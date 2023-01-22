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Под Лос-Анжелесом неизвестный открыл стрельбу, погибли 9 человек
В городе Монтерей-Парк в штате Калифорния в ночь с субботы на воскресенье вооруженный неизвестный открыл стрельбу. В это время на улицах множество людей праздновали наступление Нового года по китайскому календарю. Как сообщает полиция, были убиты девять человек. Задержан ли стрелявший, пока неизвестно.
Монтерей-Парк - пригород Лос-Анжелеса. 65 процентов населения города - выходцы из Китая и Юго-Восточной Азии. На празднование китайского Нового года, которое длится несколько дней, собрались несколько тысяч человек. Традиционная часть праздника - запуск фейерверков, поэтому, по сообщениям очевидцев, они не сразу смогли отличить звуки выстрелов от звуков запущенных петард.
Информация о пострадавших уточняется.
Другие новости дня
Кадыров использовал сжигание Корана в Швеции для оправдания войны против Украины
Глава Чечни использовал акцию со сжиганием Корана в Швеции для оправдания войны против Украины и критики «евроичкерийцев». За день до этого стало известно об отчислении студенток в Ростовской области за ношение хиджабов, среди них оказались девушки из Чечни – эту новость Рамзан Кадыров проигнорировал.
Субботнюю акцию в столице Швеции Стокгольме у посольства в Турции организовал ультраправый политик Расмус Палудан, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс»). Целью мероприятия была заявлена борьба против ограничений свободы в Турции. Во время акции Палудан поджег экземпляр Корана, сообщает Кавказ.Реалии.
Турция официально осудила акцию, отменила из-за нее визит шведского министра обороны в Анкару, а также обвинила Стокгольм в нарушении достигнутых ранее договоренностей по вопросу о вступлении Швеции в НАТО. Сожжение Корана ультраправыми активистами раскритиковали и многие другие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Иорданию, Иран и Кувейт.
Глава МИД Швеции заявил, что в стране есть свобода слова, но это не значит, что власти поддерживают все ее проявления. Премьер-министр Ульф Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло в Стокгольме.
«Мусульмане России безмерно возмущены очередным богомерзким поступком, произошедшим в Швеции», – заявил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов и назвал акцию в Стокгольме проявлением «ментальной ущербности и бездуховности».
После этого свое мнение по поводу сжигания Корана у посольства Турции решил высказать Рамзан Кадыров. Он бездоказательно обвинил власти Швеции в том, что акция была «проплачена» ими. От этого глава Чечни перешел к критике НАТО, назвав военный союз «порождением сатаны» и объяснив этим войну против Украины. Также он обвинил в бездействии «евроичкерийцев». В схожей манере высказались и чиновники из ближайшего окружения Кадырова.
Примечательно, что за день до акции в Стокгольме стало известно об отчислении студенток медицинского колледжа в Ростовской области за ношение хиджабов. Среди отчисленных оказались девушки из Дагестана и Чечни. На это Кадыров до сих пор никак не отреагировал.
- Глава Чечни в декабре 2022 года опубликовал видеозапись на китайском, арабском и английском языках с призывом к мусульманам мира объединиться против НАТО.
- Редакция Кавказ.Реалии проследила, как с начала войны в Украине менялась риторика главы Чечни: от призывов «только дать приказ на штурм Киева» до открытой критики Минобороны РФ, подстрекательств к использованию ядерного оружия и оправдания обстрелов мирных городов.
Глава ГУР: за убийством Киреева стояли те, кто не желал победы Украины
Денис Киреев, участник украинско-российских переговоров, убитый в Киеве в начале марта, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, был штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Украинской службе Радио Свобода, подтвердив появившиеся ранее в СМИ утверждения.
Буданов подтверждает также то, что Киреев был в начале марта прошлого года убит сотрудниками Службы безопасности Украины. Глава ГУР категорически исключает возможность того, что Киреев работал на Россию.
Несколько дней назад газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала о том, что Киреев был первым, кто предупредил руководство Украины о деталях плана российского вторжения 24 февраля. В публикации утверждалось, что именно благодаря этой информации украинские военные смогли подготовиться к обороне Киева. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киреев был убит в начале марта из-за отсутствия координации между СБУ и ГУР - сотрудники СБУ действительно считали Киреева российским агентом, которым он, как подтвердил Подоляк, не являлся.
По словам Буданова, банкир Денис Киреев сотрудничал с ГУР как минимум с 2009 года.
Глава ГУР подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ в автомобиле этой спецслужбы после задержания в Киеве. По словам Буданова, он знает по именам тех, кто убил Киреева. Он также сказал, что Киреев был задержан сотрудниками спецназа СБУ, когда сам ехал в штаб-квартиру этой спецслужбы. Спустя некоторое время после задержания он был убит. Других подробностей, ссылаясь на тайну следствия, он не привел.
По словам Буданова, он говорил о гибели Киреева с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым, но тот не смог ничего пояснить.
Глава ГРУ считает, что за убийством Киеева могли стоять люди, которые хотели не допустить его участия в переговорах между Украиной и Россией в Беларуси. По словам Буданова, он лично отправил Киреева на переговоры с заданием «затянуть процесс, чтобы выиграть время». Как говорит директор украинской военной разведки, Киреев лично знал двух членов российской делегации. Буданов считает, что Киреева убили те, кто не хотел, чтобы украинские военные получили время для подготовки к отражению российского наступления. «Было определенное число людей, которые не очень хотели, чтобы Украина победила» - сказал Буданов. Были ли связаны эти люди с СБУ или с какими-либо органами власти, он не сказал. Буданов подчеркнул, что речь идет о его мнении, а не выводах следствия.
- 45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».
- 13 февраля 2022 года украинский «5 канал» опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Киреев якобы был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.
- 28 февраля 2022 года, в ходе первого раунда переговоров после российского вторжения, Киреев был одним из членов украинской делегации. Спустя несколько дней он был убит, причем сразу после этого было опубликовано сообщение, что сотрудники СБУ при попытке задержания застрелили российского агента. Впоследствии, однако, власти Украины объявили, что Киреев был сотрудником ГРУ.
- В статье «Российский шпион или украинский герой» , опубликованной в среду The Wall Street Journal, утверждается, что разведка Украины узнала о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении, именно от Киреева.
- В интервью The Wall Street Journal Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.
Россия остановила переговоры с Японией по рыболовству у Курил
Российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c представителями Японии о вылове рыбы у Курильских островов. Причиной отказа, вероятно, стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне санкций, введенных Токио из-за войны России с Украиной. Москва также отказалась от обсуждения совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
С 1998 года между Россией и Японией действует соглашение о сотрудничестве в области морского промысла. Россия ежегодно договаривалась с Японией о квотах вылова рыбы и других морепродуктов вокруг южных островов Курильской гряды.
Посольство Японии в России подтвердило агентству «РИА Новости», что российско-японские переговоры по данному вопросу приостановлены на неопределенный срок. Представители посольства заявили, что будут добиваться восстановления переговоров, чтобы рыболовецкий сезон начался в срок.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении российского президента Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- Россия внесла Японию в список «недружественных стран» и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России «неразумными и абсолютно неприемлемыми».
- После начала войны в Украине в 2022 году Россия запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года, которое российская сторона приостановила за неуплату полагающихся по соглашению выплат.
В мире проходят акции в поддержку Алексея Навального
В десятках городов мира в эти дни проходят акции в поддержку находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключенных.
Акции проходят у посольств России или на центральных площадях городов. Их участники - главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против войны и в поддержку Украины.
17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию. С тех пор оппозиционер лишен свободы - сначала его отправили в колонию по так называемому делу «Ив Роше», а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима. Навальный обвиняет администрацию в издевательствах из-за того, что его многократно отправляли в штрафной изолятор по надуманным, как он утверждает, основаниям. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали его политзаключенным или узником совести.
Международную кампанию #FreeNavalny организовали остающиеся на свободе и живущие сейчас за границей соратники оппозиционера. Они требуют «освобождения всех политзаключенных, включая Навального», а также «остановки войны». Среди требований также введение странами Запада санкций против примерно 6 тысяч лиц, которых соратники Навального считают причастными к коррупции или разжиганию войны в Украине. К акциям протеста в России они в рамках этой кампании не призывают из-за опасности для их участников. Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, кроме того, людей подвергают репрессиям за антивоенные выступления.
При этом сотни граждан России подписали открытые письма с призывом освободить Навального или, во всяком случае, соблюдать его права. Такие письма опубликовали группа медицинских работников, адвокатов и муниципальных депутатов.
20 и 21 января акции в поддержку Навального и других политзаключенных (чаще всего называются имена Ильи Яшина, Алексея Горинова, Андрея Пивоварова) прошли, в частности, в Вильнюсе, Риге, Копенгагене, Берлине, Лондоне, Стокгольме, Тбилиси, Сиднее, Рейкьявике, Праге, Буэнос-Айресе и ряде других городов - всего в более 20 стран.
22 января акция пройдет, в частности, в Париже. Ее организаторами стали покинувший Россию основатель движения «За права человека» Лев Пономарев и организация Russie-Liberté .
Глава Думы пригрозил странам Запада уничтожением
Председатель Госдумы Вячеслав Володин утром в воскресенье пригрозил странам Запада «глобальной катастрофой» и «уничтожением» в результате возможного применения Россией, как следует из контекста его записи в телеграме, оружия массового поражения. Угрозы прозвучали в связи с увеличением объемов поставок западного оружия Украине.
В последние несколько дней Володин стал третьим высокопоставленным российским чиновником - после Дмитрия Медведева и посла России в США Анатолия Антонова - который почти прямым текстом грозит США и странам Европы ядерными ударами в связи с их поддержкой Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия... Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня», - пишет Володин в телеграм-канале. Далее он упоминает о «технологическом превосходстве российского оружия» и прямым текстом пишет: «Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».
Тем самым глава Госдумы повторяет аргументацию, к которой ранее прибегли Медведев и Антонов. Они апеллировали к тому, что возможное наступление украинской армии якобы поставит под угрозу территориальную целостность и само существование России. Такая угроза, в свою очередь, в российской ядерной доктрине является одним из поводов для применения ядерного оружия.
Российские руководители и ранее выступали с угрозами в адрес Запада, говоря о возможном «Армагеддоне» и «Апокалипсисе», однако впервые они столь откровенным образом увязывают возможное применение оружия массового поражения с поставками вооружений Украине.
Российский президент Владимир Путин недавно, рассуждая о российской ядерной доктрине, отказался полностью исключить возможность нанесения превентивного удара. «Если Россия не применит ядерное оружие первой, значит, и второй тоже не применит», - говорил Путин, имея в виду, что превентивный удар был бы эффективнее ответного.
США и их союзники предупреждали Россию - как публично, так и неофициально - о недопустимости использования против Украины ядерного оружия. Из последних заявлений российских представителей, однако, следует, что в Москве рассматривают возможность его применения не только против Украины, но и против самих стран Запада.
Российские чиновники рассуждают об угрозе территориальной целостности России, поскольку, в соответствии с позицией Кремля, считают российскими аннексированные территории четырех областей Украины и Крыма.
При этом МИД России продолжает употреблять в своих заявлениях формулу о том, что ядерная война не должна быть развязана.
Поставки какого именно вооружения Украине могут стать поводом для эскалации со стороны Москвы, Володин не пишет. Ранее США и их союзники договорились о поставке Украине бронетехники, а также артиллерии, боеприпасов и других вооружений. При этом речь по-прежнему не идет о боевой авиации, дальнобойных ракетах или основных боевых танках (о поставке 14 танков «Челленджер» объявила только Великобритания).
Реакции Запада на последние заявления пока не было.
В доме президента США Байдена найдены новые секретные документы
ФБР провело новый обыск в доме президента США Джо Байдена. В ходе обыска были обнаружены секретные документы, которые президент не имеет права держать вне офиса. Об этом сообщил в субботу адвокат Байдена Боб Бауэр.
Документы относятся к тем временам, когда Байден был сенатором от штата Делавэр (1973-2009 годы) и к временам его вице-президентства в правительстве Барака Обамы (2009-2017 годы).
По словам адвоката, Байден добровольно разрешил сотрудникам ФБР доступ для проведения обыска в свой дом в штате Делавэр. Сам президент и первая леди при обыске не присутствовали: они находятся в отпуске. На месте отпуска тоже были проведены обыски, в ходе которых секретных документов или других интересующих полицию вещей не было обнаружено.
По сообщению Associated Press, Байден заявил, что найденные документы «хранились, как оказалось, не в том месте», и что он немедленно передаст их в архив Министерства юстиции.
Впервые документы с грифом «секретно» были найдены в бывшем офисе Байдена и в его доме в ноябре прошлого года. Представители Белого дома объявили, что документация оказалась в распоряжении Байдена по ошибке в те времена, когда он был вице-президентом. Генеральный прокурор Меррик Гарлэнд объявил о назначении специального прокурора для расследования дела Байдена.
Этот эпизод привлек повышенное внимание на фоне громкого расследования в отношении Дональда Трампа, в резиденции которого во Флориде в прошлом году были обнаружены сотни документов, в том числе секретных, вывезенных бывшим президентом из Белого дома. Джо Байден назвал тогда действия своего предшественника «крайне безответственными».
Турция осудила сожжение Корана в Швеции
Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением митингов в Швеции, в ходе которых демонстранты сожгли экземпляр Корана - священной книги мусульман. Представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан, имеющий также и шведское гражданство, поджег экземпляр Корана перед посольством Турции. Он известен тем, что уже несколько раз сжигал Коран на демонстрациях.
Визит шведского министра обороны в Анкару отменен, а власти Турции обвинили Стокгольм в нарушении договоренностей.
В Стокгольме в субботу прошла еще одна демонстрация против политики Анкары. Ее участники выступали против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдских политических беженцев. Целью протеста было защитить права этнических курдов, которые подвергаются гонениям в Турции.
Сожжение Корана в Стокгольме осудили многие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт. В Турции прошли протесты, участники которых сожгли шведский флаг. МИД Турции выпустило заявление, в котором расценило сожжение Корана как нападение на религию и святотатство, замаскированное под свободу самовыражения. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что из-за протестов в Швеции, которые власти не могут подавить, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю, отменяется. Также Турция обвинила Швецию в нарушении достигнутых ранее договоренностей по вопросу о вступлении в НАТО.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, что в стране есть свобода слова, но это не значит, что власти Швеции поддерживают все ее проявления.
- После начала военного вторжения России в Украину ранее нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Одним из главных препятствий для такого решения является позиция Турции как страны-члена НАТО. Турция требует от северных стран выполнить условия, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача Турции ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме. В последнее время между странами возникает все больше разногласий.
Один из раненых в Сагареджо остается на управляемом дыхании
По заявлению директора сагареджойского многопрофильного медицинского центра «Geo Hospitals» Мамуки Отиашвили, состояние двух раненых при нападении в Сагареджо удовлетворительное, а третий, 24-летний мужчина, остается на управляемом дыхании в реанимационном отделении.
Как он сообщил «ИнтерпрессНьюс», состояние здоровья тяжелого пациента в динамике улучшилось.
«Состояние здоровья двух пациентов на сегодняшнее утро удовлетворительное. Состояние одного крайне тяжелого пациента в динамике лучше, однако, исходя из его общего состояния, травмы он остается на управляемом дыхании и продолжает лечение в отделении реанимации.
В настоящее время у нас продолжают лечиться три пациента. Один пациент в связи с травмой глаза был переведен в соответствующую клинику и выписан из этой клиники домой, на амбулаторное лечение. Один пациент с легкими ранениями выписан из нашей клиники в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение», - сказал Мамука Отиашвили.
- В ночь с 19 на 20 января в Сагареджо 49-летний отставной военный открыл стрельбу из огнестрельного оружия из своей квартиры в одном из жилых корпусов города. В результате погибли пять человек и пятеро были ранены. По данным МВД, по прибытии спецназа на место происшествия стрелок предположительно покончил жизнь самоубийством.
Мелия: Оппоненты развернули против меня грязную кампанию
В преддверии голосования по вопросу избрания нового председателя «Единого национального движения», Ника Мелия провел встречу с членами партии и сторонниками в Зугдиди. Она прошла в закрытом формате.
Перед встречей политик заявил, что оппоненты развернули против него грязную кампанию.
«Этот избирательный процесс, мягко говоря, начался абсолютно неуместно, в неприемлемых формах и с нанесением ущерба общеполитической общественной жизни. Несмотря на все это, буквально через несколько дней пройдут выборы в партии «Национальное движение». В этой стране обязательно произойдут большие политические изменения, однако, сначала большие политические изменения произойдут в партии», - цитирует Мелия SOVA.
При этом он не стал комментировать вопрос о том, почему председатель зугдидской парторганизации Ани Цитлидзе не присутствовала на брифинге в его поддержку вместе с депутатами муниципального собрания (сакребуло) и почему член политсовета Леван Конджария выразил поддержку Левану Хабеишвили.
- Согласно решению политсовета партии «Национальное движение» выборы председателя состоятся 28-29 января 2023 года. На пост председателя претендуют 4 кандидата – Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Геогрий Мумладзе.
Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими
Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими. Об этом сообщил «Черновик», информацию подтвердило МВД по Дагестану.
По данным ведомства, 20 января мужчина помог скрыться участнику перестрелки и был доставлен в отдел полиции. Там мужчина почувствовал себя плохо, и ему оказали первую помощь. В результате полицейские решили отвезти Далгатова в больницу, где он скончался.
«В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые возможно стали причиной смерти задержанного», – говорится в сообщении ведомства.
По данным издания «Черновик», погибшего звали Курбан Далгатов. Его родственники утверждают, что он умер в результате удушения: «Были нанесены удары током в область сердца, после – потеря сознания с нарушением дыхания с последующей фибрилляцией сердца (удушье). Он скончался».
Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело. «При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом», – говорится в заявлении МВД.
Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов
Телеканал RT France прекращает свою деятельность в связи с блокировкой счетов. Об этом сообщила в твиттере главный редактор Ксения Федорова.
«Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность», – написала Федорова.
123 сотрудника RT France, среди которых 77 журналистов, потеряют работу и «рискуют не получить зарплату за январь», говорится в публикации.
19 января газета Le Monde сообщила о блокировке банковских счетов RT France. Это было сделано в рамках принятого в декабре 2022 года девятого пакета санкций ЕС против России из-за вторжения в Украину. В МИД России заявили, что эти действия «повлекут за собой ответные меры в отношении французских СМИ в России».
- В марте 2022 года Евросоюз приостановил вещание некоторых поддерживаемых государством российских медиа, в том числе RT. Европейские регуляторы СМИ поставили под сомнение объективность освещения телеканалом событий, связанных с российским вторжением на территорию Украины.
- В июле суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил апелляцию российского телеканала RT France на принятое ранее решение запретить его вещание «из-за систематического распространения дезинформации».
Югоосетинская партия «Справедливая Осетия» провела учредительный съезд
Учредительный съезд политической партии «Справедливая Осетия» прошел в субботу в Цхинвали, сообщает пресс-служба Министерства юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В доме культуры администрации г. Цхинвала состоялся учредительный съезд создаваемой политической партии «Справедливая Осетия». Проследить за правомочностью съезда пришли представители Министерства юстиции. Делегаты съезда проголосовали и единогласно приняли устав и политическую программу партии, избрали мандатную комиссию в составе 2 человек, политический совет в составе 7 человек, а также председателя центрального совета партии, которым стал Домбай Гассиев», - рассказали в пресс-службе ведомства, передает информагентство «Рес».
Там отметили, что после проведения учредительного съезда Министерство юстиции ожидает представления полного пакета документов. «Политическая партия считается зарегистрированной только после соответствующей регистрации в Минюсте», - подчеркнули в министерстве.
Страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки «Леопард».
«Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», – написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Накануне стало известно, что союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Украинская армия запросила у западных стран сотни американских танков «Абрамс» и немецких «Леопард». Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно «Леопардов». Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может сообщить ничего нового о поставках «Абрамсов».
СМИ также писали, что Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца. В субботу Министерство обороны Чехии опровергло эту информацию.
«Чехию не просили и не приглашали предоставить танки, которые по ранее достигнутому соглашению она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине», – заявили в министерстве.
- 20 января в Германии прошли восьмые консультативные переговоры о военной помощи Украине на авиабазе США «Рамштайн». Борис Писториус заявил, что к весне Германия подготовит новый пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро. По его словам, Берлин отправит в Украину зенитные противоракетные установки «Пэтриот», семь самоходных артиллерийских установок «Гепард», ракетные системы «Ирис-Т» и управляемые ракеты к ним. Поставки на 400 миллионов евро анонсировала Финляндия.
В Цхинвали семья отравилась угарным газом
В столице Южной Осетии в субботу днем от угарного газа отравились три человека, сообщили в дежурной части МЧС самопровозглашенной республики.
«В больницу были госпитализированы бабушка с двумя несовершеннолетними внуками. Их состояние на данный момент удовлетворительное», - сказали информагентству «Рес» в чрезвычайном ведомстве.
Там отметили, что происшествие произошло в многоквартирном доме на проспекте Алана Джиоева №132, причиной отравления жильцов квартиры стала неправильная эксплуатация газового оборудования.
Сарджвеладзе: Не вижу проблемы в возобновлении авиасообщения с Россией
Председатель комитета по защите прав человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, по словам которого «необходимо полностью возобновить с Грузией не только авиасообщение, но и дипломатические отношения между странами, а наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и поддержке граждан России в Грузии».
Как в свою очередь заявил Сарджвеладзе, «каждый должен принять во внимание, что сегодня в Грузии есть правительство, для которого ценностью номер один являются жизненные интересы нашей страны», пишет Общественный вещатель Грузии.
«Это подразумевает, конечно же, деоккупацию и создание всестороннего удобства для населения нашей страны. На фоне, когда существует данность, что гражданин России может въехать в Грузию на машине, открытие нового канала в таких условиях даст техническую возможность, например, грузинскому населению, проживающему в России, посещать Грузию и навещать свои семьи не через Армению, Азербайджан, а приехать напрямую. Я лично не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, это создание большего комфорта для населения Грузии», - сказал Михаил Сарджвеладзе.
Однако, по его словам, интерпретация данного вопроса в качестве аргумента, подтверждающего пророссийскую позицию грузинской власти, является неправильной.
«Это неприемлемая риторика, которую сегодня предлагает оппозиция с целью ввести в заблуждение население, будто наличие авиа или наземного сообщения означает откат в вопросе оккупации и т. д. Что касается дипломатии, то все зависит от содержания, потому что связи с Российской Федерацией по гуманитарным вопросам, хоть и не по прямым каналам, но, естественно, поддерживаются. Например, через Швейцарию или Женевский формат, потому что есть вопросы, которые нуждаются в обязательном регулировании. Соответственно все зависит от формы, средств и содержания таких отношений. Что касается инициативы, то я бы не стал обращать особого внимания на заявление Гаврилова. Это не та форма, в которой ведется обсуждение и диалог», - сказал Михаил Сарджвеладзе.
- Лидеры «Грузинской мечты» позитивно отреагировали на заявление Сергея Лаврова. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сказал, что власти приветствовали бы решение по авиарейсам, поскольку оно облегчит положение соотечественников, проживающих в России. Генсек «Мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе также заявил, что не видит ничего плохого в возобновлении авиасообщения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, однако, выступила резко против. По словам главы государства, ей, «мягко говоря, не понятная позиция правительства и правящей партии».
ISW: системы ПВО в Москве - подготовка россиян к долгой войне
Возможное размещение систем противовоздушной обороны в Москве не связано с угрозой атаки со стороны Украины. Скорее всего, это игра напоказ, с помощью которой Кремль готовит граждан к затяжной войне. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты института полагают, что Москва не верит в нанесение каких-либо ударов. Системы ПВО, скорее всего, были установлены специально для публикации резонансных изображений, чтобы предупредить россиян об опасности, которую для них представляет война с Украиной.
В отчете также говорится, что распространение сообщений о ПВО в Москве может демонстрировать намерение российских властей провести параллели с Великой Отечественной войной, представив Украину страной, несущей реальную угрозу России – по аналогии с Германией и Советским Союзом.
Возможно, что таким образом Кремль хочет увеличить число сторонников войны среди россиян и подготовить их к дальнейшей мобилизации, сообщает ISW.
Вместе с тем, по данным Bloomberg, установка систем ПВО на крышах зданий в Москве может говорить о том, что российские власти опасаются атаки украинских беспилотников. Собеседники агентства рассказали, что решение о ПВО было принято после атак дронов на военные аэродромы под Рязанью и Саратовом.
Фотографии и видео зенитных ракетных комплексов, которые российские военные установили на крышах домов в центре Москвы и неподалеку от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, а также рядом с аэропортом Остафьево, стали появляться в российских соцсетях несколько дней назад.
Одна из систем – «Панцирь С-1» – была установлена прямо на вертолетной площадке главного здания Минобороны России на Фрунзенской набережной, но дату установки определить не удалось. Ранее на окраинах Москвы были замечены новые системы противовоздушной обороны С-400.
Российские власти установку систем ПВО не комментируют. Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов в Минобороны. В комитете по обороне Госдумы фотографии и видео назвали фейками.
Бывший «морской котик» из США погиб в боях за Украину
Бывший «морской котик» из США погиб в боях за Украину. Дэниел Свифт воевал на стороне территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает издание Time.
Телеканал CNN со ссылкой на официального представителя американских военно-морских сил передает, что Свифт поступил в морскую пехоту в 2005 году. За участие в военных кампаниях в Ираке и Афганистане он получил награды. В марте 2019 года американец дезертировал и потерял свой статус «морского котика».
Дата и место гибели, а также причины, по которым Свифт оставил военную службу в США и приехал воевать за ВСУ, не уточняются. Американская сторона не стала представлять подробности, сославшись на конфиденциальность личной информации.
Госдепартамент США не подтвердил личность Свифта, но признал гибель американского гражданина.
- В начале марта МИД Украины сообщал, что на стороне ВСУ воюют примерно 20 тысяч иностранцев более чем из 50 стран. Сколько иностранцев воюют сейчас, украинская сторона официально не уточняет.
- По последним данным The Washington Post, к началу 2023 года в зоне активных боевых действий на территории Украины могли находиться от одной до трех тысяч иностранных граждан.
Состояние одного из пострадавших в Сагареджо стабильное
Согласно информации клиники «Кавказский медицинский центр», состояние одного из пострадавших в Сагареджо, которому была сделана операция на глаз, стабильное. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщил хирург-офтальмолог Реваз Омиадзе.
По словам врача, сегодня пациент будет выписан из клиники. «На данном этапе пациенту необходимо наблюдение», - сказал Реваз Омиадзе.
В ночь с 19 на 20 января в Сагареджо 49-летний отставной военный открыл стрельбу из огнестрельного оружия из своей квартиры в одном из жилых корпусов города. В результате погибли пять человек и пятеро были ранены. По данным МВД, по прибытии спецназа на место происшествия стрелок предположительно покончил жизнь самоубийством.
Трое раненых проходят лечение в клинике «Geo Hospitals» в Сагареджо. Один пострадавший уже выписан, состояние двоих стабильное, состояние еще одного тяжелое - он помещен в реанимацию.
Более 50 человек пострадали за день на протестах в Перу
За один день на антиправительственных протестах в Перу пострадали не менее 58 человек. Некоторые из них поступили в больницы с переломами рук и ног, травмами глаз и живота.
Демонстрации по всей стране продолжаются уже больше месяца. Правозащитники обвиняют армию и полицию в применении огнестрельного оружия. Полиция утверждает, что протестующие вооружены и используют самодельные взрывчатки.
Накануне, 20 января, участники протестов в столице бросали камни и стеклянные бутылки, полицейские применяли слезоточивый газ. Накануне в центре Лимы сгорело историческое здание – особняк, которому было почти сто лет. Власти заявляют, что потеряли «монументальное достояние», и подозревают поджог.
В южных регионах Перу тысячи протестующих напали как минимум на два полицейских участка – один из них подожгли, на крупный медный рудник – в третий раз за месяц и на несколько аэропортов – парализовав их работу.
В шести регионах из 25 введено чрезвычайное положение, ограничены права граждан. Президент Перу Дина Болуарте пообещала наказать причастных к беспорядкам и ужесточить меры «против вандалов».
С начала протестов в Перу погибли как минимум 45 человек, в том числе несколько подростков. Участники демонстраций требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента, изменений в Конституцию и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения бывшего президента Педро Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.
Болуарте уже предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года и не раз заявляла, что другие требования протестующих она удовлетворить не может.
- Дина Болуарте, бывшая вице-президент Перу, заняла место президента Кастильо 7 декабря – после того как Конгресс Перу объявил ему импичмент. Кастильо до этого попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо.
- Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
- Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
Англиканская церковь извинилась перед ЛГБТ+ за гомофобию
Англиканская церковь извинилась перед христианами ЛГБТ+ за отказ однополым парам венчаться в своих храмах.
Несколько дней назад Церковь Англии предложила не разрешать парам ЛГБТ+ вступать в брак в англиканских храмах, продолжая настаивать, что брак – это союз мужчины и женщины.
Теперь епископы принесли извинения представителям сообщества. «Мы публично и однозначно подтверждаем, что ЛГБТ+ желанны и ценны. Все мы дети Божьи, – заявили епископы в своем письме. – Случаи, когда вы получали враждебный и гомофобный ответ в наших церквях, постыдны. Мы в этом раскаиваемся».
При этом глава Церкви Англии и духовный лидер всех англикан архиепископ Кентерберийский признал, что церковь все еще «очень разделена» по этому вопросу. «Я уверен, что дискуссии продолжатся. Но это чрезвычайно важный момент не только для англиканского сообщества и англиканской церкви, но и для всемирной церкви», – сказал он.
Представитель группы Stonewall, защищающей права ЛГБТ+, заявил агентству Reuters, что извинений епископов недостаточно, «когда так много христиан ЛГБТ+ сталкиваются с враждебностью и дискриминацией за то, что они такие, какие есть».
- В России закон, запрещающий распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, вступил в силу 5 декабря 2022 года.
- После этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации более 200 сайтов. Многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание гомосексуальных отношений, а видеосервисы начали цензурировать фильмы.
На российские нефтепродукты введут два потолка цен
Страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия договорились о двух потолках цен на нефтепродукты из России в ответ на ее вторжение в Украину. Также они пересмотрят лимиты цен на российскую нефть, экспортируемую по морю. Об этом сообщил Минфин США.
Согласно заявлению ведомства, один потолок цен установят для российских нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).
Представители стран согласились, что такой подход позволит точнее устанавливать предельные цены, так как он учитывает широкий диапазон цен, по которым торгуются российские нефтепродукты.
Ожидается, что ограничение цен на нефтепродукты начнет действовать 5 февраля. С учетом изменений, которые после этого произойдут на мировом рынке, страны пересмотрят потолок цен на российскую танкерную нефть в марте. С декабря 2022 года он находится на уровне 60 долларов за баррель.
Потолок цен означает, что страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия сейчас оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование морских перевозок топлива.
Страны установили потолок цен, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен на нефть. США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, поэтому эти меры «особенно важны для стран с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий войны России в Украине».
В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен. При этом сейчас нефть российской марки Urals на мировом рынке торгуется ниже потолка, а аналитики отмечают, что после его введения экспорт российской нефти значительно снизился.
США объявят «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией
Минфин США признает «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией и на следующей неделе введет против нее дополнительные санкции. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, администрация Байдена признает «трансконтинентальную угрозу ЧВК». Точный список планируемых к введению санкций не приводится.
ЧВК и ее предполагаемый основатель Евгений Пригожин уже внесены в санкционные списки США и Евросоюза. Российскую компанию обвиняют в участии в незаконных вооруженных конфликтах, в том числе вторжении в Украину, и совершении военных преступлений.
По оценке Вашингтона, только на территории Украины сейчас размещены 50 тысяч вагнеровцев, 40 тысяч из которых - завербованные заключенные российских колоний.
Евгений Пригожин прокомментировал решение США признать «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией. «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», - приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
- Во время брифинга были обнародованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны вагоны, следовавшие в ноябре из России в КНДР и обратно. В США считают, что в них были доставлены ракеты для использования наемниками «ЧВК Вагнера» на войне в Украине. Поставки оружия из КНДР нарушает введенные против страны международные санкции, наложенные резолюцией Совета безопасности ООН, куда входит и Россия.
В Украине создали петицию с призывом назвать одну из улиц Киева именем Кикабидзе
На сайте Киевской городской рады зарегистрирована петиция с призывом переименовать улицу, названную в честь русского писателя Николая Лескова, в честь Вахтанга Кикабидзе. В аннотации отмечается, что Кикабидзе – известный грузинский актер, певец и друг Украины, «поддерживавший борьбу нашей страны за независимость в войне против России», пишет SOVA.
«Актер отказался от российского ордена «Дружбы» из-за войны России против Грузии в августе 2008 года. Кикабидзе отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он больше не был в России».
Автор инициативы Игорь Запорожец также отмечает, что во время похорон артиста в Тбилиси его гроб был накрыт грузинским и украинским флагами.
На момент публикации материала петицию подписали свыше 1500 человек.
Прокуратура ФРГ проверит «Русский дом» на предмет обхода санкций
Прокуратура Германии начала проверку «Русского дома науки и культуры» по подозрению в нарушении закона о внешней торговле и обходе санкций Евросоюза. Жалобу на «Русский дом» подал политик от партии «Зеленых» Фолькер Бек, обвинив учреждение также в распространении кремлевской пропаганды.
Как сообщил газете Berliner Zeitung представитель прокуратуры Себастьян Бюхнер, проверены будут доходы и платежи «Русского дома» на фоне санкций ЕС против России из-за ее военного вторжения в Украину. Владелец «Русского дома», государственное агентство «Россотрудничество», входит в санкционные списки Евросоюза. Проверке подвергнутся также и власти Берлина, ответственные за соблюдение санкций.
Ранее немецкое агентство LTO писало, что «Русский дом», как ресурс подсанкционного Россотрудничества, не имеет права получать прибыль в Германии - например, от продажи билетов на свои мероприятия или сдачи помещений в аренду. В ответ на это, по сообщению LTO, российская государственная медиакомпания «Россия сегодня» (RT) обвинила агентство в «русофобии» и ведении «агитационной кампании», утверждая, что «Русский дом» является отдельным юридическим лицом, не зависящим от Россотрудничества и, соответственно, не подпадающим под санкции. Однако на сайте Россотрудничества о «Русских домах» в столицах разных стран говорится как о структурном подразделении агентства.
- «Русский дом науки и культуры» в Берлине был основан в 1984 году. Это крупнейшее из представительств Россотрудничества в 96 странах мира. Сразу после начала военного вторжения России в Украину Русский дом прекратил свою деятельность. Она начала возобновляться осенью 2022 года.
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