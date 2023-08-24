США ввели санкции против «Артека» и матери Рамзана Кадырова

Минфин США ввел санкции против детского центра «Артек» в аннексированном Крыму и 11 россиян, в том числе матери главы Чечни Аймани Кадыровой.

Кроме того, под ограничения попали директор «Артека» Константин Федоренко, глава правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, детские омбудсмены в Калужской, Белгородской и Ростовской областях, глава «Юнармии» в аннексированном Севастополе, пророссийский министр образования оккупированной части Запорожской области.

Вашингтон утверждает, что лица из обновленного санкционного списка причастны к незаконному вывозу украинских детей в Россию или в неподконтрольные Киеву регионы Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение американской стороны. «Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечком для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами и всяческими премиями с номинациями», — написала Захарова в телеграме.