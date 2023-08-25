Пивоваренная Heineken продала свой бизнес в РФ производителю «Дихлофоса»

Голландская пивоваренная компания Heineken продала свой российский бизнес компании Arnest Group за один евро. Об этом пишет РБК.

«Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам», – сообщили в Heineken. Российская компания Arnest выпускает лак для волос «Прелесть», репелленты «Дихлофос», освежители воздуха, дезодоранты и крем для обуви.

Arnest пообещала на три года сохранить рабочие места 1,8 тысячи сотрудников Heineken. Также компания обязалась погасить сто миллионов евро долга, оставшийся у голландского производителя в России.

С марта 2022 года, в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, Heineken перестала производить и продавать пиво в России под своим брендом – среди них марки «Три Медведя», «Бочкарёв» и «Жигулёвское». Компания заявила, что в течение полугода с момента продажи своего бизнеса в России полностью покинет российский рынок и не вернётся в страну.