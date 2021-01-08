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Память о войне в Южной Осетии. 30 лет спустя (фотогалерея)

После вооруженного противостояния, которое продолжалось в течение 1990-1992 годов, проблема Южной Осетии неоднократно вспыхивала, особенно в 2008 году. Последствия противостояния и сегодня являются ощутимыми для этнических грузин и осетин.

Южная Осетия, бывшая автономная область в составе Грузии, уже несколько раз то провозглашала свою «независимость», то голосовала за «вступление в Россию», то снова возвращалась на сторону самопровозглашенной «независимости», то снова просилась в Россию. Фактически Тбилиси потерял контроль над регионом в 1992 году, и он существует благодаря мощной поддержке России. В конце концов после войны России против Грузии в 2008 году Москва признала этот регион, как и другую сепаратистскую часть Грузии Абхазию, «независимыми государствами». Кроме России, такое признание сделали еще три государства мира: Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Международное сообщество, как и Грузия, считает оба региона неотъемлемыми частями Грузии, временно оккупированными Россией – которая, в нарушение ее международных обязательств, отказалась выводить из них свои войска.

Оригинал материала Эймоса Чаппла на сайте RFE/RL.
Перевод - Крым.Реалии.
Женщина сидит в своей квартире, которая сильно пострадала во время боев между этническими грузинами и осетинами в 1991 году. Эту войну назвали &laquo;самым нелепым&raquo; из конфликтов в Грузии, которые вспхынули на фоне распада Советского Союза, но ее последствия, как и раньше, считаются очень серьезными для Кавказа &nbsp;
1 Женщина сидит в своей квартире, которая сильно пострадала во время боев между этническими грузинами и осетинами в 1991 году.

Эту войну назвали «самым нелепым» из конфликтов в Грузии, которые вспхынули на фоне распада Советского Союза, но ее последствия, как и раньше, считаются очень серьезными для Кавказа

 
Молодые женщины на улицах Цхинвали, 1983 год. В коммунистическую эпоху Южная Осетия была автономной областью в составе Грузии &nbsp;
2 Молодые женщины на улицах Цхинвали, 1983 год.

В коммунистическую эпоху Южная Осетия была автономной областью в составе Грузии

 
Охотник из Осетии на фотографии 1970-х годов. Осетины &ndash;​&nbsp;иранская этническая группа, которая разговаривает на языке, близком к персидскому. В 1989 году из около 98 500 жителей Южной Осетии две трети составляли этнические осетины и около одной трети &ndash;​&nbsp;этнические грузины &nbsp;
3 Охотник из Осетии на фотографии 1970-х годов. Осетины –​ иранская этническая группа, которая разговаривает на языке, близком к персидскому.

В 1989 году из около 98 500 жителей Южной Осетии две трети составляли этнические осетины и около одной трети –​ этнические грузины

 
Грузинский политический деятель Звиад Гамсахурдия (в центре) во время митинга в Тбилиси в 1989 году. Когда Грузия стремилась выйти из Советского Союза в конце 1980-х годов, интеллектуал Звиад Гамсахурдич продвигал этническую националистическую идею. Он был избран президентом Грузии в 1991 году, получив почти 90 процентов голосов. Один философ отреагировал на платформу Гамсахурдия &laquo;Грузия для грузин&raquo;, заявив: &laquo;Если это выбор моего народа, я против своего народа&raquo;​ &nbsp;
4 Грузинский политический деятель Звиад Гамсахурдия (в центре) во время митинга в Тбилиси в 1989 году.

Когда Грузия стремилась выйти из Советского Союза в конце 1980-х годов, интеллектуал Звиад Гамсахурдич продвигал этническую националистическую идею. Он был избран президентом Грузии в 1991 году, получив почти 90 процентов голосов. Один философ отреагировал на платформу Гамсахурдия «Грузия для грузин», заявив: «Если это выбор моего народа, я против своего народа»​

 

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