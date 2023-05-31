Перевозящие российскую нефть танкеры стали подделывать свою геолокацию

Как минимум несколько танкеров, перевозивших российскую нефть в Китай, подделывали сигнал геолокации, чтобы скрыть свою погрузку в российском порту. Так они могли обходить американские санкции. Об этом пишет в расследовании газета The New York Times.

Издание идентифицировало три судна, которые на картах были рядом с портом Ниигата в Японии, а на самом деле стояли рядом с российским портом Козьмино. Обнаружить это удалось с помощью изучения спутниковых карт и записей в социальных сетях. Между японским и российским портами – почти 400 морских миль (737 километров).

Терминал в Козьмино используется исключительно для экспорта нефти из трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Средняя цена на нефть из этого трубопровода значительно выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного для России странами G7. Танкеры, перевозящие нефть, продающуюся выше потолка, не должны страховаться западными компаниями.

The New York Times обнаружила еще три судна, скрывших заход в российские порты. Что именно они перевозили – расследователям выяснить не удалось. Все шесть судов застрахованы в американской страховой компании American Club. Его представитель заявил изданию, что страховка «прекращается сразу, как начинается нарушение санкций». Однако на момент публикации материала страховка остановлена не была.