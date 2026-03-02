По порту Новороссийска был нанесён удар

Беспилотники Службы безопасности и Сил обороны Украины в ночь на 2 марта нанесли удар по российскому порту Новороссийск. Это утверждают источники украинских СМИ в СБУ. Отмечается, что были поражены военные корабли, системы ПВО и нефтяная инфраструктура, в частности нефтяной терминал «Шесхарис». Официально Генштаб Украины пока не подтверждал этот удар.

В ночь на 2 марта российские и украинские мониторинговые каналы сообщали, что на нефтяном терминале в Новороссийске вспыхнул пожар, предположительно из-за атаки дронов. Astra проанализировала кадры очевидцев и пришла к выволу, что в вероятной зоне пожара расположен нефтеналивной терминал «Шесхарис».

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев впоследствии сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. По его словам, самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кондратьев и мэр Новороссийска Андрей Кравченко не упоминали атаку на порт или пожар на его территории в своих сообщениях. Губернатор сообщил, что в результате атаки в Новороссийске повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад, ранения получили пять человек.

«Шесхарис» — нефтеперевалочный комплекс АО «Черномортранснефть» в Новоросийском морском торговом порту. Это один из крупнейших и стратегически важных нефтяных терминалов России, отмечает Astra. Его резервуарный парк позволяет принять 500 тысяч тонн сырой нефти. Его уже атаковали в ноябре 2025 года.