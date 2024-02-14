По всей России отменяют концерты Лолиты Милявской

В Тюмени, Перми и Екатеринбурге вслед за Новосибирском, Омском и Барнаулом отменили концерты юбилейного тура эстрадной певицы Лолиты Милявской. Вероятно, отменен будет весь тур (от него осталось уже только два концерта).

Концерты, запланированные на март и апрель, начали отменять еще в декабре после участия Лолиты в так называемой голой вечеринке в московском клубе «Мутабор», организованной блогером Анастасией Ивлеевой.

8 февраля стало известно, что Милявская вошла в список из 77 запрещенных в России артистов и групп. Вскоре после этого концерты её тура отменили в Перми, в тот же день последовали отмены в Екатеринбурге и Тюмени. Отменен также концерт, запланированный на 15 февраля, в подмосковном Раменском. При отменах организаторы либо не сообщают о причинах, либо ссылаются на независящие от площадок обстоятельства.

Источники из музыкальной индустрии ранее сообщали, что организаторам запрещают организовывать мероприятия и размещать наружную рекламу с включенными в список музыкантами.

Ранее Лолита сообщила, что организаторы отменили «огромное количество» ее концертов. Некоторые концерты еще значатся на афише певицы на ее сайте, однако купить билеты на них уже нельзя – кроме концертов в Красноярске и Иркутске, запланированных на апрель.

Работа клуба «Мутабор», где прошла вечеринка, приостановлена на 90 суток начиная с 10 января. Анастасию Ивлееву суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за то, что во время вечеринки якобы «были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте».

Как рассказали источники The Moscow Times в правительстве, Госдуме и администрации президента, преследование участников вечеринки началось по указу Кремля.

Публичные извинения и поездки на оккупированные территории Украины артистам не помогли.