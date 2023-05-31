Под Краснодаром после атаки дрона загорелся Афипский НПЗ

В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников возник пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Горит одна из установок по перегонке мазута, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.



Позже Кондратьев сообщил, что пожар удалось потушить. «Пострадавших нет», — написал он.



По данным телеграм-канала Shot, во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута.

Телеграм-каналы сообщают, что ночью очередной атаке также подвергся Ильинский нефтеперерабатывающий завод. Как пишет «База», в результате падения беспилотника на территории НПЗ произошёл взрыв. Никто не пострадал, возгорания не произошло. В то же время Shot пишет, что беспилотник упал, но не сдетонировал.

Власти Краснодарского края об атаке на Ильинский НПЗ не сообщали.

В мае в Краснодарском крае атакам беспилотников подверглись несколько предприятий нефтяной отрасли. 3 мая дрон ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров. Также дважды был атакован Ильинский НПЗ.

Утром 26 мая беспилотники атаковали Краснодар. В городе произошёл взрыв, были повреждены жилые и офисные здания.