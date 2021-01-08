Память о войне в Южной Осетии. 30 лет спустя (фотогалерея)

После вооруженного противостояния, которое продолжалось в течение 1990-1992 годов, проблема Южной Осетии неоднократно вспыхивала, особенно в 2008 году. Последствия противостояния и сегодня являются ощутимыми для этнических грузин и осетин.Южная Осетия, бывшая автономная область в составе Грузии, уже несколько раз то провозглашала свою «независимость», то голосовала за «вступление в Россию», то снова возвращалась на сторону самопровозглашенной «независимости», то снова просилась в Россию. Фактически Тбилиси потерял контроль над регионом в 1992 году, и он существует благодаря мощной поддержке России. В конце концов после войны России против Грузии в 2008 году Москва признала этот регион, как и другую сепаратистскую часть Грузии Абхазию, «независимыми государствами». Кроме России, такое признание сделали еще три государства мира: Никарагуа, Венесуэла и Науру.Международное сообщество, как и Грузия, считает оба региона неотъемлемыми частями Грузии, временно оккупированными Россией – которая, в нарушение ее международных обязательств, отказалась выводить из них свои войска.