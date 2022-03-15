Под Киевом погиб один из ведущих журналистов телеканала Fox News

Во время обстрела села Горенка под Киевом погиб один из ведущих журналистов американского телеканала Fox News, оператор и фотограф Пьер Закржевский. Ему было 55 лет.

Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт заявила, что Закржевский освещал на канале почти все международные конфликты – от Ирака и Афганистана до Сирии и Украины. Коллеги погибшего называют его «одним из лучших в своем деле» и отмечают, что уход журналиста «оставляет дыру в их сердцах, которая никогда не будет заполнена».

Вместе с Закржевским пострадал еще один журналист Fox News, Бенджамин Холл – он был тяжело ранен, позже врачи были вынуждены ампутировать ему часть голени. Кроме того, по данным украинских СМИ, под обстрелом погибла местная журналистка Александра Кувшинова.

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, судя по характеру ран журналистов Fox News, они попали под минометный или артиллерийский огонь. Геращенко утверждает, что обстрел велся российскими войсками.