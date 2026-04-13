Петер Мадьяр требует отставки президента Венгрии

Лидер оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Будапеште на следующий день после выборов.

«Его назначили для того, чтобы он подписывал всё подряд — любой документ, который ему подкладывали, будь то меню, конституция или законы. Такие люди нам не нужны. Это не президент. Для меня он не президент. Он позволил разграбить страну, разграбить национальный банк; он не проронил ни слова, когда педофилы насиловали тысячи венгерских детей — педофилы, которых это правительство назначало, которых оно награждало и которым покровительствовало. Президент не сказал об этом ни слова. Это не настоящий президент. Надеюсь, он услышит. Может быть, вчера он не расслышал — повторю: он должен уйти в отставку», — заявил Мадьяр.

Президент Венгрии избирается парламентом, а не прямым голосованием граждан. Должность носит преимущественно представительский характер: глава государства подписывает законы, представляет страну на международной арене и выполняет ряд конституционных функций, тогда как реальная исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Тамаш Шуйок занимает пост президента Венгрии с 5 марта 2024 года.

Помимо требования об отставке президента, Мадьяр обвинил действующего главу МИД Венгрии Петера Сийярто в уничтожении документов.

«Многие думают, что Петер Сийярто исчез — что он покидает пост министра иностранных дел, раз его не было рядом с Виктором Орбаном. Но спешу вас разуверить: он объявился. Сегодня в 10:00 он прибыл в министерство иностранных дел вместе с Эстер Дьярмати [государственный министр]. Они сейчас на встрече, и они уничтожают документы, касающиеся санкций. Это происходит прямо сейчас в Венгрии. Мы знаем, что люди уничтожают документы — точь-в-точь как в старую, коммунистическую эпоху: шредеры работают в непрерывном режиме не только в министерствах, но и в ведомствах, стоящих за ними. Они перемалывают документы — но это им не поможет», — заявил Мадьяр.

Напомним, незадолго до выборов Петер Сийярто оказался в центре громкого скандала: журналисты выяснили, что он передавал своему российскому коллеге Сергею Лаврову содержание конфиденциальных переговоров европейских политиков.

По итогам выборов оппозиционная «Тиса» не просто одержала победу, но и может получить конституционное большинство в парламенте. Находившийся у власти 16 лет премьер-министр Виктор Орбан вместе со своей партией «Фидес» уже признал поражение и пообещал продолжить работу в оппозиции.