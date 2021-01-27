Просьба или принуждение? Азербайджанцам предлагают отдавать часть зарплаты на восстановление Карабаха

«По форме это просьба, по факту – принуждение». «Настоящее время» подготовило материал о том, как азербайджанцам предлагают отдавать часть зарплаты на восстановление Карабаха. Автор – Ника Мусави.
"Уважаемый абонент! Теперь вы можете сделать пожертвование в фонд YAŞAT, отправив смс на короткий номер 8110". Такого рода сообщения на свои мобильные телефоны уже получили многие жители Азербайджана, а некоторые – даже по два раза.
За минувшие несколько месяцев в Азербайджане по указу президента Ильхама Алиева было создано три государственных фонда, так или иначе связанных с восстановлением территорий Нагорного Карабаха, отвоеванных Азербайджаном во время вооруженного конфликта с Арменией осенью 2020 года.
Первый – Фонд помощи азербайджанской армии. Он был создан 8 декабря 2020 года, через месяц после того, как премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в Карабахе и передаче значительной части Карабаха под контроль Азербайджана. Фонд был создан на базе существовавшего с 2002 года Фонда помощи вооруженным силам Азербайджанской республики.
Второй, фонд YAŞAT, также появился 8 декабря и предназначается для помощи раненным военнослужащим и семьям погибших.
И, наконец, Фонд возрождения Карабаха был создан 4 января 2021 года. Деньги из него, согласно заявлению представителей фонда, прямо пойдут на восстановление и реконструкцию "освобожденных территорий".
Во сколько обойдется это восстановление Азербайджану – пока оценить сложно. Власти Азербайджана заявляли, что в 2021 году планируют выделить минимум 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд) "на проведение восстановительных работ" в регионе, в том числе восстановление коммунальной инфраструктуры и культурно-исторических памятников. Однако будут ли эти расходы финансироваться только из фонда, или на них также пойдут деньги напрямую из бюджета – пока неясно.
Все перечисленные фонды заявляли, что деньги, которые в них поступают, – добровольные пожертвования, их может сделать любой желающий – будь то частное лицо или компания. Но очень быстро оказалось, что пожертвования были добровольными не всегда. Работники сперва госучреждений, а затем и частных компаний Азербайджана с начала года массово жалуются в соцстетях, что якобы "добровольные" сборы "на Карабах" носят, на самом деле, принудительный характер. По их словам, руководство компаний, в которых они работают, либо просто урезает часть зарплаты работникам, перечисляя деньги в фонды напрямую, либо так или иначе заставляют сотрудников сделать пожертвование уже после получения зарплаты.
"Кто не хочет платить – не азербайджанец"
Некоторые руководители азербайджанских компаний не скрывают, что решили "принудить к щедрости" своих подчиненных. Председатель профсоюза работников нефтегазовой промышленности Джахангир Алиев открыто заявил, что, по решению этого профсоюза, 10% зарплат работников производственного объединения "Азерхимия" были переведены в фонд YAŞAT. Алиев заявил, что "мы не можем спрашивать у каждого работника, сколько он может пожертвовать" и с гордостью заметил, что "некоторые организации перевели в этот фонд месячную зарплату целиком". В довершении он сказал: "Кто против, пусть скажет, что он не азербайджанец и потому не хочет платить".
Последнее высказывание сразу же облетело соцсети, вызвав бурную реакцию у большинства пользователей. Комментаторы не стеснялись в выражениях ни в адрес самого Джахангира Алиева, ни в адрес прочих азербайджанских чиновников, министров и депутатов.
За неделю до этого заявления член попечительского совета фонда YAŞAT, представитель неправительственной организации Transparency Azerbaijan Рена Сафаралиева в интервью сайту "Кавказский узел" сказала, что пожертвования должны быть исключительно добровольными. "Если работодатели принуждают работников к переводу денег в фонд вопреки их воле, то это незаконно", – подчеркнула она и предложила обращаться в суд.
"Профсоюз должен был провести собрание работников, прежде чем принимать такое решение, – заметила Сафаралиева, комментируя действия Профсоюза работников нефтегазовой промышленности и слова Джахангира Алиева. – Заявлять, что "кто против – не азербайджанец", неправомерно. Кроме того, среди тех, у кого забрали 10% зарплаты, могли быть и члены семей погибших и ветеранов. Самоуправство работодателей нашему фонду не нужно и в долгосрочной перспективе может привести к снижению добровольных пожертвований".
"Сказали: дайте, кто сколько может"
На деле многие руководители компаний предпочитают лишь условно соблюдать принцип добровольности, рассказывают их сотрудники. Компания, в которой работает Талех Алимарданов, государственная лишь наполовину. Но в январе начальник сообщил, что "сверху" ему поручили собрать с каждого работника по 50 манат [около 30 долларов] и перечислить в фонд Yaşat.
50 манат – это примерно два с половиной месяца ежедневного проезда в общественном транспорте в Баку.
"Начальник сказал, что может сам внести деньги вместо тех, кто не хочет платить. Но у нас в коллективе почти все ребята до сих пор в состоянии эйфории от победы, – говорит Талех. – Только я изначально был против военных действий, и сейчас тоже не хочу давать ничего в фонд, созданный государством. Если нужно помочь непосредственно какому-то ветерану, я обеими руками "за". Но не в такой форме".
Тунзаля Аббасова работает в одной из госструктур в Баку. В декабре работники исполнительной власти столицы Азербайджана и различных столичных структур перечислили в фонд YAŞAT в общей сложности 500 тысяч манат ($294 тысячи). Среди этих денег были и около 20% ее зарплаты за месяц.
"Когда я получала зарплату за декабрь, меня попросили отдать 300 манат ($176) в фонд YAŞAT. И хотя по форме это была просьба, но, по факту – все же принуждениe, – рассказывает женщина. – Причем, мне сказали, что это "за шесть месяцев". То есть, получается, через полгода у меня еще 300 манат вычтут?"
"Но, с другой стороны, отдать деньги на помощь людям – не обидно", – тут же замечает Аббасова.
300 манат – это больше, чем официальная минимальная заработная плата в Азербайджане.
Ильгар Гусейнов – инженер в госучреждении. Он рассказывает, что его руководство также предложило работникам "скинуться" на пожертвование.
"Я даже не помню, в какой именно фонд: сказали: дайте, кто сколько может. Я дал 10 манат (примерно $6). Если б точно знал, что деньги эти по назначению попадут, – дал бы больше. Но в том-то и дело, что я не уверен, что пожертвования не отправятся прямиком в чей-то карман", – говорит Гусейнов.
Светлана Исаева работает бухгалтером в нескольких частных компаниях. Их владельцы, по ее словам, добровольно выделили деньги в Фонд помощи армии, но правда не за счет фонда заработной платы.
"Одна из компаний заплатила в фонд 10 тысяч манат (примерно $6000), две другие – по 5 тысяч. Но все это – из чистой прибыли, а не за счет работников, – говорит бухгалтер. – Учитывая, что никаких бонусов компаниям за это не полагается, я верю, что они просто проявили таким образом патриотизм. Когда шла война, они устраивали в офисе праздник в честь освобождения каждого города".
"Правда, переводя деньги, они надеялись, что об этих их пожертвованиях упомянут в прессе, но никаких публикаций не последовало", – замечает Исаева.
"Государство заставляет граждан заниматься благотворительностью"
Принудительные и полупринудительные сборы в государственные фонды – не азербайджанское изобретение. Такими методами собирают деньги во многих арабских и центральноазиатскихстранах, например в Узбекистане. Там совсем недавно работников государственных и общественных организаций принуждали перечислить часть заработной платы в благотворительный фонд "Доброта и поддержка", созданный по инициативе президента Мирзиёева.
Аналогичным образом собирали деньги даже в России на борьбу с коронавирусом: настоятельные просьбы сделать пожертвования получили сотрудники ООО "Газпром трансгаз Казань" и нескольких других госкомпаний.
В Азербайджане в середине марта 2020 года схожим образом собирали средства на борьбу с COVID-19. Тогда указом президента был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в который было перечислено около 114 миллионов манат ($67 млн). Пожертвование сделали 3395 юридических лиц и 12 532 физических, среди которых был и президент Алиев: он перечислил в фонд свою годовую зарплату, 126 900 манат.
Сделал ли Алиев аналогичное пожертвование "на Карабах" в один из трех фондов – неизвестно.
На данный момент в фонд YAŞAT перечислено без малого 27 миллионов манат (около $16 млн), из которых 16 миллионов манат перечислили физические лица, а 11 миллионов – юридические. Из отчетности фонда следует, что потрачено было чуть больше 1 миллиона 200 тысяч манат ($706 тысяч). Если верить приведенной на сайте фонда отчетности, больше всего было потрачtно на "улучшение жилищных условий" жертв обстрелов (38,23% средств) и на медицинскую помощь раненым (36,92%).
По словам независимого экономиста Тогрула Велиева, у фонда YAŞAT вполне прозрачная, хотя и не полная отчетность. Но другая организация, Фонд помощи азербайджанской армии, отчитывается только об общей сумме поступивших пожертвований (к началу января она составила около 212 миллионов манат ($125 млн), а не о том, на что тратит деньги. Что касается Фонда возрождения Карабаха, то ему по закону отчитываться пока рано.
Однако Велиев не считает создание подобных фондов нормальной практикой и полагает, что таким образом государство стремится "монополизировать благотворительность":
"Нормально – когда создаются частные фонды, а государство может внести туда свою лепту. Но заниматься этим напрямую государство не должно. Хотя бы потому, что оно и так обязано помогать ветеранам и семьям погибших, выделяя на это средства из бюджета, – говорит экономист. – Получается, что, с одной стороны, государство монополизирует благотворительную деятельность в Азербайджане, а с другой стороны – фактически заставляет граждан этой благотворительностью заниматься. Пусть даже мягко и прозрачно".
По мнению Велиева, в результате такого подхода госкомпании получают разнарядку помочь фонду, и, в свою очередь, принуждают к этому своих работников. Из-за этого добровольность превращается в административную повинность. Еще один юрист, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли отдельно опасался, что чиновники и руководители компаний "будут соревноваться", кто больше переведет денег в созданный властями фонд – а страдать из-за их действий будут работники.
При этом большинство жителей Азербайджана подчеркивают, что не против благотворительности. Все полтора месяца, пока в Карабахе шли боевые действия, пользователи соцсетей активно и по собственной инициативе собирали не только деньги в помощь военным и гражданскому населению, оставшемуся без жилья в результате обстрела городов Гянджа и Барда. Но и отправляли им посылки – вплоть до сигарет, теплых носков и одеял. В случае с данными фондами недовольство вызывает именно принуждение и обязальность перечислений, а также опасения, что деньги не дойдут до адресатов, а будут разворованы или присвоены государственными структурами.
"Я попросила помощи для одного ветерана из провинции, вы попросили его контактный номер, я дала. Но прошло уже 17 дней и пока никакой помощи. Имейте совесть!" – пишет одно из пользовательниц на странице фонда YAŞAT в фейсбуке.
"Мне просто позвонили, но до сих пор никаких мер не приняли. Мне помереть надо, чтоб вы зашевелились?!" – возмущается там же еще один пользователь.
Еще одна причина для недовольства – карантин из-за коронавируса, который не лучшим образом сказался на финансовом положении жителей Азербайджана и привел к прекращению работы многих компаний.
У Лейлы Ибрагимовой свой мелкий кондитерский бизнес, так что ее принудительные сборы денег на "Карабах" пока не коснулись. Но, по словам женщины, если б она оказалась в такой ситуации, то подала бы в суд на своих работодателей, не побоявшись быть уволенной. "Абсолютно неприемлемо, что при таких мизерных зарплатах, как у большинства бюджетников, еще и в фонды нужно скидываться. А тем временем беженцы и семьи раненых по-прежнему просят помощи в соцсетях", – говорит она.
Учитель средней школы Максуд Мамедов говорит, что у них в школе денег пока не собирали. Но само создание фондов пожертвований Мамедов называет "средневековыми мерами":
"Государство фактически, перекладывает собственную финансовую ответственность на плечи обывателей. Хорошо еще, если деньги эти на самом деле, будут потрачены на нужды армии и людей, пострадавших от войны, – говорит он. – Но, честно говоря, не верю, что наши чиновники настолько мерзавцы, чтобы и тут украсть. Да и рискованно это, наверно".
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- Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длился с конца 1980-х годов. За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- В очередной раз конфликт обострился в конце сентября 2020 года. За полтора месяца Азербайджан сумел отвоевать несколько районов и взять город Шушу (на армянском Шуши), древнюю столицу Карабаха, имеющую важное культурное значение для региона.. На следующий день после взятия Шуши премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе: это произошло в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.
- Точное количество жертв осеннего конфликта неизвестно. Министерство обороны Азербайджана в декабре заявило, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 азербайджанских военнослужащих, но работа по идентификации еще более 100 погибших на тот момент не была завершена. По данным министерства, 1245 военнослужащих были ранены.
- Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 18 ноября заявил, что во время боевых действий погибли 2425 армянских военнослужащих. Но эта цифра также неполная: около 250 тел на тот момент не были опознаны.
- Министерство обороны непризнанного Нагорного Карабаха 27 ноября сообщало о более чем 1700 погибших. Президент РФ Владимир Путин 13 ноября говорил, что число жертв с обеих сторон конфликта в Карабахе в 2020 году, в том числе среди мирного населения, превысило 4 тысячи человек, ранения получили более 8 тысяч человек.
- В настоящее время на территории Карабаха боевых действий не ведется. За Арменией и Азербайджаном, согласно условиям договора, сегодня закреплены территории, на которых войска находились на момент подписания договора. Также Азербайджану возвращены Лачинский, Кельбаджарский и Агдамский районы вокруг Нагорного Карабаха. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- Во сколько обойдется восстановление Карабаха и затраты на это со стороны Азербайджана – пока оценить сложно. Власти Азербайджана заявляли, что в 2021 году планируют выделить минимум 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд) "на проведение восстановительных работ" в регионе, в том числе восстановление коммунальной инфраструктуры и культурно-исторических памятников.
Имена собеседников Настоящего Времени (сотрудников компаний и госучреждений) изменены по их просьбе