Партия экс-премьера просит Кавелашвили помиловать заключенных шахтеров

Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария, перешедшего в оппозицию, призывает грузинского президента Михаила Кавелашвили и лидеров «Грузинской мечты» помиловать заключенных шахтеров. Об этом заявил в парламенте депутат от оппозиции Шалва Кереселидзе.

«Задержание шахтёров из Чиатуры связано с острой социальной протестной волной, которая возникла из-за крайней бедности, ухудшения условий труда и потери средств к существованию и была направлена против компании Georgian Manganese… Пойдите на примирение со своим народом, с молодёжью и освободите из заключения арестованных шахтёров – Георгия Непаридзе, Мераба Саралидзе, Тенгиза Гвелесиани и Арчила Чумбуридзе», - заявил Шалва Кереселидзе.

29 апреля 2025 года полиция в Чиатуре задержала четырёх шахтёров. Пресс-служба МВД сообщала, что задержанным вменяется нанесение физического оскорбления директору шахты Шукрути. Георгий Непаридзе, Мераб Саралидзе, Тенгиз Гвелесиани и Ачико Чумбуридзе были задержаны по статье 118 Уголовного кодекса (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью). Саралидзе и Непаридзе обвиняются в организации и участии в насилии в отношении директора шахты, а Чумбуридзе и Гвелесиани – в участии в этом «организованном насилии».

20 января текущего года судья Кутаисского городского суда Тамар Мазанашвили приговорила их к лишению свободы:

Мераб Саралидзе – 6 лет и 3 месяца;

Георгий Непаридзе – 6 лет и 3 месяца;

Тенгиз Гвелесиани – 4 года и 3 месяца;

Арчил Чумбуридзе – 4 года и 3 месяца.

На оглашение приговора в Кутаиси прибыли сторонники демонстрантов, которые после заседания провели акцию протеста.