По Запорожью в четвертый раз за неделю был нанесён ракетный удар

В ночь на 11 октября по Запорожью был нанесён ракетный удар. Это стало четвертой по счёту атакой на город почти за неделю. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что целями ударов стали объекты инфраструктуры.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ракетного удара была повреждена школа, больница и несколько жилых домов. Есть пострадавшие.

Ранее Россия наносила удары по Запорожью утром 10 октября во время массированной атаки на города Украины.

В результате ракетного удара по Запорожью в ночь на 9 октября погибли не менее 13 человек, более 80 получили ранения. В городе пострадали 9 многоэтажных жилых домов. У одного из них взрывом выбит целиком подъезд. Разрушены 5 домов частного сектора. При обстреле Запорожья 6 октября погибли 17 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 3 октября в результате ракетных ударов в Запорожье погибли не менее 43 человек.