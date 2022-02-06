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Платиновый юбилей. Елизавета II вступила на престол 70 лет назад
Ровно 70 лет назад, 6 февраля 1952 года, королевой Великобритании и ряда стран Содружества, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию, стала Елизавета II.
В этот день умер ее отец - король Георг VI. 25-летняя принцесса Елизавета тогда находилась с визитом в Кении, которая была британской колонией. В Лондон она вернулась уже королевой.
Сейчас Елизавете II 95 лет. Она возглавляет Великобританию уже 70 лет - дольше, чем какой-либо монарх в истории страны. За годы ее правления сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость, ряд стран Содружества стали республиками (последняя из них - Барбадос в прошлом году). Она встречалась со множеством исторических деятелей - от Джона Кеннеди и Юрия Гагарина до Дональда Трампа и Владимира Путина.Королева стала героиней множества фильмов и сериалов, в том числе художественных, одним из символов современной британской жизни и культуры.
В Британии на протяжении нескольких месяцев будут продолжаться торжества в честь так называемого Платинового юбилея. Они начались со встречи королевы с членами Сандрингемского Женского института и представителями благотворительных организаций. Ей преподнесли букет из цветов, которые были частью ее букета во время коронации, и подарили торт.
В преддверии годовщины восшествия на престол королева обратилась к британцам с посланием, в котором поблагодарила граждан страны за поддержку и тёплые чувства к ней и членам её семьи.
Она отметила, что за последние 70 лет Британия и другие страны Содружества добились большого социального, технологического и культурного прогресса. Она также попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую супругу наследного принца Чарльза, королевой-консортом после того как Чарльз взойдет на престол. Би-би-си отмечает, что ранее королевского титула герцогине Корнуолльской не полагалось.
«Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», – говорится в обращении королевы.
Титул королевы-консорта означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и носит женский эквивалент его монархического титула. При этом она не имеет политических полномочий и не является наследницей престола.
Другие новости дня
Казахский оппозиционер спустя 6 лет вернулся в страну - и был задержан
Казахстанский блогер и политический активист Ермек Нарымбай, который в 2016 году из-за уголовного преследования на родине уехал в Киев, 6 февраля прилетел в Алматы и был задержан в аэропорту сразу после того, как прошел паспортный контроль.
Встречать Ермека Нарымбая в аэропорт пришли около 50 человек, однако полиция задержала его до того, как он смог выйти к встречающим.
В конце января Нарымбай написал в фейсбуке о том, что скоро вернется на родину, поскольку верит в «диалог между властью и обществом». Перед вылетом из Киева он также выходил в прямой эфир. 51-летний активист допускал, что может быть задержан сразу же в аэропорту. При этом он утверждал, что «сажать его» властям Казахстана невыгодно из-за репутационных потерь.
Ермек Нарымбай после протестов в 2010 году был осужден к 4-м годам лишения свободы, отбыл половину срока. Как сообщает Радио Ахаттык, Казахская служба Радио Свобода, в октябре 2015 года гражданские активисты Ермек Нарымбай и Серикжан Мамбеталин были осуждены за репост отрывка из книги «Ветер с улицы». За «разжигание розни» Нарымбая приговорили к трем годам лишения свободы. Позже оба активиста опубликовали письма с раскаянием. Апелляционный суд заменил Нарымбаю реальный срок лишения свободы на три года ограничения свободы. В 2016 году Нарымбай покинул Казахстан, несмотря на запрет. Его сегодняшнее задержание в департаменте полиции Астаны объяснили нарушением правил ограничения свободы в 2016 году. Сообщается, что его отправили в СИЗО.
- Оппозиционер принял решение вернуться в Казахстан из Украины после январских событий в Казахстане, когда массовые протесты в ряде городов переросли в беспорядки с человеческими жертвами. Кто именно стоял за беспорядками - до сих пор не ясно. Президент Касым-Жомарт Токаев после подавления беспорядков укрепил личную власть - за счет бывшего президента Нурсултана Назарбаева и его приближенных. При этом Токаев пообещал провести в стране реформы.
За сутки Южной Осетии выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом из 416 исследований, проведенных в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2 126 человек, 30 сняты за сутки с учета медиков», - сказали информагентству «Рес» сегодня утром, 6 февраля, в ведомстве.
Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 13 101 человека, 10 975 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 63 927 исследований на COVID-19.
С начала января в республике наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом, до 13 февраля решением оперштаба продлен карантин в школах и детсадах, действует запрет на проведение массовых мероприятий.
Минкультуры говорит о нарушениях в работе Национального музея Грузии и обещает увольнения
В Минкультуры заявили о грубых нарушениях в работе Национального музея Грузии после публикации отчета Службы государственного аудита, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Этот отчет наглядно демонстрирует, что изменения, внесенные министерством культуры с апреля 2021 года, которые в том числе направлены на кадровые перестановки в Национальном музее, оптимизацию структуры, паспортизацию и инвентаризацию экспонатов, поиск и возврат экспонатов в музея, ремонт и реконструкцию зданий, оправданы и необходимы, и этот процесс должен продолжаться», - говорится в сообщении Минкультуры.
Госаудит опубликовала отчет о деятельности музейной сети 4 февраля. Мониторинг охватывает период с 2018 по 2020 год. Практически все нарушения, которые министерство определило, как грубые, касаются хранения и учета экспонатов. В частности, как заявляют в ведомстве, некоторые фонды музея не проводили описи экспонатов; в ряде случаев экспонаты размещались в ненадлежащих условиях, например, на чердаках или в подвалах, а некоторые фонды не были оборудованы исправной системой вентиляции и кондиционирования воздуха.
В Минкультуры также говорят о недостаточности механизмов контроля музейного имущества и бухгалтерского учета, что «увеличивает риски мошенничества, физического повреждения экспонатов». Ведомство также обращает внимание на то, что за отчетный период на различные выставочные площадки, в том числе за границей, из музейных учреждений вывезли 944 экспоната. Согласно отчету, из них своевременно возвращены были 584, а срок пребывания 360 продлен на год. Позже срок пребывания 321 экспоната был продлен еще на год.
Минкультуры также обвиняет администрацию музейной сети в «нецелесообразной и неправомерной» растрате государственных средств. Поводом послужили договоры об аренде, заключенные в предыдущие годы.
Тея Цулукиани, назначенная главой Минкультуры после девяти лет работы министром юстиции, неоднократно выступала с громкими обвинениями в адрес Национального музея Грузии и даже грозила началом уголовных дел. Одно из самых резонансных заявлений министра – об утрате экспонатов. В музее назвали эти обвинения беспочвенными.
- С момента назначения Цулукиани министром культуры, спорта и по делам молодежи в марте 2021 года уволены были десятки работников музеев, театров и различных ведомств, входящих в управление Минкультуры. Ведомство объясняло это реорганизацией и реформами. Тем не менее, часть специалистов считают, что их уволили из-за политических взглядов, а также критики правительства «Грузинской мечты». Они называют произошедшее «репрессиями», подчеркивая, что увольнения никак не связаны с реформами, о начале которых объявила Цулукиани на новой должности.
В Абхазии подтверждено 294 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 499 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 294 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 65 пациентов. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 8 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46 368 человек. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38 203 человека.
Анастасия Губанова принесла сборной Грузии по фигурному катанию 67,56 балла
Сегодня, 6 февраля, на Олимпиаде в Пекине возобновились стартовавшие 4 февраля командные соревнования по фигурному катанию. В первый день соревнований от сборной Грузии среди мужчин с короткой программой выступили Морис Квителашвили, в ритмичных танцах Ревия-Казакова, а в спортивных танцах Сафина-Берулава. После их выступления наша команда оказалась на 6 месте в общем зачете, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Для участия в произвольной программе и продолжения борьбы грузинам нужно было попасть в пятерку лучших. Многое зависело от сегодняшнего выступления Анастасии Губановой. В женском индивидуальном первенстве она приложила максимум усилий для достижения цели, красиво и безошибочно откатала программу и получила от судей 67,56 балла. Среди женщин Анастасия заняла четвертое место и добавила в общий актив грузинской команды 7 очков.
Прямыми конкурентами грузин были Канада и Италия. Канада выступила лучше, Италия - нет, хотя в итоге равное количество очков - 22:22 набрали команды Грузии и Китая. Именно между этими двумя командами и решалось, какая из них займет пятое место и перейдет в финал. Для этого потребовалось пересчитать дополнительные параметры, по результатам чего Китай с 16 очками занял 5-е место и получил право участия в произвольной программе, а грузинская команда набрала 14 баллов и соответственно оказалась на 6-й позиции.
Коронавирус в Грузии: 19 098 новых случаев заражения, 38 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 19 098 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 52,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 36,47%, за две недели – 30,65%, за семь дней – 27%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 314 603.
Более 48% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 9 295. В Имерети выявили 2 988 случаев заражения, в Аджарии – 1 456, в Самегрело и Земо Сванети – 1 233, в Шида Картли – 1 147, в Квемо Картли – 1 008, в Кахети – 828, в Мцхета-Мтианети – 336, в Гурии – 417, в Самцхе-Джавахети – 318, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 72.
От ковида умерли еще 38 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 212.
Выздоровел 17 531 человек, их общее число выросло до 1 089 091.
На данный момент в Грузии 210 274 активных случаев коронавируса. Из них 5 850 (около 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 146 пациентов тяжелое, 282 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 962 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 202 462 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 42 гражданина.
Шторм, снег и ветер – в Аджарии борются с последствиями непогоды
Непогода создала проблемы в Аджарии – десятки высокогорных сел остались без электроэнергии из-за снегопада, а в черноморском городе Батуми шторм повредил набережную, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В субботу в горных районах высота снежного покрова превысила 50 сантиметров. На отдельных участках дорог движение транспорта было парализовано, некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Только в муниципалитете Шуахеви проблемы с подачей электроэнергии возникли в 15 селах.
В пресс-службе аджарского правительства сообщают, что к вечеру 5 февраля подача электроэнергии была полностью восстановлена, а подъездные пути к административным единицам расчищены. Спецтехника Департамента автомобильных дорог Аджарии продолжает работать на дорогах, которые соединяют населенные пункты.
С последствиями непогоды борются и в Батуми. Шторм повредил инфраструктуру Нового бульвара. Волны вынесли песок и гальку, размыта береговая линия. Осадки затруднили передвижение по улицам города.
«Работы по уборке улиц и береговой линии ведутся круглосуточно. В работах задействовано более 200 человек. Проезжую часть расчищает специальная техника. Параллельно происходит очистка тротуаров, водосточных решеток и дренажных каналов», - проинформировали в пресс-службе аджарского правительства.
По прогнозам синоптиков, непогода в Аджарии сохранится до 7 февраля. Ожидаются осадки. Если в Батуми – преимущественно в виде дождя, то в горах продолжит идти снег, а в высокогорье – метель.
Абубакар Янгулбаев обратился к Бастрыкину с заявлением на Кадырова
Правозащитник Абубакар Янгулбаев обратился к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступления главы Чечни Рамзана Кадырова. Он просит возбудить против него и его приближенных уголовные дела по фактам угрозы убийством, возбуждении ненависти и вражды и подстрекательства к убийству. Текст выложен в телегам-канале Янгулбаева.
В тексте говорится, что ряд чеченских чиновников во главе с Кадыровым угрожают Янгулбаеву с использованием должностных полномочий. Кроме Кадырова правозащитник просит проверить выступления председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, вице-премьеров Чечни Абузайла Висмурадова и Ису Тумхаджиева, главу чеченского МСЧ Алихана Цакаева, начальника грозненского МВД и других чиновников, всего - 9 человек.
В их выступлениях Янгулбаев, работающий юристом в «Комитете против пыток» усмотрел нарушение пяти статей уголовного кодекса. Для объективного и тщательного расследования он просит привлечь юристов.
Ранее с аналогичным обращением выступил «Комитет против пыток», оно было отправлено и в Генеральную прокуратуру. Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил у главы Следственного комитета забрать дело обвиненной в нападении на полицейского матери Янгулбаева, Заремы Мусаевой, из Чечни в центральный аппарат ведомства. Следственный комитет на заявления пока что не реагировал.
В абхазском ЦИК зарегистрирована еще одна инициативная группа
Сегодня, 5 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала одну инициативную группу по выдвижению кандидатом в депутаты парламента Беслана Авидзба по избирательному округу №2.
Всего с 21 января по 5 февраля зарегистрировано 115 инициативных групп и пять политических партий. Больше всего инициативных групп зарегистрировано по сухумскому избирательному округу №7 - девять.
Как сообщает информагентство «Апсныпресс», среди выдвигаемых кандидатур – 17 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022). По данным на 5 февраля, своих кандидатов выдвинули четыре из пяти зарегистрированных партий: Народная партия и «Народный фронт за справедливость и развитие» - по одному кандидату, Партия экономического развития Абхазии – двоих, «Амцахара» - девять.
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Лаша Шавдатуашвили стал обладателем золотой медали турнира Большого Шлема в Париже
Лаша Шавдатуашвили стал обладателем золотой медали турнира Большого Шлема в Париже. В весовой категории 73 кг Шавдатуашвили победил японского спортсмена Соичи Хашимото, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Сегодня, 5 февраля, стартовал один из самых престижных турниров по дзюдо - парижский турнир Большого Шлема. Три дзюдоиста команды Грузии соревновались и прошли во все три финальных блока.
Джаба Папинашвили, выступающий в весовой категории до 60 кг, победил в борьбе за бронзовую медаль азербайджанского спортсмена Карамата Гусейнова. В весовой категории 66 кг Важа Маргвелашвили одержал победу над французом Даиком Бубой ипоном и завоевал бронзовую медаль.
Посол США призвала власти Грузии обеспечить справедливый суд над Саакашвили
Посол США в Тбилиси Келли Дегнан настоятельно призывает власти Грузии обеспечить справедливость суд над третьим президентом страны Михаилом Саакашвили. В эфире телеканала TV Pirveli дипломат подчеркнула, что общественность должна знать, легитимны ли обвинения, выдвинутые против него.
«Мы уважаем верховенство закона. Михаил Саакашвили был признан судом виновным. Не Соединенным Штатам определять качество судебного разбирательства. Дело передано в Европейский суд по правам человека, который и вынесет решение. Это соответствующее место для таких дел. Но по тем делам, который все еще находятся на этапе расследования, мы твердо призываем правительство обеспечить справедливость судебного разбирательства», - сказала Дегнан.
По словам американского дипломата, Саакашвили вернулся в Грузию в очень напряженное время – накануне выборов в органы местного самоуправления, «когда поляризация была очень глубокой».
Тем не менее, как отметила посол, «мы призвали правительство, как публично, так и в частных беседах», защищать права экс-президента и обеспечить достойное обращение с ним, обеспечить ему доступ к соответствующей медицинской помощи и справедливому суду, что является основным принципом Конвенции ООН по правам человека.
«Есть очень хороший базис для того, чтобы Михаил Саакашвили получал уважительное и достойное обращение», - добавила Келли Дегнан.
Чемпионат КХЛ завершен досрочно из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги досрочно завершило регулярный чемпионат на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Матчи на вылет будут играться после зимних Олимпийских игр в Китае, говорится на сайте лиги.
Из-за пандемии чемпионат не доигрывается второй год подряд. Матчи плей-офф планируется проводить по два в каждой конференции в день, команды будут играть через день. Перед началом игроки пройдут карантин в своей команде. Первые игры запланированы на первое марта.
В плей-офф команды попадут по проценту набранных очков. Выбранный принцип определения участников плей-офф противоречит регламенту лиги, - отмечает обозреватель газеты «Спорт-Экспресс». Обозреватель «Чемпионата» пишет, что по факту сезон остановлен в интересах сборной.
Российская команда - действующий олимпийских чемпион. На играх в в Пекине она начнет с матчей в группе с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
Более 100 тысяч человек призвали США вмешаться в дело братьев-геев из Чечни
Более 100 тысяч человек подписались под онлайн-петицией в защиту двух чеченских геев, похищенных в Нижнем Новгороде и увезенных в Грозный. Внимание на это обратила редакция Кавказ.Реалии.
Подписанты из разных стран мира просят руководство США использовать глобальную дипломатию для освобождения находящихся в СИЗО Грозного братьев 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева.
Магамадов и Исаев – родные братья, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход. Они были похищены из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде в феврале 2020 года и вывезены в Чечню. После доставления в Грозный их, как утверждается, пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование оппозиционного телеграм-канала.
Власти Чечни обвиняют их в пособничестве участию в незаконном вооруженном формировании. В отсутствии адвокатов они подписали признательные показания. Правозащитный центр «Мемориал» признал их политическими заключенными. Отмечается, что братья подвергались пыткам и унижениям, а в СИЗО их, по их словам, постоянно избивают.
«Кровный враг Кадырова» срочно покинул Грузию из соображений безопасности
Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, которому угрожал Рамзан Кадыров, покинул Грузию из соображений безопасности. Бывший юрист «Комитета против пыток» и сын судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева рассказал Telegram-каналу «Можем объяснить», что перебрался в Европу.
Телеграм-канал отмечает, что правозащитник «срочно» вылетел в Чехию.
«Решение уехать в Европу рекомендовано мне специалистами, которые разбираются в безопасности», - сказал Абубакар.
После того, как Кадыров и его соратники стали угрожать Янгулбаеву и его семье смертью, а мать, Зарему Мусаеву, похитили в Нижнем Новгороде и арестовали в Грозном, за юристом началась настоящая охота, рассказали его знакомые. Знакомый Абубакара, ставший очевидцем событий, рассказал изданию:
«Группа кавказцев (предположительно, чеченцев) стала разыскивать его по Тбилиси. В течение недели они посещали разные общественные заведения в Тбилиси и выслеживали Абубакара».
Янгулбаев получил визу Чехии и сразу же после этого вылетел из Тбилиси. В интервью «Можем объяснить» он рассказал, что в Европе собирается запустить медийный проект, в котором будет освещать ситуацию в Чечне. А также добиваться признания Кадырова международным террористом.
В Кварельском муниципалитете Грузии тушат лесной пожар
Лесной пожар тушат близ села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахетия), сообщает Общественный вещатель Грузии.
Огонь распространился по нижнему ярусу леса. На месте мобилизованы несколько групп пожарных-спасателей, спецтехнике подойти к очагам не удается из-за сложного рельефа. Работам также препятствует сильный ветер.
Это уже второй лесной пожар, зафиксированный на территории Кварельского муниципалитета за последнюю неделю. Несколько дней назад с огнем боролись в селе Ахалсопели.
Югоосетинский оперштаб продлил ковид-ограничения до 13 февраля
Оперштаб правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 продлил до 13 февраля включительно ограничения на проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Антиковидные ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса в республике продлевают с конца января уже во второй раз, ранее ограничения действовали до 6 февраля, сообщает информагентство «Рес».
Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в том числе тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций. Объектам общественного питания запрещено проведение празднично-торжественных мероприятий.
Гражданам республики рекомендовано ограничение в посещении свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий, а при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.
Объектам торговли, коммунальным объектам предписано осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).
Непогода в Грузии – ветер сорвал крышу с дома престарелых в Кахетии
Ураганный ветер сорвал сегодня, 5 февраля, крышу с дома престарелых в селе Бодбисхеви Сигнахского муниципалитета, сообщает телеканал «Формула».
Во время инцидента никто не пострадал. На месте были мобилизованы сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Сумму нанесенного ущерба устанавливают представители мэрии. По их словам, на здании приюта смонтируют временную кровлю. Работы начнутся сразу после того, как из резервного фонда выделят необходимые средства.
«Мы постараемся помочь этому учреждению и решить проблему в кратчайшие сроки», — сказал заместитель мэра Сигнахи Давид Дургллишвили.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся на всей территории Грузии до 6 февраля. Наряду с сильным ветром, в некоторых районах страны идут дожди, в горных районах – интенсивный снегопад, а на Черноморском побережье - шторм.
В Австрии заработал закон об обязательной вакцинации от COVID-19
В Австрии 5 февраля вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Днем ранее одобренный парламентом законопроект подписали президент страны и канцлер.
Обязательная вакцинация коснется всех жителей старше 18 лет без противопоказаний к прививке. Власти планируют 15 февраля разослать письма всем непривитым с призывом вакцинироваться в течение месяца. За отказ предусмотрен штраф в размере до 3 тысяч 600 евро.
Те, кто переболел COVID-19, смогут получить отсрочку от вакцинации на 180 дней с момента положительного теста.
В Австрии, по последним данным, привито 75 процентов жителей.
Во всем мире фиксируется резкий рост заболеваемости COVID-19. Прежде всего это связано с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Врачи говорят, что он более заразный и может обходить иммунную защиту в том числе и у привитых. Но вакцинация, по утверждению медиков, является основным способом борьбы с пандемией.
Между тем в России и аннексированном Крыму за последние сутки, по официальным данным, зафиксировано более 177 тысяч случаев COVID-19. Это максимум за все время пандемии. Больше всего заболевших в Москве – почти 22 с половиной тысячи. Рекордные показатели в стране выявляются с 21 января.
Российские медики говорят о резком росте детских заражений и госпитализаций.
В большинстве регионов страны никаких ограничений не вводится, а 5 февраля Роспотребнадзор отменил семидневный карантин для людей, которые были в контакте с заболевшими COVID-19. Отменить требование изоляции предложил президент России Владимир Путин. Он сослался на более короткий инкубационный период для штамма «омикрон».
Всего в России с начала пандемии выявили более 12 с половиной миллионов случаев коронавируса. Умерли за этот период, по официальным данным, почти 335 тысяч человек. Демографы считают, что официальная статистика занижена примерно в три раза.
Российские СМИ подсчитали, что избыточная смертность в стране с начала пандемии COVID-19 превысила один миллион человек. Минздрав эти сообщения назвал ложными.
По данным Росстата, в 2021 году естественная убыль населения в России впервые в истории достигла миллиона человек.
Президент Турции сообщил о заражении «омикроном»
Президент Турции сообщил, что заболел коронавирусом. По словам Реджепа Эрдогана, у него и его жены выявили штамм «омикрон». Болезнь у супругов проходит в лёгкой форме, и они продолжают работать дома.
3 февраля Эрдоган посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали несколько документов, включая соглашения о зоне свободной торговли и сотрудничестве в оборонной сфере. Кроме того, они обсудили конфликт в Донбассе.
Визит Эрдогана в Киев состоялся на фоне обострения российско-украинских отношений из-за сообщений о вероятном нападении России на Украину. Кремль все обвинения в агрессии отвергает.
Эрдоган ранее предлагал президентам России и Украины провести саммит по урегулированию отношений на территории Турции.
Начальник отдела полиции призвал живущих в Европе чеченцев найти семью Янгулбаевых
Глава Курчалоевского РОВД в Чечне Рустам Агуев призвал живущих в Европе выходцев из республики найти и привезти в Грозный членов семьи отставного судьи Сайди Янгулбаева, который вместе с детьми покинул Россию. В выступлении начальника полиции содержались призывы к физической расправе, сообщает Кавказ.Реалии.
Тех, кто откажется от преследования уехавших из России Янгулбаевых, Агуев назвал трусами. Его видео-обращение опубликовано в телеграм-канале SOTA.
Чеченские силовики считают сыновей Янгулбаева причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Средний из них, Ибрагим, был заочно арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против него за публикации в этом канале.
Депутат Госдумы Адам Делимханов провел в инстаграме прямой эфир, в котором угрожал расправой родственникам братьев Янгулбаевых. На следующий день угрозы Делимханова повторил ряд высокопоставленных чеченских силовиков. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от оценки угроз депутата Госдумы от Чечни правозащитникам.
- 20 января сотрудники МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно, не дав даже одеться, вывезли мать правозащитника Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили на нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.
- Из-за угроз Сайди Янгулбаев вместе с дочерью Алией уехали из России. Братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы эмигрировали в 2018 году, Абубакар Янгулбаев покинул Россию в декабре 2021 года.
- В конце 2015 года Сайди Янгулбаева с сыновьями вывезли в резиденцию главы Чечни, где пытали. Полгода Ибрагима Янгулбаева продержали в подвале, а затем возбудили дело по статье о разжигании ненависти или вражды – оно были прекращены после декриминализации этой статьи Уголовного кодекса. От судьи Верховного суда Чечни потребовали уйти в отставку, только после этого Ибрагима освободили.
- В центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, она стоит за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. На митинге жгли, топтали и рвали портреты семьи Янгулбаевых, а также прямо угрожали им. По данным властей Чечни, собралось более 400 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, в 20 раз меньше.
- Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой передать расследование уголовного дела в отношении Мусаевой из Чечни в центральный аппарат ведомства.
Радио Свобода получило требование удалить десятки публикаций
Русская служба Радио Свобода получила около 40 писем от Роскомнадзора с требованием удалить материалы, написанные на основе расследований издания «Проект» и расследований команды оппозиционера Алексея Навального.
В письмах ведомство ссылается на требования Генпрокуратуры, в которых говорится, что информационные материалы организаций, признанных в России нежелательными и экстремистскими, должны быть удалены.
Речь, в частности, идет о публикациях:
- Президент и его золушки
- «Проект»: в СССР проводились испытания «Новичка» на военных
- Геологи и политтехнологи: «Проект» о структурах Пригожина на Мадагаскаре
- Навальный нашел у детей премьер-министра России квартиры за 180 млн рублей
- ФБК Навального опубликовал расследование о «дворце Путина»
Подобные письма получили и другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода – телеканал Настоящее Время, Украинская, Таджикская, Казахская и Татаро-Башкирская службы.
Аналогичные требования надзорное ведомство ранее предъявило телеканалу «Дождь», изданию «Медуза» (оба признаны СМИ-«иноагентами»), радиостанции «Эхо Москвы», сайту Znak.com, «Новой газете» и другим.
- Издание «Проект» было признано в России нежелательной организацией. Нескольких журналистов, сотрудничавших с «Проектом», включили в реестр СМИ-«иноагентов».
- В августе прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и другие структуры Навальным, внесли в перечень экстремистских организаций. В начале июня 2021 года эти два фонда и штабы политика Мосгорсудом были признаны экстремистскими.
- Российские власти штрафуют Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации за неисполнение отдельных положений законодательства о СМИ-«иностранных агентах». Общая сумма штрафов составляет несколько миллионов долларов. ООО «РСЕ/РС» обжаловало все принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения.
- Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства.
- В мае этого года представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск принят ЕСПЧ к рассмотрению.
Пресс-секретарь МИД Армении: Визит Пашиняна в Турцию не обсуждается
Визит премьер-министра Армении в Турцию и его участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил турецкому изданию A Haber, что Пашинян в марте посетит с визитом Турцию и примет участие в дипломатическом форуме в Анталье. Говоря об армяно-турецком диалоге по нормализации отношений, Октай, согласно турецкому изданию, заявил, что в Анкаре хотят, чтобы этот процесс ускорился.
Как сообщает Радио Азатутюн, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что пригласил своего армянского коллегу Арарата Мирзояна и специального представителя Армении по диалогу с Турцией Рубена Рубиняна принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.
Армянская сторона заявила, что рассматривает возможность участия в форуме.
14 января в Москве состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции по диалогу о нормализации Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны оценили эту встречу в целом положительно. Вторая встреча Рубинян-Кылыч запланирована на 24 февраля в Вене.
С территории музея Дадиани украли бронзовую скульптуру колхидской богини
Неизвестные украли бронзовую скульптуру колхидской богини с территории государственного историко-архитектурного музея Дадиани в Зугдиди. Об этом сообщает местное агентство OdishiNews.
Сотрудники музея обнаружили пропажу во время утреннего обхода. О факте незамедлительно сообщили в полицию. «Статуя пропала. Мы обратились в полицию, они уже начали следственные мероприятия», - сказал директор музея Давид Окуджава.
В администрации журналистам также рассказали, что это не первый подобный случай. Некоторое время назад статую повредили вандалы. Вскоре факт повторился. Тогда возле скульптуры нашли записку, в которой злоумышленники объясняли, что борются с идолопоклонством.
Бронзовая скульптура «Колхиш Нана» бала установлена в саду музея Дадиани в 2018 году. Она является копией фигурки, найденной археологами при раскопках в селе Цаиши Зугдидского муниципалитета в 2005 году. Артефакт относится к первой половине VIII века до н.э. Считается, что прообразом колхидской богини была фригийская богиня Кибела.
Давид Санакоев намерен выдвинуться на пост президента от инициативной группы
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 5 февраля, поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению депутата парламента Давида Санакоева кандидатом в президенты республики на предстоящих 10 апреля президентских выборах.
«Инициативная группа уведомила ЦИК о проведении собрания в здании Совпрофа 11 февраля по выдвижению Санакоева Давида Георгиевича кандидатом в президенты», - сообщил нформагентству «Рес» член ЦИК республики Игорь Чочиев.
В югоосетинский ЦИК ранее поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на второй президентский срок, Народной партии, партии «Единство народа» и еще 12 инициативных групп.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
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