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Пентагон призвал движение «Талибан» к «добросовестным переговорам»
Министерство обороны США распространило заявление с оценкой положения в Афганистане и уточнением миссии США в условиях наступления на правительственные войска отрядов движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом информирует «Голос Америки».
Миссия США в Афганистане по-прежнему состоит в безопасном и упорядоченном выводе американских войск, согласно указаниям президента Джо Байдена, говорится в публикации. При этом США продолжают поддерживать афганские силы в плане финансирования и технического обслуживания, а также, когда это возможно, с помощью «оборонительных воздушных ударов».
В Вашингтоне испытывают «потрясение» от многочисленных сообщений о нарушениях «Талибаном» прав человека, включая насильственное проникновение в здания неправительственных организаций и использование гражданских лиц в качестве живого щита.
Пентагон призвал движение «Талибан» приостановить свои наступательные операции и «вступить в добросовестный диалог для урегулирования конфликта путем переговоров, – подчеркивает военное ведомство США.
Другие новости дня
СМИ: соратница Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию
Одна из ближайших соратниц Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, сообщили в воскресенье несколько СМИ со ссылками на «анонимные» и »осведомленные» источники.
По данным источника агентства «Интерфакс», Соболь улетела в Стамбул.
Ранее Преображенский суд Москвы назначил соратнице Навального наказание в виде полутора лет ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Ограничения подразумевают запреты на выход из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, смену места жительства без уведомления, выезд за пределы Москвы и области, а также посещение массовых мероприятий.
Отмечается, что теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.
Кроме признания виновной по «санитарному делу», в апреле Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и попыталась поговорить с ним.
- «Санитарное дело» было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей», утверждают следователи.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по «санитарному делу» категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинения.
Западные СМИ сообщили, что талибы установили контроль над Кундузом
Талибы захватили Кундуз, административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, имеющий важное стратегическое значение.
Представитель местных властей сообщил британской компании Би-би-си, что все районы города, кроме аэропорта, находятся под контролем «Талибана» (организация запрещена в России). По поступающей информации, в городе начались пожары.
Некоторые зарубежные корреспонденты сообщили о жертвах среди мирного населения, среди погибших - женщины и дети. Официального подтверждения этой информации нет.
Телеканал CNN сообщил сегодня о падении Кундуза, назвал столицу одноименной провинции первым важным провинциальным центром, перешедшим под контроль талибов со времени начала их наступательных операций в мае этого года.
Ираклий Гарибашвили анонсировал введение новых ковид-ограничений
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили анонсировал введение новых ковид-ограничений в преддверии выборов в местные органы власти. Об этом он заявил журналистам сегодня, 8 августа, после получения первой дозы прививки от коронавируса.
По словам премьера, вопрос будет обсуждаться 9 августа на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19. При этом он подчеркнул, что о тотальной блокировке и мерах, которые могут негативно повлиять на экономику, речи не идет. Говорить будут о целесообразности введения таких правил, как ношение масок на открытом пространстве, ограничение массовых собраний и обязательное прохождение ПЦР-теста в ряде случаев, сообщают «Новости-Грузия».
«Мы входим в активную избирательную фазу. Мы должны учитывать, что проведем выборы по определенному стандарту», - сказал Гарибашвили. По словам премьера, только так можно будет обеспечить «выборы высокого стандарта».
«Я также выступил с инициативой предложить ЦИК как можно скорее провести вакцинацию всех членов комиссии. Мы также хотим предложить это всем кандидатам и, в целом, всем, кто подключен к этим выборах, чтобы провести безопасные от коронавируса выборы высокого стандарта», - сказал он.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 344 новых случаев заражения, а 30 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими - оба компонента вакцины получили около 150 тысяч человек или 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 447,9 тысяч случаев инфицирования, более 400 тысяч выздоровели, 6 084 скончались.
Премьер-министр Грузии привился вакциной Pfizer
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил первую дозу прививки от коронавируса совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Гарибашвили оказался одним из немногих членов правительства, которые до сих пор не прошли вакцинацию от COVID-19. Некоторые СМИ даже назвали его «антиваксером», сообщают «Новости-Грузия».
Сегодня укол Гарибашвили делали в присутствии телекамер. Сам премьер подчеркнул, что он решился на прививку, несмотря на то что недавно переболел ковидом и у него достаточно много антител.
«Четыре месяца назад я перенес ковид в достаточно легкой форме, и у меня были антитела, однако, несмотря на это, я решил привиться, чтобы еще больше усилить иммунитет», - сказал Гарибашвили.
Глава правительства призвал всех последовать его примеру и пройти вакцинацию от коронавируса. «Мы можем победить пандемию только с помощью вакцинации», — отметил он.
Он также пожелал объяснить, почему остановил свой выбор на вакцине Pfizer. «Моя супруга привилась китайской вакциной Sinopharm. И мы решили устроить своего рода состязание, у кого из нас будет более сильный иммунитет. Все члены моей семьи привиты, мои родители тоже привились. Еще раз повторяю населению: вакцина абсолютно безопасна», - сказал премьер.
- Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 8 августа достигло 626 343. Обе дозы вакцины получили 194 449 человек, что составляет чуть более 5% от всего населения Грузии.
Сборная Грузии завоевала восемь медалей на Олимпиаде в Токио
Сегодня, 8 августа, в Токио завершились летние Олимпийские игры, которые стали самыми успешными для грузинских спортсменов. Сборная Грузии завоевала рекордное количество медалей за всю историю независимости страны.
Страна была представлена на играх 35 спортсменами в 11 дисциплинах и завершила соревнования с 8 медалями (2 золотые, 5 серебряных, 1 бронзовая).
Триумфатором игр в Токио является «самый сильный человек» планеты, грузинский штангист-супертяжеловес Лаша Талахадзе, выигравший свою вторую по счету Олимпиаду. Талахадзе взял в рывке 223 кг, улучшив свой же мировой рекорд. Аналогично, Талахадзе обновил свой мировой рекорд и в толчке, где он поднял 265 кг. Таким образом, по сумме двух упражнений Лаша набрал 488 кг, заодно установив третий мировой рекорд в ходе одного турнира.
По итогам Токио-2020 сборная Грузии заняла 33-е место в общекомандном зачете, опередив такие крупные страны, как Турция, Индия, Украина, Испания и Аргентина, сообщает Общественный вещатель.
В Токио состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр
В Токио состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она прошла без зрителей на 68-тысячном Национальном стадионе. Знаменосцем российской команды выступил двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. На прошедших играх он завоевал золото в весовой категории до 97 кг.
Соревнования проходили с 23 июля по 8 августа. Разыгрывались 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Из-за пандемии коронавирусной инфекции игры впервые были перенесены на нечетный год, изначально они должны были состояться прошлым летом. Впервые же в истории большинство соревнований прошло без зрителей, не допущенных на трибуны из-за эпидемиологической обстановки.
В играх-2020 приняли участие спортсмены, представляющие 206 стран, и олимпийская сборная беженцев. России запрещено было участвовать в турнире, поэтому официально российские атлеты выступали за команду национального Олимпийского комитета. Национальный флаг на турнире для участников был запрещен, вместо гимна Александрова играла музыка Чайковского.
Официально, на олимпийском турнире не ведется соревнование по числу выигранных наград, считается, что это противоречит олимпийскому духу. По неофициальным подсчетам российская команда заняла пятое место по числу золотых медалей или третье по общему числу наград. При обеих методиках учета первое место в неофициальном зачете за США, второе - за Китаем.
Согласно первой методике, игры в Токио стали худшими для российской сборной за всю современную историю страны. При таком подсчете, в 2016 и 2012 команда занимала четвертое место, в 2008 и 2004 - третье, в 2000 и 1996 - вторая. В 1992 в играх участвовала сборная стран СНГ и заняла первое место.
Если подсчитывать не золотые медали, а общий зачет, Россия показала лучший результат со времен игр в Афинах в 2004 году. Тогда команде удалось завоевать 90 медалей, в Токио - 71, в 2012 году в Лондоне - 70, в 2008 году в Пекине - 59, в Рио-де-Жанейро в 2016 году - 55.
ЦИК Грузии определил номера партий на выборах в органы местной власти
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии на сегодняшнем заседании определила порядковые номера избирательных субъектов на выборах в органы местного самоуправления.
Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах. Согласно материалам на сайте ЦИК, заявку для прохождения регистрации в общей сложности подали 54 избирательных субъекта. После 8 августа заявки больше не принимаются.
Для 15 партий, представленных в парламенте Грузии, порядковые номера были распределены в первую очередь. Остальные партии получили их в порядке жеребьевки после завершения процесса регистрации.
- «Третья сила»
- «Европейская Грузия – Движение за свободу»
- Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия – Демократическое движение»
- «Движение государство для народа»
- «Единое национальное движение»
- «Европейские демократы»
- Алеко Элисашвили – «Граждане»
- Давид Тархан-Моурави – Ирма Инашвили – «Альянс патриотов Грузии»
- «Лело для Грузии»
- Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии
- Республиканская партия Грузии
- «Закон и справедливость»
- «Грузия»
- Гоги Цулая – «Новые христианские демократы»
- «Мамули»
- «Зеленая Земля»
- «Реформатор»
- Джонди Багатурия – «Картули даси»
- «Европейские социалисты»
- Георгий Лагидзе – «Будущая Грузия»
- «Прогресс и свобода»
- «Партия развития Грузии»
- «Наша единая Грузия»
- «Социал-демократическая партия Грузии»
- Георгий Гахария – «Для Грузии»
- «Свободный выбор – Новая альтернатива»
- «Белые»
- «Национально-демократическая партия»
- Мамука Тускадзе «За социальную справедливость»
- «Социалистическая рабочая партия»
- «ЭРИ»
- Элене Хоштария – «Дроа»
- Эка Беселия «За справедливость»
- «Левый альянс»
- Давид Чичинадзе – «Трибуна»
- «Гирчи»
- «Свободная Грузия» – Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа
- Тамаз Мечиаури – «За Единую Грузию»
- «Свобода – путь Звиада Гамсахурдия»
- «Сахе +»
- «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»
- Альянс демократов
- «Третий путь»
- Народная партия (партия все еще находится в процессе регистрации)
- Зураб Гирчи Джапаридзе – «Гирчи – Больше свободы»
- «Евроатлантический путь Грузии»
- «Свободные демократы»
- Ана Долидзе – «Для народа»
- «Реформаторы»
- Гачечиладзе – Партия зеленых
В 13-ю годовщину августовской войны ВС Украины выразили солидарность Силам обороны Грузии
В 13-ю годовщину российско-грузинской войны Вооруженные силы Украины (ВСУ) выразили солидарность Силам обороны Грузии и осудили действия России. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, распространенном сегодня, 8 августа.
«ВСУ осуждают военные действия РФ против Грузии, начатые 7 августа 2008 года, продолжающуюся незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и Цхинвальском районе/Южной Осетии, а также шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию», - сказано в заявлении.
В ВСУ считают, что боевые действия против Украины, начатые в феврале 2014 года, стали следствием попыток успокоить агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта в 2008 году.
«ВСУ выражают солидарность и заявляют о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Вторжение России и оккупация 20% Грузии – грубое нарушение принципов Устава ООН, Хельсинкской конвенции, фундаментальных норм и принципов международного права. В эти дни вместе с ВС Грузии мы скорбим по жертвам войны, воздавая дань их памяти, и разделяем со всем грузинским народом боль непоправимых потерь», - сказано в заявлении.
Иракские авиакомпании остановили полёты в Минск из-за миграционного кризиса
Иракское управление гражданской авиации запретило национальным авиакомпаниям полеты в Минск. Решение принято по распоряжению правительства страны, сообщается в фейсбуке ведомства. Перелеты закрыты на фоне миграционного кризиса на белорусско-литовской границе, где ежедневно задерживаются десятки граждан Ирака.
Летом литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации на белорусской границе. В республику проникли больше четырех тысяч человек, не имеющих визы. Значительная часть из них прилетела в Минск, заявив целью поездки туризм. В Ираке посредники предлагают жителям нелегальную миграцию Евросоюз через белорусскую границу, сообщается в ряде журналистских расследований.
Евросоюз обвиняет в ситуации режим Александра Лукашенко. Утверждается, что белорусские власти способствуют нелегальной миграции. Вильнюс требует ужесточить санкции против Минска. Страны Евросоюза усилили давление на Багдад, чтобы остановить массовое прибытие мигрантов, передает журнал Politico.
Белорусские власти обвинения официально не признают. Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей в качестве ответных мер на санкции Евросоюза. Связанные с властью телеграм-каналы сообщают, что в Минск могут начать летать рейсы из Кабула.
Президент Грузии впервые поставила под сомнение «соглашение Мишеля»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые поставила под сомнение корректность «соглашения Мишеля», гарантом соблюдения которого она являлась. В интервью телекомпании «Имеди» Зурабишвили заявила, что не понимает пункта договора, связанного с условиями назначения досрочных парламентских выборов.
28 июля «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.
«Я не должна ничего говорить о содержании документа, но была первая версия соглашения, которая не содержала [пункта о] 43%, и правящая партия не подписала его. После чего они подписали версию, где уже был отображен этот пункт. Это касается не только Грузии. Очень опасно так легко уступать вопрос о легитимации выборов», - заявила президент.
Зурабишвили добавила, что стороны должны были раньше думать о том, что приемлемо или неприемлемо для общества. Здесь же она подчеркнула, что парламентские выборы 2020 года были признаны международными партнерами легитимными, исходя из чего их результаты не могут быть подвергнуты сомнению.
Одновременно президент отметила, что считает неправильным прекращать «соглашение Мишеля» из-за «деструктивной стороны» - партии «Единое национальное движение». «Само понятие основная оппозиционная партия ошибочно. Эта партия выбрала маргинализацию. Не подписала [соглашение Мишеля], осталась на улице, где не смогла заручиться поддержкой народа. Подождем выборов и посмотрим на людей», - заявила Зурабишвили.
Ранее на этой неделе Зурабишвили резко раскритиковала «Грузинскую мечту» за выход из соглашения Шарля Мишеля. Президент заявила, что оно было «безальтернативным» и уже сыграло важную роль, поэтому она не разделяет аргумент правящей команды о том, что документ «не уменьшил политическую поляризацию».
Объясняя свое решение о выходе из «соглашения Мишеля», в ГМ подчеркнули, что самая большая оппозиционная партия страны – «Единое национальное движение» («ЕНД») – отказывается от его подписания, несмотря на то что при этом она требует от властей исполнения обязательств, определенных в договоре.
Одновременно в «Грузинской мечте» заявили, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы.
Действия правящей партии осудили в США и Европе. Некоторые международные партнеры Грузии прямо заявили, что последние события «вызвали сомнения в политической траектории Грузии».
В ответ на решение ГМ некоторые оппозиционеры отказались от собственных парламентских мандатов, а другие заявили, что в знак протеста будут участвовать лишь в голосованиях по реформам.
Власти Кубы легализовали малый и средний частный бизнес
Власти Кубы, находящейся под управлением Коммунистической парии, расширили список секторов экономики, в которых может работать частный бизнес, сообщает официальная газета страны Granma. Теперь бизнесмены смогут заниматься более чем двумя тысячами видами деятельности вместо 127, разрешенных до этого. Решение принято на фоне давления на экономику американскими санкциями и кризиса, усилившегося из-за пандемии коронавируса.
Либерализация экономики на острове началась в 2010 году, однако решение о масштабном разрешении частного бизнеса было анонсировано только в феврале этого года. Теперь список видов деятельности, которые разрешены на острове отменен, а вместо него принят список из 124 видов бизнеса, которые запрещены для частного сектора. Что именно запрещается - не уточняется.
К 2020 году на Кубе были выданы больше 600 тысяч лицензий для частного бизнеса, большая часть из них относились к туристическому сектору, - пишет журнал Time. В частном бизнесе работают около 13 процентов работающего населения острова. Однако туристический сектор понес катастрофически ущерб из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
В начале 2021 года туристический поток на остров сократился на 95,5 процентов, передает канал Telesur. При этом в районах, все еще принимающих туристов, отмечается резкий рост числа заражений коронавирусом нового типа, сообщает Radio Televisión Martí.
На фоне падения экономики и пандемии коронавируса, на острове прошла серия самых массовых c начала 1900-х годов протесты. Они были подавлены властями, сообщается о тысячах арестов.
Бжания: События 2008 года в Южной Осетии показали, что Россия не оставляет друзей в беде
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что «события августа 2008 года в Южной Осетии показали всему миру, что Россия не оставляет своих друзей в беде».
Официальная абхазская делегация Абхазии во главе с президентом находится в самопровозглашенной республике Южная Осетия для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины августовской войны 2008 года.
Абхазский президент также отметил, что «Грузия до сих пор не оставила мысли завоевать Абхазию и Южную Осетию». По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписывать с республиками мирный договор. «Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, тем самым поддержав наши народы в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие», - приводит слова Бжания информагентство «Рес».
Ранее сегодня в Цхинвали прошло возложение венков к мемориальному комплексу Защитникам Осетии, а также памятная акция «без слов», поддержать которую пришли югоосетинский и абхазский президенты Анатолий Бибилов и Аслан Бжания, а также и.о. главы Северной Осетии Сергей Меняйло, посол России в республике Марат Кулахметов, представители правительства и общественности, гости и жителей города.
- Во время военных действий в августе 2008 года с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. В результате военного конфликта беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона.
- С российско-югоосетинской стороны, по данным Следственного комитета при прокуратуре РФ, погибли 162 мирных жителя, а также 48 военных, из них 10 российских миротворцев.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Власти Грузии почтили память погибших в войне с Россией
Первые лица Грузии почтили память погибших в «августовской войне» 2008 года на братском кладбище Мухатгверди, сообщает SOVA. В траурной церемонии приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Каха Кучава, мэр Тбилиси Каха Каладзе и лидеры «Грузинской мечты».
«Сегодня мы пришли сюда, чтобы отдать дань уважения погибшим героям, которые пожертвовали собой в борьбе за территориальную целостность Грузии. Они входят в число грузин, погибших за независимость страны. Я не считаю, что сегодня – день траура, как и не считаю, что днем траура следует считать 9 апреля, поскольку это, в то же самое время, день надежды, нашей надежды на будущее, которую мы никогда не должны терять», - заявила президент Грузии.
По словам Саломе Зурабишвили, выросшей в эмиграции во Франции, она помнит, как на протяжении многих лет они верили в будущую независимость Грузии, хотя существовал Советский Союз, и все говорили, что это невозможно. «Сегодня – то же самое. Возможно, мы не видим конкретного пути, который приведет нас к восстановлению территориальной целостности страны, но тот факт, что мы его сегодня не видим, не означает, что этого пути перед нами нет. Мы должны верить в него, и сегодняшний день – это день веры в этот путь», - сказала она.
В свою очередь премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что при целенаправленной, последовательной и мирной политике наступит время, когда Грузия объединится. При этом, заверив, что именно «Грузинская мечта» способна разрешить конфликт, он возложил политическую ответственность за войну августа 2008 года на «Единое национальное движение».
«Прошло 13 лет с трагических дней августовской войны. Выражаем соболезнования всей Грузии, нашему народу. Мы преклоняемся перед нашими павшими героями, перед их семьями. Наши воины героически пожертвовали собой, защищая родину и территории нашей страны. Августовская война привела к непоправимым последствиям. 20% территории страны оккупированы Россией. Я не хочу говорить здесь, перед семьями погибших героев, о политической ответственности, которая лежит на предыдущем правительстве. Мы уже дали этому оценку, и вердикт уже вынесен грузинским народом. Но я хочу напомнить всем, что подобная антигосударственная провокация никогда не должна повториться ни одной властью. Наш долг – защитить страну, ее территориальную целостность и суверенитет, а также защитить наш народ от любой агрессии», - заявил премьер.
- Во время военных действий в августе 2008 года с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. В результате военного конфликта беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона. Общее количество вынужденно перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, покинувшего Абхазию в 1993 году, составило 263 598 человек.
- Россия в августе 2008 года официально признала независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Это стало одним из самых тяжелых последствий войны, изменившим геополитическую ситуацию в регионе. Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а Южную Осетию и Абхазию объявило оккупированными территориями.
В Абхазии за сутки выявлено 86 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 407 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 167 пациентов. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 45 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 42, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 974 человека. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18 265 человек.
Коронавирус в Грузии: 3 344 новых случаев заражения, скончались 30 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 344 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,9 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 11,96%, за последние две недели – 8,62%, а за последнюю неделю – 9,64%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 447 913.
Более 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 344. В Аджарии выявили 595 случаев заражения, в Имерети – 415, в Кахетии – 262, в Самегрело и Земо Сванети – 210, в Шида Картли – 155, в Квемо Картли –139, в Гурии – 84, в Мцхета-Мтианети – 59, в Самцхе-Джавахети – 49, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.
От ковида умерли еще 30 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 084.
Выздоровели 3 376 человек, их общее число выросло до 400 616.
На данный момент в Грузии 41 187 активных случаев коронавируса. Из них 6 511 пациентов (около 16%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 308 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 288 человек. 2 533 гражданина (более 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32 143 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 42 человека, в самоизоляции остаются более 32,3 тысячи.
В Южной Осетии проходят мероприятия в годовщину августовской войны
В самопровозглашенной республике Южная Осетия проходят траурные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине российско-грузинской войны августа 2008 года. В акциях памяти вместе с югоосетинским президентом Анатолием Бибиловым участвует лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
Сухумский лидер заявил о том, что «августовская война показала непоколебимость духа осетинского народа». Вместе с тем, подчеркнул особую роль Москвы, благодаря решительным и своевременным действиям которой «войска агрессора были разгромлены».
По словам Бжания, Абхазия и Южная Осетия будут вечно благодарны России, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Сухуми и Цхинвали.
На траурной акции выступил и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Он заявил, что сегодня Южная Осетия – «свободная и признанная Россией республика». «13 лет прошло с тех пор, как агрессор вероломно начал обстреливать мирных жителей, которые спокойно спали, только за то, что они хотели жить свободно. Этот акт и человеческие жертвы не оправдать никакими целями», - сказал он.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Во Франции десятки тысяч протестовали против «санитарной диктатуры»
Во Франции десятки тысяч людей вышли на акции против системы санитарных пропусков. 7 августа стало четвертой субботой под лозунгами против «санитарной диктатуры». Как сообщил канал «Евроньюс», протестные выступления охватили 150 городов Франции. Это стало ответом на решение Конституционного совета Франции, одобрившего новые меры борьбы с коронавирусом.
Вводится запрет на посещение учреждений культуры и спортивных комплексов без сертификата о прививке или без отрицательного теста на COVID. Закон разрешает отстранять непривитых сотрудников от работы.
С понедельника пропускной режим во Франции будет распространен на кафе, рестораны, торговые центры и поезда дальнего следования. Часть населения категорически против новых ограничений.
В пятницу в Италии были введены аналогичные меры, несмотря на протесты. Пропускной режим отныне действует в учреждениях культуры и спорта, ресторанах и в общественном транспорте. Правительство заявило, что это необходимо для более безопасного начала учебного года.
Fitch подтвердило рейтинги Грузии на уровне «BB», изменив прогноз на «стабильный»
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) Грузии на уровне «BB», изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.
«Пересмотр прогноза отражает значительно улучшившуюся базовую макроэкономическую ситуацию и уверенность Fitch в том, что власти Грузии продолжат реализацию политики, поддерживающей макроэкономическую стабильность и среднесрочную устойчивость государственных финансов», - говорится в обзоре Fitch.
Как отмечается, Грузия хорошо справилась с внешним потрясением во время пандемии коронавируса. Реальный рост ВВП за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал рост денежных переводов, экспорта товаров и постепенное возвращение туристов. Между тем, поддержка со стороны официальных кредиторов позволила увеличить внешние буферные резервы.
Согласно рейтинговому сценарию Fitch, рост экономики Грузии в 2021 году увеличится в среднем до 7,8%, это на 3,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем обзоре агентства, обнародованном полгода назад. Более устойчивое восстановление в туристическом секторе и рост инвестиций смогут гарантировать рост реального ВВП в 2022-2023 годах в среднем на уровне 5,4%, что превышает потенциал 4,0-4,5%, отмечено в обзоре, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Эксперты ожидают, что коэффициент государственного долга Грузии, который достиг пика в 2020 году и составил 60% ВВП, снизится до 56% в этом году и до 55,2% в 2023 году. Аналитики отмечают, что риски для прогнозируемых макроэкономических показателей связаны с пандемией, темпами развертывания вакцинации и предстоящими в октябре выборами в местные органы власти.
С 2014 года Грузия переживает стагнацию и не может повысить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, оставаясь с оценкой «BB».
Кредитный рейтинг Грузии по годам:
- 2007: «BB-»
- 2008: «B+»
- 2009: «B+»
- 2011: «B+»
- 2014: «BB-»
- 2015: «BB-»
- 2018: «BB-»
- 2019: «BB»
- 2020: «BB»
- 2021: «BB»
Хотя оценки Fitch существенно не изменились, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что страна как никогда близка к своей цели. «Наша задача – дать стране инвестиционный рейтинг, до которого у страны осталось две ступеньки, и достижение которого выведет страну на более высокую ступень развития», - заявил Хуцишвили.
В Грузии приспустили флаги в память о жертвах августовской войны 2008 года
В Грузии над всеми зданиями государственных ведомств сегодня, 8 августа, приспущены флаги в память о жертвах августовских событий 2008 года. В память о погибших флаги приспущены над парламентом, президентским дворцом, перед администрацией правительства и другими зданиями госструктур.
К 13-й годовщине августовской войны по всей стране проходят акции памяти, организованные правительством и общественными организациями, сообщают «Новости-Грузия». Накануне лидеры оппозиции возложили венки на братском кладбище Мухатгверди, а некоторые представители власти посетили села на линии де-факто грузино-югоосетинской границе.
Во время военных действий в августе 2008 года с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя.
В результате военного конфликта беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона. Общее количество вынужденно перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, покинувшего Абхазию в 1993 году, составило 263 598 человек.
Россия в августе 2008 года официально признала независимость Цхинвали и Сухуми. Это стало одним из самых тяжелых последствий войны, изменившим геополитическую ситуацию в регионе.
Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия объявило оккупированными территориями.
Премьер-министр Грузии принял участие в массовом застолье
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в массовом застолье. Сегодня, 7 августа, глава правительства посетил родное село дзюдоиста Лаши Бекаури Архилоскало, чтобы поздравить его с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио.
На кадрах, распространенных в соцсети, Гарибашвили сначала делает коллективное фото, а затем присоединяется к торжеству. Премьер садится рядом с олимпийским чемпионом и поднимает тост за него и его родителей, сообщает портал SOVA.
Грузинские СМИ, между тем, обращают внимание на то, что масштабное застолье было устроено вопреки рекомендациям эпидемиологов и самих властей. Члены правительства и представители Национального центра по контролю заболеваний последовательно и настоятельно призывают граждан отказаться от любых массовых скоплений.
Сейчас Грузия переживает пик четвертой волны коронавируса. За последние сутки в стране вновь было зафиксировано свыше четырех тысяч новых случаев Covid-19. Скончались 38 пациентов, а общее число жертв коронавируса превысило 6 тысяч человек.
В Грузии расширяют программу вакцинации от коронавируса
Минздрав Грузии принял решение расширить программу вакцинации от коронавируса и делать прививки не только в городах и районных центрах, но и в селах. Об этом заявила сегодня, 7 августа, замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.
По ее словам, районным больницам будет поручено при помощи сельских врачей обеспечить вакцинацией граждан, которые по разным причинам не могут поехать в город на прививку.
«Вы хорошо знаете, что не во всех сельских амбулаториях сейчас одинаковые условия. Некоторые амбулатории в хорошем состоянии и там можно делать прививки, в других селах по мере возможностей это будут делать мобильные бригады или вакцинация будет проходить в альтернативных зданиях», - сказала Габуния.
В Минздраве Грузии рассчитывают увеличить темпы вакцинации до 30 тысяч уколов в день. Сейчас в среднем их делают по 20 тысяч в день.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 606 988. Это более 16,3% от всего населения Грузии.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Граждане старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60-70% взрослого населения Грузии. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.
В Тбилиси задержали директора лаборатории генетики, члена ЕНД Георгия Чаладзе
Директор Национальной лаборатории генетики, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе сегодня, 7 августа, был задержан в Тбилиси.
Чаладзе вменяется в вину неподчинение требованиями сотрудников правоохранительных органов. Административное дело сегодня начал рассматривать Тбилисский городской суд, однако заседание было отложено до сентября. Решения Чаладзе суда будет дожидаться на свободе, сообщают «Новости-Грузия».
Что касается обстоятельств задержания, сам оппозиционер рассказывает, что он передвигался по району Ортачала на автомобиле, разговаривая при этом по мобильному телефону. Чаладзе остановил сотрудник полиции, с которым у него завязался спор. Он также утверждает, что во время конфликта повредил руку, однако на просьбу вызвать «скорую» последовали словесные оскорбления со стороны полиции и угрозы ареста.
«Мое задержание полностью политизировано. Здесь мы за пределами правосудия, и сегодня суд это доказал», - сказал Чаладзе в комментарии телеканалу «Формула».
Нарушителям статьи 173 (неповиновение требованиям полиции) грозит штраф от 2 000 до 3 000 лари (примерно 580-870 долларов) или до 15 суток ареста. При этом, в случае повторного нарушения закона штраф увеличится до 3 500 – 4 500 лари (до 1,3 тысячи долларов).
США призвали своих граждан в Афганистане покинуть страну
С авиабазы США в Катаре вылетели в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress. Число самолетов не называется. Как сообщило британское издание «Таймс», авиаудары наносятся по целям в провинциях Кандаграр, Герат, Лашкаргах и Гильменд.
Пентагон активизирует авиарейды не только для остановки наступления талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам, отмечает «Таймс».
Соединенные Штаты и Великобритания в субботу опубликовали рекомендации для своих граждан, находящихся в Афганистане. Вашингтон и Лондон призывают своих граждан покинуть Афганистан коммерческими авиарейсами, сообщает «Голос Америки».
«Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены, - говорится в заявлении посольства США в Кабуле.
В нескольких городах Афганистана продолжаются бои. В пятницу талибы захватили Зарандж, столицу провинции Нимруз, что стало первым захватом административного центра провинции с момента начала вывода иностранных войск.
Случай максимального распространения коронавируса выявлен в России
Руководитель филиала Научного центра вирусологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил корреспонденту ТАСС о зарегистрированном в России случае единичного массового распространения коронавируса от одного человека. Заражению подверглись полторы тысячи человек, информирует ТАСС. О конкретном периоде, когда был зарегистрирован такой случай, в сообщении агентства не говорится. Семенов рассказал, что по статистике, один пациент с коронавирусной инфекцией заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек. Так называемый суперраспространитель может заразить значительно больше среднего числа.
Случай с полутора тысячами зараженных называется суперсидинг (superseeding) или суперраспространение. По оценке вирусолога из Екатеринбурга, вклад суперарспространителей в заражение людей весьма велик.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.
ТАСС напоминает читателям, что в России действует созданный для информирования населения ресурс Cтопкоронавирус.рф.
- Всего в России зафиксировано 6 424 884 случая заражения, из них новых – 22 320. За сутки умерли 793 человека, за весь период – 164 094.
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