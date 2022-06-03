100 дней войны в Украине

Ровно 100 дней прошло с начала российского вторжения в Украину. Несмотря на прогнозы, в том числе и западных спецслужб, украинцы сумели выстоять. Российская армия с трудом продвигается в Донбассе и перешла от наступления к обороне на юге. Киев, между тем, развивает успех на дипломатическом фронте – украинский конфликт консолидировал Запад. ЕС принял уже шестой по счету пакет санкций в отношении России, а США восстановили практику ленд-лиза, которая оправдала себя во время Второй мировой войны.

«Глава фракции здесь. Глава администрации президента здесь. Премьер-министр Украины Шмыгаль здесь. Подоляк здесь. Президент здесь. Наша команда намного больше. Вооруженные силы Украины – здесь. И самое главное: здесь наши люди, народ нашей страны. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!»

Эти слова президент Владимир Зеленский произнес у своего офиса на Банковой улице в Киеве. Видео, снятое на мобильный телефон – отсылка к другому видео, появившемся на второй день войны. Тогда Зеленский опроверг утверждения российских политиков о том, что он якобы бежал в Польшу. Сегодня президент также подчеркивает, что спустя 100 дней со дня российского вторжение он и его команда по-прежнему в Украине и не собираются сдаваться.

Напротив, Киев требует от западных партнеров еще большей поддержки как оружием, так и экономическим удушением российской военной машины. Принятый Евросоюзом шестой по счету пакет санкций Зеленский считает недостаточным, так как он все еще позволяет Москве получать доходы от экспорта энергоносителей, пусть и не в тех объемах, к которым Кремль привык за последние десятилетия:

«Европейский Союз постепенно движется к внедрению шестого санкционного пакета. Если честно, это дается очень сложно. Поскольку смысл этого санкционного пакета – прежде всего в нефти. Мир наконец-то отказывается от российской нефти. Причем другие страны, добывающие гораздо более качественную и более легкую нефть, готовятся заместить российские поставки. Так что в этом направлении для государства-агрессора минусуются огромные суммы. Конечно, Россия пытается противодействовать постоянно. Она долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не желает отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны для ее виновника, для российского государства. Мы уже начали работать и над новыми санкционными пакетами против России. Шаг за шагом мы сделаем так, что российское государство останется просто без всех частей современной экономики. За уничтожение жизни соседей оккупанты заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или иной стране не поможет России».

3 июня Евросоюз официально утвердил шестой пакет санкций, связанных с вторжением России в Украину. В частности, ЕС запретил покупку и импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в те страны-члены Союза, «которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что следующим в списке должен оказаться российский газ:

«Если мы хотим ударить по военной казне Кремля, если мы хотим опустошить военную казну Путина, мы должны избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Мы уже избавились от угля, запретили до 90% российской нефти, и мы должны избавиться от российского газа».

В Москве на это ответили ставшим уже традиционным обещанием перенаправить свои нефтяные потоки в менее щепетильные страны, а Европе предрекли энергетический голод:

«Это вопросы экономики. Дело в том, что там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка, общемирового. Поэтому, в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, ЕС продолжает планомерное отключение России и от мировой финансовой системы. Отныне лишены возможности пользоваться системой SWIFT российские «Сбербанк», «Московский кредитный банк», «Россельхозбанк» и белорусский «Белинвестбанк».

Министр финансов России Антон Силуанов в ответ рассказал о преимуществах родной российской альтернативы:

«Мы подготовились и по финансовой системе. Мы создали свою систему – аналог SWIFT. Систему передачи финансовых сообщений. У нас создана своя система платежных карт. Вместо Visa и MasterCard у нас работает карта «МИР». Поэтому, в этой части мы подготовили финансовую инфраструктуру, и она сейчас работает».

Правда, министр не упомянул, что система не позволяет работать в мировом масштабе. Исключение составляет лишь небольшой список стран.

При этом шестой пакет санкций не ограничивается только энергетической и банковской сферами. Брюссель запретил европейским компаниям оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также ввел индивидуальные санкции против физических и юридических лиц, в том числе, «ответственных за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе» и «поддерживающих войну».

Среди фигурантов – и те, кто давно рассматривался в качестве кандидатов. В частности, Алина Кабаева, попавшая в список как председатель совета директоров холдинга «Национальная медиагруппа», и Мария Захарова – официальный представитель российского МИДа. Последняя, к слову уже пригрозила ответными мерами западным СМИ за попадание в европейский санкционный список трех российских государственных телеканалов: «РТР-Планета», «Россия-24» и «Международный ТВ-Центр», а также в связи с проблемами с работой аффилированных с Кремлем СМИ на территории США:

«Если работа российский средств массовой информации, операторов, журналистов не будет нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры. Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр МИД России будут приглашены руководители московских представительств всех СМИ для разъяснения последствий враждебной линии их правительства, а возможно им понятней будет, их режима в сфере СМИ и в целом медиапроблематике».

Среди представителей СМИ в санкционном списке – Петр Акопов, колумнист РИА Новости. Именно он был автором нашумевшей колонки «Наступление России и нового мира», которая вышла на сайте агентства в феврале этого года. В ней, в частности, говорилось, что Владимир Путин взял на себя ответственность, «решив не оставлять решение украинского вопроса будущем поколениям».

«Не повезло» и основателю «Яндекса» Аркадию Воложу, в связи с чем акции российского технологического гиганта упали на 10%. Под новые европейские санкции также попали члены семьи пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова – его жена, фигуристка Татьяна Навка, и дети Елизавета и Николай. Ранее они попали в американский санкционный список. Ограничения введены и в отношении жен основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, и основателя угольной компании СУЭК и производителя удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко. Кроме того, в список добавили владельца «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова. В решении ЕС подчеркивается, что он входит в окружение Владимира Путина и руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Ограничительные меры ввели и против Павла Пригожина, сына главы попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина, более известного как «повар Путина».

Кроме того, в санкционном списке оказались чиновники из регионов Украины, находящихся под контролем российских войск, и которых ЕС считает коллаборантами. Среди них действующая мэр захваченного Мелитополя Галина Данильченко и члены так называемого «Комитета за мир и порядок», который действует в Херсонской области и сотрудничает с российскими властями.

Примечательно, что в самой России то, что война в Украине длится уже 100 дней, предпочли обойти молчанием. Оппозиционные журналисты со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что власти рекомендовали государственным СМИ не акцентировать внимание на этой дате. Наблюдатели видят в этой рекомендации неуверенность Владимира Путина и его окружения. То, что россиянам преподносилось как молниеносная операция, которая должна была в течение нескольких дней завершиться разгромом украинской армии, откровенно «затянулось». И в Кремле, видимо, не хотят напоминать согражданам, почему Россия, по сути, превратилась в страну-изгоя.