По Украине нанесен ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

В большинстве регионов Украины в субботу была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что с территории России, в том числе с дальних бомбардировщиков, были запущены ракеты.

Это второй массированный ракетный обстрел за последние три дня.

Сообщается о работе систем ПВО в Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской областях.

В Киеве, по сообщениям, было зафиксировано около 10 взрывов. По данным мэра города Виталия Кличко, были поражены объекты в трех районах города. В Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом. По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.

Разрушения зафикисированы также в Тернополе и Запорожье.

В нескольких областях, в том числе Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, энергетики превентивно отключили поставки электричества большинству потребителей – это, как утверждают специалисты, в случае поражения объектов энергетической инфраструктуры приведет к меньшему урону для энергосистемы, чем если бы система была загружена.