Племянник Путина решил пойти на выборы в Госдуму

Журналисты сегодня устроили демарш в администрации правительства во время брифинга после завершения заседания межведомственного координационного совета.

Первой после заседания к трибуне, чтобы сделать комментарии для прессы, вышла заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Однако сразу же после приветствия её прервал журналист оппозиционного телеканала «Формула» Георгий Кикабидзе, – пишет «Новости-Грузия».

«Сегодня хоронят нашего коллегу Лексо Лашкарава и я считаю, что ни у кого нет морального права стоять у этой трибуны. Прошу моих коллег подойти сюда и выразить свой протест», – заявил журналист.

После этого журналисты и операторы встали перед трибуной с фотографиями погибшего оператора и в очередной раз призвали премьер-министра уйти в отставку.

«Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обязательно должен уйти в отставку, поскольку он является гомофобом номер один в стране, и премьер-министром – насильником. Он незамедлительно должно уйти с должности. Кроме того, безусловно, виновные должны быть наказаны», – заявил журналист телеканала «Формула».

Похороны 37-летнего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава состоятся сегодня, 13 июля.

Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит радикальными гомофобными группировками во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Журналистка «Пирвели» Миранда Багатурия, которая вместе с Лашкарава снимала репортаж и подверглась нападению возле офиса гражданских активистов «Сирцхвилиа», рассказала, что его лежачего избивали ногами около 20 человек и «оставили лежать в луже крови».

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром. Кроме того, на акциях призвали привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые участвовали в организации насилия против журналистов.

В МВД Грузии накануне заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.

«В соответствии с заключением химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики – морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин», – заявили в МВД.