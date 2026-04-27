Пашинян: стоит вопрос о завершении делимитации границы с Грузией

Армения в ближайшем будущем продолжит делимитацию границы с Азербайджаном, вопрос завершения делимитации границы с Грузией также находится в повестке. Об этом, по сообщению «Арменпресс», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на мероприятии, организованном по случаю Дня пограничных войск Службы национальной безопасности.

«Наше желание и цель — чтобы все границы Республики Армения находились под ответственностью пограничников, и мы движемся в этом направлении. В ближайшем будущем, конечно, мы продолжим и в разумные сроки завершим делимитацию границы между Республикой Армения и Азербайджаном. Конечно, в нашей повестке также стоит вопрос о завершении делимитации нашей границы с Грузией, и мы уже достигли соглашения с нашими грузинскими партнерами по этому вопросу. Этим, по сути, делимитация и демаркация границ Республики Армения будут завершены, и наше государство получит возможность более уверенно сосредоточиться на повестке развития своей международно признанной территории», — сказал Никол Пашинян.

Ранее премьер Армении говорил, что Ереван и Тбилиси «предпримут действенные шаги» для решения вопроса делимитации армяно-грузинской границы.