Под Лос-Анжелесом неизвестный открыл стрельбу, погибли 9 человек

Глава Чечни использовал акцию со сжиганием Корана в Швеции для оправдания войны против Украины и критики «евроичкерийцев». За день до этого стало известно об отчислении студенток в Ростовской области за ношение хиджабов, среди них оказались девушки из Чечни – эту новость Рамзан Кадыров проигнорировал.

Субботнюю акцию в столице Швеции Стокгольме у посольства в Турции организовал ультраправый политик Расмус Палудан, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс»). Целью мероприятия была заявлена борьба против ограничений свободы в Турции. Во время акции Палудан поджег экземпляр Корана, сообщает Кавказ.Реалии.

Турция официально осудила акцию, отменила из-за нее визит шведского министра обороны в Анкару, а также обвинила Стокгольм в нарушении достигнутых ранее договоренностей по вопросу о вступлении Швеции в НАТО. Сожжение Корана ультраправыми активистами раскритиковали и многие другие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Иорданию, Иран и Кувейт.

Глава МИД Швеции заявил, что в стране есть свобода слова, но это не значит, что власти поддерживают все ее проявления. Премьер-министр Ульф Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло в Стокгольме.

«Мусульмане России безмерно возмущены очередным богомерзким поступком, произошедшим в Швеции», – заявил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов и назвал акцию в Стокгольме проявлением «ментальной ущербности и бездуховности».

После этого свое мнение по поводу сжигания Корана у посольства Турции решил высказать Рамзан Кадыров. Он бездоказательно обвинил власти Швеции в том, что акция была «проплачена» ими. От этого глава Чечни перешел к критике НАТО, назвав военный союз «порождением сатаны» и объяснив этим войну против Украины. Также он обвинил в бездействии «евроичкерийцев». В схожей манере высказались и чиновники из ближайшего окружения Кадырова.

Примечательно, что за день до акции в Стокгольме стало известно об отчислении студенток медицинского колледжа в Ростовской области за ношение хиджабов. Среди отчисленных оказались девушки из Дагестана и Чечни. На это Кадыров до сих пор никак не отреагировал.