Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. За документ проголосовали 96% депутатов.

Для того, чтобы Финляндия получила официальное приглашение стать членом Североатлантического альянса, одобрить это должна еще генеральная ассамблея парламента Турции. Она рассмотрит соответствующий документ на этой неделе.

Финляндия подала заявку на присоединение к блоку НАТО после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Вместе с ней такую же заявку подала Швеция. Согласно уставу НАТО, для одобрения заявок необходима их ратификация всеми странами – членами альянса. К февралю текущего года необходимые документы не были приняты властями Турции и Венгрии.

В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы они заняли более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция требует экстрадиции более ста курдских активистов, получивших политическое убежище в стране. Анкара обвиняет их в терроризме.

Венгрия пока также не одобрила вступление в НАТО Швеции, ссылаясь на вмешательство шведских властей во внутренние дела страны, а сроки голосования в венгерском парламенте за ратификацию вступления Финляндии несколько раз переносились. Глава канцелярии Виктора Орбана заявлял, что первым делом Венгрия должна принять антикоррупционное законодательство, и лишь после этого сможет заняться вопросами военного блока. Сам Орбан стремится к сохранению связей с Москвой, несмотря на российское военное вторжение в Украину.