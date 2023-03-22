Парламент Швеции официально одобрил вступление страны в НАТО

В Москве сегодня проходят официальные встречи председателя КНР с высокопоставленными российскими представителями. Си Цзиньпин приехал в государственным визитом в Россию накануне, прошли его неформальные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

На встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным китайский лидер заявил, что пригласил Путина посетить в этом году Китай. Приглашение получил и Мишустин – Си Цзиньпин отметил, что лично с ним смог познакомиться только сегодня. Си вновь отметил, что Россия стала первой страной, которую он посетил после своего избрания председателем КНР на третий срок, поскольку "Китай и Россия – крупнейшие державы и стратегические партнёры".

По словам Мишустина, Россия и Китай работают над совместным логистическим проектом по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам. По словам Си Цзиньпина, эти проекты позволят существенно увеличить объём перевозок. Общий товарооборот между странами достигнет, как ожидается, 200 млрд долларов уже в 2023 году.

Позже во вторник начались переговоры китайского лидера с Путиным – с участием членов делегаций. Си Цзиньпина торжественно приветствовали в Георгиевском зале Кремля. С российской стороны в переговорах участвуют, например, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Эльвира Набиуллина.

После переговоров ожидаются заявления обоих лидеров для прессы.

Визит Си Цзиньпина проходит спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Накануне встрече с российским президентом глава КНР отметил, что в следующем году в России пройдут президентские выборы. "Уверен, что российский народ вас поддержит в ваших добрых начинаниях", – заявил Си. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Си Цзиньпин не говорил, что Путин будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай готовит "дипломатическое прикрытие" предполагаемым российским преступлениям в Украине. "Поездка председателя Си в Россию спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует никакой ответственности за то, чтобы привлечь Кремль за злодеяния, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать преступления", – заявил Блинкен.

США надеются, что Си Цзиньпин во время своих встреч с Путиным будет выступать за урегулирование конфликта в Украине, которое включает полный вывод российских войск. Китайские мирные предложения, опубликованные ранее, не упоминали о выводе войск.

Западные СМИ с начала года писали о том, что китайское руководство рассматривает возможность поставок Москве разных видов вооружений, в частности БПЛА, артиллерии и боеприпасов. В феврале Энтони Блинкен предупредил о серьёзных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве. Китай, в свою очередь, утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта.