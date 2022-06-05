По Киеву утром в воскресенье были нанесены ракетные удары

По столице Украины Киеву утром в воскресенье российские войска нанесли ракетные удары.

Взрывы произошли в Днепровском и Дарницком районах, об этом написал в телеграме мэр украинской столицы Виталий Кличко. Эти районы расположены на левом берегу Днепра. По предварительным данным, погибших нет, госпитализирован 1 пострадавший.

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что удары наносились по объектам железнодорожной инфраструктуры. По каким именно - пока не сообщается.

Украинское предприятие "Энергоатом" сообщило, что одна из крылатых ракет, выпущенных, предположительно, по Киеву, пролетела утром на "критически низкой высоте" над Южноукраинской АЭС в Николаевской области.

Информации Минобороны России о последних ракетных ударах по Украине пока нет. В последний раз ракетные удары по Киеву наносились ещё в апреле.

Мэр Краматорска в Донецкой области сообщил, что в ночь на воскресенье был нанесён авиаудар по двум промышленным предприятиям в городе. Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что 4 июня в результате обстрелов в области погибли шесть человек.

Также сообщается об артиллерийском обстреле Криворожского района Днепропетровской области.

Корреспонденты российских прокремлёвских СМИ и сепаратисты так называемой "ДНР" сообщают об обстреле центра Донецка вечером в субботу. Утверждается, что подконтрольный сепаратистам город обстреляли из ракетных систем залпового огня, повреждены жилые дома, есть раненые.

Наиболее напряжённые бои сейчас по-прежнему идут в Донецкой и Луганской областях, в том числе в Северодонецке, под Бахмутом и Славянском.

Сегодня 102-й день российского вторжения в Украину.