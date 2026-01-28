Песков: новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдёт 1 февраля

Новая встреча делегаций России, Украины и США запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщил в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сами переговоры Песков назвал «чувствительными и очень сложными», отмечает «Настоящее Время».

Ранее о том, что переговоры продолжатся в это воскресенье, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

23 и 24 января впервые с начала войны в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины о завершении войны в Украине. Российскую делегацию возглавлял глава военной разведки ГРУ, с украинской же стороны, помимо экспертов, участвовали и высокопоставленные политики, в том числе главы Офиса президента и Совета национальной безопасности и обороны.

О том, что следующий раунд переговоров может пройти 1 февраля, писало Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Один из собеседников издания заявил, что стороны в том числе обсуждали возможность встречи президентов России и Украины и «очень близки к встрече Путина и Зеленского».

Помощник президента России Юрий Ушаков в среду заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву, там ему будет обеспечена безопасность. Зеленский ранее неоднократно заявлял, что готов встретиться с Путиным - но не в Москве.