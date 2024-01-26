Армения и Грузия предпримут «действенные шаги» для делимитации границы – Пашинян

Ереван и Тбилиси «предпримут действенные шаги» для решения вопроса делимитации армяно-грузинской границы. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на совместном брифинге с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили после 13-ого заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Пашинян прокомментировал подписание декларации о стратегических отношениях между Арменией и Грузией, отметив, что это – «результат наших совместных усилий».

«Я хотел бы поблагодарить Ираклия Гарибашвили, наших грузинских коллег за то, что они провели эту сессию в Тбилиси и организовали ее на высоком уровне. Я хотел бы искренне поздравить правительство и народ Грузии с получением статуса кандидата (на вступление) в Европейский Союз. Это историческое событие для Грузии и всего региона. Хотел бы с радостью подчеркнуть, что после обновления формата межправительственной комиссии в 2019 году заседания проводятся регулярно. Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов, начиная с экономики, заканчивая культурой, торговлей и человеческими отношениями», – сказал Пашинян.

На заседании речь зашла о модернизации таможенной инфраструктуры, говорит премьер Армении.

«В этом контексте следует отметить, что в направлении таможенных отношений между двумя странами активно обсуждается внедрение моделей совместного контроля на пограничных пунктах, и в этом случае время, необходимое для таможенных процессов, будет сокращено. Я также представил нашим коллегам проект Республики Армения «Перекресток мира», о котором я рассказал в октябре прошлого года во время Тбилисского форума «Шелкового пути». Этот проект направлен на развитие отношений в регионе, и в этом процессе важен вопрос защиты суверенитета государств. Наш регион может стать очень важной региональной дорогой между Югом и Севером, Западом и Востоком, и инклюзивность во всем этом имеет большое значение», – заявил Пашинян.