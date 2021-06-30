Реакция киевских болельщиков на победу сборной Украины (фотогалерея)

Украинские болельщики в Киеве бурными эмоциями встретили победу сборной Украины по футболу в 1/8 финала Еврокубка. До этого в фан-зоне, расположенной на Спортивной площади в центре Киева, царила тревога. В конце концов, после финального свистка арбитра бушевали эмоции.



Сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1. Как это было – смотрите в фоторепортаже.

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