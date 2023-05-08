Пашинян, Токаев и Рахмон решили посетить Москву 9 мая

Глава правительства Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина сегодня с рабочим визитом посетит Москву. Премьер-министр примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Радио Азатутюн.

Агентство «Интерфакс» в свою очередь передает, что торжества по случаю 9 мая в России посетит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он посетит парад на Красной площади и посетит Ржевский мемориал в Тверской области, чтобы почтить память воинов-казахов.

По данным ТАСС, решение приехать в Москву также принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Вечером в понедельник стало известно, что в Москву прилетел авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Официально сообщается о том, что он приехал «с рабочим визитом». Будет ли Лукашенко присутствовать на параде, не уточняется, ранее он не заявлял о таких планах.

Приглашение посетить Москву в День Победы получил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. О том, принял ли он решение приехать, не уточняется.

Ранее было известно лишь об одном иностранном госте, принявшем приглашение Путина, – киргизском президенте Садыре Жапарове.