Партия бывшего премьера Бабиша победила на выборах в Чехии

Партия бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша победила на парламентских выборах. Они проходили в пятницу и субботу, к вечеру 4 октября подсчитаны голоса почти во всех округах, передаёт iDnes.

Партия ANO («Да») получила 34,5 процентов голосов. Это почти на 7,5 процента больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году и может дать ей 80 мест в палате из 200. Коалиция Spolu («Вместе»), которой принадлежит действующий премьер-министр Петр Фиала, набрала 23,3 процента, потеряв, по предварительным расчётам, 19 мандатов.

Фиала уже поздравил Бабиша с победой, заявив, что уважает результаты голосования.

Партия Бабиша известна, в частности, критикой Евросоюза и призывала к более осторожной политике Праги по отношению к войне в Украине. В ходе кампании политические противники бывшего премьера обвиняли его в пророссийской и антиевропейской позиции, он отрицает эти обвинения.

Всего в парламент прошли шесть партий и коалиций. Явка на прошедших выборах станет самой высокой с 1998 года, прогнозирует Чешское статистическое управление, по предварительным данным она составила около 69 процентов.

Бабиш заявил, что избиратели хотят, чтобы он был премьер-министром. Утром в воскресенье его партия начнёт переговоры о создании правительства с правопопулистами из СПД (7,8 процента голосов) и евроскептиками из партии автомобилистов (6,8 процента).