвуют австралийские сербы, противники вакцинации и поклонники спортсмена.
Северная Корея сообщила о втором испытании гиперзвуковой ракеты
Информационное северокорейское агентство ЦТАК в четверг подтвердило данные о проведённом страной днём ранее ракетном запуске.
По сведениям Пхеньяна, 5 января была успешно испытана гиперзвуковая ракета, которая пролетела около 700 км и поразила заданную цель. Это уже второй осуществлённый КНДР тест гиперзвуковой ракеты с сентября прошлого года.
В среду южнокорейские и японские военные сообщили, что зафиксировали пуск ракеты, упавшей в Японское море. Но деталей не приводилось.
Гиперзвуковое оружие считается следующим поколением вооружений, и многие крупные военные державы, включая США, Россию и Китай, проводят его испытания. Такие ракеты считаются более быстрыми и манёвренными, нежели баллистические ракеты, что затрудняет их обнаружение существующими системами противоракетной обороны.
Госдепартамент США заявил, что пуск, произведённый 5 января, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и представляет угрозу как для соседних с Северной Кореей стран, так и для всего международного сообщества.
Пхеньян продолжает испытания на фоне приостановленного переговорного процесса, ставящего целью убедить КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ .
Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не раз подчёркивала, что открыта для возобновления дипломатических усилий "в любое время" и без всяких предварительных условий. Но Пхеньян до сих пор подобные предложения отвергал, настаивая на отмене международных санкций.
В Грузии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 335
Число лабораторно подтвержденных случаев омикрон-штамма коронавируса в Грузии достигло 335. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний.
За минувший день число выявленных случаев омикрон-штамма увеличилось на 176.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране началось внутреннее распространение омикрон-штамма, помешать которому невозможно. Специалисты уверены, что этот штамм станет доминирующим в Грузии через две-три недели.
Гамкрелидзе также сообщил, что многие из инфицированных новым штаммом были полностью вакцинированы, некоторые – дополнительной бустер-дозой, были зафиксированы и случаи повторного инфицирования.
Всего за минувшие сутки в страны выявили 3567 новых случаев коронавируса. Выздоровели 2105 человек, скончался 41 пациент.
Всего в Грузии выявлено 949 176 случаев заражения коронавирусом, из которых 908 813 человек выздоровели и 14 082 скончались.
В преддверии переговоров с Россией США провели консультации с Грузией
Накануне состоялся телефонный разговор первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
В МИД Грузии уточнили, что консультации связаны с предстоящими 10, 12 и 13 января переговорами США и России по контролю над вооружениями; заседанием Совета Россия – НАТО; а также переговорами представителей России и ОБСЕ.
«Замгоссекретаря Шерман и министр иностранных дел Залкалиани подчеркнули необходимость отстаивать право суверенных государств на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности и поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также обсудили пути укрепления мира и безопасности в Европе», – сказано в заявлении Неда Прайса.
По его словам, Шерман подтвердила непоколебимую поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.
«Замгоссекретаря отметила, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию отвести свои силы на довоенные позиции и соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года», – добавил Прайс.
Давид Залкалиани в ходе разговора заявил, что попытки России помешать интеграции Грузии и Украины в НАТО противоречат принципам и нормам международного права. По его словам, подобная риторика, направленная на ограничение права суверенного государства проводить независимую внешнюю политику и политику безопасности, совершенно недопустима.
- Российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток.
- Россия настаивает на предоставлении ей гарантий безопасности на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который подозревает российские власти в подготовке нового вторжения на территорию Украины на фоне концентрации войск у украинских границ.
- Москва отрицает обвинения и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.
ОДКБ: российские военные уже в Казахстане
Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Об этом сообщили в четверг в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Одновременно там отметили, что переброска российского контингента самолётами военно-транспортной авиации продолжается. В качестве миротворцев Россия направила подразделения и части Воздушно-десантных врйск. Также, как отметили в ОДКБ, в состав миротворческого контингента вошли военные Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии, то есть всех входящих в организацию государств.
О том, что ОДКБ отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Ранее, в среду вечером, Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".
Состав миротворческой миссии по состоянию на вечер среды не раскрывался.
Российское сетевое сообщество "Конгресс интеллигенции" выступило с обращением под заголовком "Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!". Об этом, в частности, сообщил в фейсбуке культуролог, публицист Николай Подосокорский. "Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана", - говорится в заявлении. Среди подписавших текст политик Леонид Гозман, журналист Владимир Познер, писатель Людмила Улицкая, депутат Борис Вишневский, правозащитники Светлана Ганнушкина, Лев Пономарёв, режиссёр Гарри Бардин, политолог Дмитрий Орешкин и многие другие.
- В среду протесты против власти охватили крупные города Казахстана. Власти полностью потеряли контроль над крупнейшим городом страны — Алматы. Вечером Токаев назвал ситуацию в эфире государственного канала результатом "внешней агрессии". И заявил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы".
- Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на мирных граждан и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". По его словам, под Алматы военные вступили в бой с террористами. Ни одному из этих утверждений не было представлено доказательств.
- Протесты в республике начались второго января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования. В том числе — о возврате к Конституции 1993 года. Согласно её положениям Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.
Отстраненный от должности глава района обратился к очамчирцам
Временно отстраненный от должности глава Очамчирского района самопровозглашенной республики Абхазия обратился к жителям в связи с инцидентом, произошедшим в новогоднюю ночь в ресторане сухумской гостиницы «Гаруда», в результате которого был ранен певец Тамаз Цулукия. Обращение Беслана Бигвава опубликовал Telegram-канал агентства «Апсныпресс».
«Ваши теплые слова и оценка моей работы в должности главы администрации – бесценны! Это то, ради чего стоит жить и творить добрые дела!
Конечно, я знал и чувствовал вашу поддержку, но честно признаюсь, не ожидал, что она настолько велика.
Хочу у каждого из вас попросить прощения за инцидент, который не должен был произойти!
Обращаюсь к вам с просьбой проявить выдержку и терпение, не реагировать на дерзкие выпады анонимов в интернете и дождаться окончания следственных мероприятий», – говорится в обращении Бигвава.
Как сообщалось ранее, Бигвава уже дал показания следствию. В абхазском МВД не указывают, является ли он подозреваемым. Ранее уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. В МВД лишь говорят, что показания Бигвава «проверяются на данном этапе предварительного расследования».
Подробнее об инциденте, произошедшем в Абхазии в новогоднюю ночь, –в материале Елены Заводской.
Полиция Алматы сообщила о ликвидации десятков участников ночных беспорядков
Силовики зафиксировали в Алматы несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции, убиты десятки человек.
«Минувшей новью была предпринята попытка штурма административных зданий департамента полиции Алматы, а также районных управлений отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Авирбек в ТВ-комментарии.
По ее словам, еще в трех принадлежащих ведомству зданиях проводится антитеррористическая операция. Жителей призвали временно воздержаться от выхода из домов и объезжать указанные участки. Сообщения об АТО также распространяет республиканское МЧС, пишет агентство РИА Новости.
Накануне комендатура города Алматы официально сообщила о начале спецоперации по обеспечению порядка.
«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам», — говорилось в сообщении.
Комендантом города Алматы при введении режима ЧП Токаев назначил начальника департамента полиции Каната Таймерденова.
Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на Reuters пишет, что в четверг утром несколько бронетранспортеров и десятки военных вошли в четверг на главную площадь Алма-Аты, где находились протестующие, после чего началась стрельба. Позднее поступиала информация, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в центре Алма-Аты, перед зданием городской администрации.
- 2 января в Казахстане с Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Власти объявили о снижении цен на газ. Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать ухода из политики Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Токаеву лишь формально.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где в среду было захвачено и подожжено здание городской админисрации и представительство генеральной прокуратуры.
- Токаев ввел чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
- В ночь на 6 января стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Об этом в фейсбуке написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
ОДКБ отправит военных в Казахстан по запросу Нур-Султана
Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом в фейсбуке заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке в среду вечером. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".
Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Состав миротворческой миссии по состоянию на вечер среды не раскрывался.
- В среду протесты против власти охватили крупные города Казахстана. Власти полностью потеряли контроль над крупнейшим городом страны — Алма-Атой (Алматами). Вечером Токаев назвал ситуацию в эфире государственного канала результатом "внешней агрессии". И заявил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы".
- Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на мирных граждан и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". По его словам, под Алма-Атой военные вступили в бой с террористами. Ни одному из этих утверждений не было представлено доказательств.
- Протесты в республике начались второго января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования. В том числе — о возврате к Конституции 1993 года. Согласно её положениям Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.
США ввели санкции в отношении лидера боснийских сербов
США ввели санкции в отношении члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства финансов. Вашингтон обвинил Додика в подрыве Дейтонских мирных соглашений о прекращении огня между Боснией и Герцеговиной после войны 1992–1995 годов.
Минфин США обвинил Додика в коррупции и заявил, что действия политика угрожают территориальной целостности Боснии и Герцеговины.
Кроме того, ограничения введены и в отношении связанного с Додиком телеканала Alternativna Televizija. В документе американского ведомства говорится, что политик лично контролирует канал и требует согласования с ним материалов на острые политические темы.
Додик решение Минфина США назвал бессмысленным.
Вашингтон уже вводил санкции в отношении Додика в 2017 году. Тогда он занимал пост президента Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Таким образом, ограничения в отношении политика не изменятся. Если его исключат из одного списка, то санкции продолжат действовать согласно другому.
Глава Казахстана обратился за силовой помощью к странам ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в среду вечером, что обратился к главам государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, за помощью «в преодолении террористической угрозы».
Он назвал свое обращение к партнерам по ОДКБ «уместным и своевременным», а протесты в Казахстане - «актом внешней агрессии» и «прямой угрозой целостности государства».
Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на соотечественников и в том, что участники уличных акций прошли «специальную подготовку за рубежом». Не приведя этому никаких доказательств, президент Казахстана сказал, что «граждане страны просят его, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь».
Ранее Токаев провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и действующим главой Беларуси Александром Лукашенко. Кроме вышеупомянутых стран в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Таджикистан и Киргизия.
- В Казахстане четвертый день подряд продолжаются массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями между протестующими – с одной стороны, и полицией, спецназом и военными – с другой.
- Акции, которые начинались как протест против повышения цены на сжиженный газ, за несколько дней стали политическими, новые требования их участников - уход из политики председателя Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева, отставка президента страны Касыма-Жомарта Токаева и политические реформы, включающие в себя проведение новых демократических выборов. В нескольких городах протестующие захватили административные здания. Власти ввели на территории страны режим чрезвычайного положения, заявив, что во время беспорядков погибли восемь полицейских и солдат Нацгвардии, и еще 317 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. О количестве погибших и пострадавших гражданских лиц точной информации нет.
Во всем Казахстане введен режим чрезвычайного положения. ВИДЕО
На всей территории Казахстана на фоне массовых протестов введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее режим ЧП был введен в ряде регионов, где происходили наиболее ожесточенные столкновения.
В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт. Авиакомпании отменяют туда рейсы. Кроме того в городе участники протестов пытаются захватить департамент внутренних дел и подожгли здание государственного телеканала «Казахстан». Захвачено здание управления Комитета госбезопасности.
Митингующие в Алма-Ате также дошли до здания акимата и подожгли его. Там произошли столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии. Есть пострадавшие.
В столице страны Нур-Султане не работает интернет. Жители не могут снять наличные деньги в банкоматах. Платежи по интернету, в том числе в транспорте, не принимаются. Кондукторам разрешили не высаживать людей, у которых нет возможности оплатить проезд.
Власти Павлодара на севере Казахстана сообщили, что полиция рассеяла собравшихся в центре города протестующих. К вечеру, по данным властей, обстановка в городе «нормализовалась».
В Тадлыкоргане протестующие под гимн Казахстана снесли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. В 2019 году он ушел в отставку с поста и возглавил Совет безопасности страны. Преемник Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны, сменив на посту первого главу государства Нурсултана Назарбаева и заверил, что будет действовать максимально жестко по отношению к участникам беспорядков.
Массовые протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Токаеву лишь формально.
Токаев объявил, что сменит Назарбаева на посту главы Совбеза Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавит действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил в обращении к нации.
По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят "финансово мотивированные заговорщики", у которых есть "тщательно продуманный план".
"Поэтому я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", — цитирует Токаева РБК.
Он опроверг данные о своем бегстве и заверил, что вскоре выступит "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".
Назарбаев возглавил Совет безопасности в 2019 году, покинув пост президента.
Ранее с поста первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики был уволен племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Абиш Самат Сатыбалдыулы. Его место займет заместитель руководителя администрации президента Мурат Нуртлеу. Особый указ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщается в твиттере пресс-службы президента.
Также сегодня президент Казахстана принял отставку правительства. При этом кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.
Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. О происходящем в Казахстане можно следить в прямом эфире Настоящего Времени:
Протесты в Казахстане начались с митинга в Жанаозене 2 января, на него пришли сотни местных жителей. Через три дня митинги прошли в десятках городов и сел, протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, правительство ушло в отставку.
Участники протестов вступают в столкновения с полицией, захватывают и поджигают административные здания, громят магазины и офисы. В нескольких регионах страны введен режим чрезвычайного положения.
В охваченном протестами Казахстане полностью отключили интернет
Оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране, сообщает сервис мониторинга блокировок GlobalCheck. По информации сервиса, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов. Полную блокировку интернета в Казахстане подтверждает британская компания NetBlocks, следящая за состоянием интернета по всему миру.
Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают "Интерфаксу", что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы по телефонной связи и через популярные мессенджеры. Ряд казахстанских сайтов, в том числе популярных в республике СМИ, в данный момент недоступны.
О блокировках в отдельных городах начали сообщать еще во вторник. Представители операторов Beeline и Kcell тогда сказали, что не виноваты в перебоях со связью.
"Cейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности", - прокомментировал в понедельник отключение представитель Kcell.
Массовые протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально.
В Сухуми вновь ввели график веерных отключений электроэнергии
В связи с высокими нагрузками на подстанцию «Сухум-1» в столице самопровозглашенной республики Абхазия вновь ввели ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Свет абонентам будут отключать вечером, на один час, по опубликованному компанией графику.
Об отмене веерных отключений в Абхазии сообщили 21 декабря – после начала второго этапа перетока электроэнергии из Российской Федерации.
Информация об отмене веерных отключений совпала с митингом, на котором оппозиция обвинила власти в остром кризисе энергосистемы.
Близ Цхинвали задержан гражданин Грузии Лаша Хетерели
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщили о задержании гражданина Грузии близ столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия – Цхинвали.
«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии недалеко от оккупированного Цхинвали», – сказано в заявлении СГБ.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержанный – Лаша Хетерели. Югоосетинские власти задерживают его уже в шестой раз. Летом 2020-го Цхинвальский суд признал его виновным по статье «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорил к одному году лишения свободы. Хетерели освободили в июне 2021-го.
Хетерели – вынужденный переселенец из ущелья Лиахви. Он периодически навещает родственников, живущих на югоосетинской территории.
По сообщению СГБ, после задержания гражданина Грузии ведомство активировало «горячую линию», информация об инциденте была немедленно предоставлена сопредседателям Женевских дискуссий.
«Центральная власть Грузии использует все имеющиеся в её распоряжении механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан. Ответственность за деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации, полностью возлагается на оккупационные силы Российской Федерации. Вредоносная практика незаконных задержаний значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и угрожает стабильности в регионе», – заявляют в СГБ.
Ранее в Тбилиси сообщали, что в Южной Осетии в незаконном заключении находятся пять граждан Грузии.
В Тбилисской клинике от коронавируса умер еще один младенец
Инфицированный коронавирусом четырехмесячный младенец умер в Тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщает телекомпания «Пирвели».
По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи. Его доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось спасти малыша, передает агентство «Новости-Грузия».
Врачи отмечают, что состояние инфицированного младенца усугубило сопутствующее заболевание – порок сердца.
«У него был комбинированный врожденный порок. Родился недоношенным, с очень низким весом, был помещен в реанимацию. Поступил в тяжелом состоянии. Спасти не удалось из-за этой комбинации – ковид-инфекции и врожденного порока сердца», — сказал журналистам врач.
В настоящее время в реанимационном отделение клиники Цицишвили лечатся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.
Накануне в Тбилисской клинике имени Иашвили умер инфицированный коронавирусом младенец, которого доставили из Зугдиди (Западная Грузия).
В столице Казахстана Нур-Султане введено чрезвычайное положение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП в Нур-Султане. Он начинается с 16 часов 5 января до 19 января 2022 года. Такие же сроки ранее были определены для режима ЧП в городе Алматы, Мангистауской и Алматинской областях.
На период режима ЧП в столице вводится комендатура. Комендантом города Нур-Султана назначен начальник департамента полиции столицы Ержан Саденов.
Режим ЧП ограничивает в правах граждан и дает широкие полномочия коменданту. Он может устанавливать ограничение на свободу передвижения, устраивать проверки документов и личный досмотр, ограничить въезд в город и выезд из него.
Также режим ЧП предполагает запрет на мирные собрания, забастовки и прочее.
Нур-Султану на «обеспечение режима ЧП» также выделяются деньги из резерва правительства Казахстана.
Таким образом, на сегодня режим ЧП действует в четырех регионах республики: в Мангистауской и Алматинской областях и городах республиканского значения Алматы и Нур-Султане.
Сегодня, 5 января, в отдельных регионах Казахстана продолжаются антиправительственные демонстрации. Серьезная ситуация в Алматы, где тысячи протестующих заняли акимат. Здание горит, в нем выбиты окна и двери. В городе также горят здания алматинского управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры и офис партии «Нур Отан».
В Казахстане протестующие ворвались в здания администрации в Алматы и в Актобе
В Казахстане тысячи протестующих днем 5 января пошли на штурм здания городской администрации Алматы. Полицейские пытались остановить их светошумовыми гранатами, однако этого сделать не удалось. В итоге демонстранты захватили здание. Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода.
Издание передает, что здание горит, в нем выбиты стекла и двери. Клубы черного дыма поднимаются в воздух. В городе горит также здание алматинского управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры.
Колонна бегущих со стороны здания администрации Алматы силовиков замечена по улице Козыбаева. Слышны хлопки и звуки сирены.
Казахская служба Радио Свобода также пишет, что часть протестующих попыталась прорваться в расположенное рядом здание, где до переноса столицы из Алматы была резиденция президента. По сообщению корреспондента, из него валят клубы дыма.
Кроме того, в Актобе полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые также прорвались в здание администрации. Люди днем 5 января разбили окна здания и попытались пройти внутрь, в этот момент силовики использовали спецсредства для разгона, передает казахская служба Радио Свобода.
Журналистка с места событий сообщает, что к зданию администрации подъехали машины скорой помощи. Она видела несколько человек с травмами ног. Возможно, полиция применила и резиновые пули.
Протесты в Казахстане начались с митинга в Жанаозене 2 января, на него пришли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек. Протестующие рассказали, что в новом году цены на газ выросли до 120 тенге ($0,27) за литр. Они утверждают, что в середине прошлого года покупали топливо по 55-60 тенге ($0,13). Участников акции протеста поддержали в разных городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане задержали трех человек. Акции протеста прошли в Актобе, Уральске и ряде других городов. Позже 4 января к акциям присоединились жители Тараза, Шымкента и Кокшетау.
Члены правительственной комиссии Казахстана 4 января вышли к митингующим в Актау и пообещали снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области. Власти Казахстана ранее пообещали протестующим снизить стоимость газа до 85-90 тенге ($0,20), но после этих обещаний люди отказались расходиться. Они продолжали настаивать на установлении цены в районе 50 тенге ($0,11) за литр.
Снижение цен на газ не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально. К вечеру 4 января протесты, на которые люди в основном выходили уже с политическими требованиями, охватили большую часть страны.
По всему Казахстану во время протестов были задержаны более 200 человек. Такую цифру приводит пресс-служба МВД. По информации ведомства, пострадали 95 сотрудников полиции, повреждены 37 служебных машин.
В полночь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алмате и Мангистауской области. Позже президент Казахстана расширил режим ЧП на Алматинскую область.
Кроме того, глава государства принял отставку правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым на фоне массовых протестов.
В Грузии выявили 3436 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 32 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 041.
За сутки в стране выявили 3436 новых случаев коронавируса. Накануне провели 40 377 тестов: PCR-тестов – 16 681, экспресс–тестов на антиген – 23 696.
Выздоровели еще 1805 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 945 609, выздоровевших – 906 708.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,51%, за последние 14 дней составляет 5,87%, за неделю – 6,84%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 7191 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 528 030.
Стрельба в «Гаруде»: Беслан Бигвава дал показания следствию
МВД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовало дополнительную информацию о стрельбе на территории сухумского отеля «Гаруда».
В пресс-релизе указано, что глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава 2 января дал показания следствию (4 января его временно отстранили от должности).
При этом в МВД не указывают, является ли Бигвава подозреваемым. Ранее уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. В МВД лишь указывают, что показания Бигвава «проверяются на данном этапе предварительного расследования».
В МВД подтвердили и личность пострадавшего. В пресс-релизе указано, что певец Тамаз Цулукия получил ранение «в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку».
«В настоящее время в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела», – сказано в заявлении.
Подробнее об инциденте, произошедшем в Абхазии в новогоднюю ночь, –в материале Елены Заводской.
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