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Под Луганском произошёл взрыв на магистральном газопроводе
Вечером 7 января в городе Лутугино в 25 километрах от Луганска произошел взрыв на магистральном газопроводе. Пожарные потушили возгорание. Сейчас подача газа по газопроводу отключена. По сообщению назначенных Россией властей так называемой «ЛНР», без газа остались около 13 тысяч человек.
Причина аварии пока неизвестна. Как заявила генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько, первоочередной задачей является восстановление подачи газа центральной больнице Лутугинского района и социальным объектам.
Другие новости дня
Украина заявила о российских обстрелах после Рождества
В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли город Мерефа Харьковской области. Погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона рассказал об обстреле в регионе миссии ООН, которая привезла гуманитарную помощь в город Орехов.
В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил об ударах по окрестностям города. Подробностей о пострадавших он не привел.
По словам руководства Донецкой области, российские военные нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Порождены объекты инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
По данным журналистов, несколько взрывов произошли в Херсоне.
Вооруженные силы Украины утверждают, что российская армия, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня, за прошедшие сутки 40 раз нанесли удары из реактивных систем залпового огня, а также нанесли три авиаудара и девять ракетных.
Минобороны России обстрелы пока не комментировало.
В условиях войны оперативно проверить достоверность информации, поступающей от конфликтующих сторон, затруднительно.
- Президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
- Минобороны России заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с Украиной, но отвечает на обстрелы противника.
На рейсе, летевшем из Кутаиси в Париж, скончался пассажир
На авиарейсе Кутаиси-Париж мужчина в возрасте около 60 почувствовал недомогание, после чего скончался в полете.
Как сообщила компания Wizz Air Общественному вещателю Грузии, пассажиру стало плохо через 10 минут после взлета.
«Самолет летел над Кутаиси, чтобы израсходовать топливо, потому что сажать самолет с полным баком рискованно. Пассажира спасти не удалось. Это был мужчина, гражданин Грузии в возрасте около 60 лет», - рассказали в Wizz Air.
В Иране власти казнили еще двух участников осенних протестов
В субботу в Иране казнили еще двух участников антиправительственных протестов, которые начались осенью этого года. На данный момент известно о казни четырех участников протестов, сообщает телеканал CNN.
22-летний Мохаммад Мехди Карами и 39-летний Мохаммад Хоссейни были осуждены за убийство сотрудника «Басидж» (добровольческое полувоенное ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции). По этому делу к смертной казни были приговорены еще три человека, а 11 получили тюремные сроки.
Amnesty International утверждает, что обвинительные приговоры основывались на признаниях, полученных под давлением. Адвокат Хоссейни заявлял в декабре, что тот подвергся жестоким пыткам и что признания, полученные под пытками, не имеют законных оснований. Иран отрицает, что признания были получены под пытками. Адвокат Карами сообщил, что его подзащитному не предоставили право поговорить с семьей перед казнью.
По данным Amnesty International, всем обвиняемым участникам протестов было отказано в праве на адекватную защиту и в доступе к адвокату по своему выбору.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляют протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
Украина ввела санкции против Симоньян, Киселева и еще 117 человек
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 119 российских публичных лиц. Указ опубликован на сайте президента.
В список попали режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, политолог Александр Дугин, руководители государственного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, телеведущая Жанна Бадоева, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Михаил Галустян, певица Лолита Милявская и футболист Анатолий Тимощук.
Также под санкциями оказались музыканты Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Сергей Бобунец, Василий Вакуленко (Баста) и другие.
Санкции предусматривают блокировку активов в Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и другие меры.
7 января также стало известно, что Зеленский подписал указ о приостановке гражданства 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Издание LB.ua со ссылкой на свои источники пишет, что указ был издан 28 декабря и не опубликован, поскольку в нем содержится персональная информация.
По данным LB.ua, речь идет, в частности, о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручило подозрение в госизмене. Также утверждается, что сообщение о приостановке гражданства священников получила Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы, отмечает издание.
- В последние месяцы СБУ провела обыски на объектах УПЦ (МП) по всей Украине. В результате правоохранители выявляли «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщала Украинская служба Радио Свобода.
Генпрокуратура Украины сообщила о погибших результате обстрела Бахмута
В результате вчерашнего обстрела Бахмута российскими военными погибли два человека – 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом сообщили в офисе Генпрокурора Украины.
Еще 13 человек пострадали, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также были разрушены и повреждены частные и многоквартирные дома и другие объекты.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
- Минобороны России в субботу, 7 января, заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине.
В КНР соцсеть закрыла сотни аккаунтов с критикой властей за меры по COVID-19
В Китае временно приостановлены или закрыты учетные записи более тысячи интернет-пользователей - за критику в адрес центрального правительства относительно его действий в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти КНР продолжают снимать ограничения, действовавшие в стране с начала эпидемии в рамках так называемой политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Так, с 8 января Пекин откажется от серьезных ограничительных мер в отношении как своих граждан, которые захотят выехать из страны или совершать поездки между регионами, так и в отношении иностранцев.
Популярная в Китае социальная сеть Sina Weibo сообщила, что отреагировала на сообщения о примерно 13 тысячах нарушений правил пользования платформой. Как отмечается, нарушения включали нападки на экспертов, ученых и медицинских работников. Примерно 1200 аккаунтов подверглись санкциям.
За время эпидемии COVID-19 в Китае, как отмечает Associated Press, правящая в стране Коммунистическая партия во многом опиралась на поддержку медицинского сообщества, чтобы оправдать строгие локадуны, карантинные меры, массовые тестирования. Большинство из этих жестких мер были отменены властями в начале прошлого месяца, после чего начали поступать сообщения о значительном всплеске заболеваемости.
Лидеры Евросоюза и по отдельности многие ведущие страны мира, включая США, Великобританию, Францию, Канаду, Испанию и Японию, выражают сейчас глубокую озабоченность в связи с риском очередной волны пандемии, начавшейся в свое время именно с Китая.
В ряде СМИ появлялись сведения, что ежедневно коронавирусом в Китае после отмены большинства ограничений якобы начали заражаться миллионы граждан, а крематории перестали справляться с количеством умерших от болезни. Но официально власти в Пекине эти данные не подтверждали.
Шалва Папуашвили не ожидает, что президент помилует Михаила Саакашвили
По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, он не видит причин, почему президент Грузии могла бы изменить свою позицию в отношении помилования президента Михаила Саакашвили, пишет Общественный вещатель. На вопрос журналиста, помилует ли Саломе Зурабишвили Михаила Саакашвили, спикер парламента ответил, что не ожидает этого.
«Ни в коем случае не ожидаю, потому что знаю ее позицию, которую она неоднократно озвучивала. Не вижу причин для изменения этой позиции. Как она отмечала, она сам была участником протеста, связанного с делом Гиргвлиани, а сегодня отправление правосудия идет по делу Гиргвлиани. Все, кто сейчас пытается освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы, пытаются помешать правосудию по этому делу», - сказал Папуашвили.
По его словам, каждый, кто пытается изменить решения, принятые в соответствии с грузинским законодательством, вмешиваются в правосудие, что противоречит всему европейскому.
«Завершившиеся или текущие судебные процессы, либо вынесенные приговоры - это решения, вынесенные в соответствии с законодательством Грузии. Все, кто пытается изменить эти решения, вмешиваются в правосудие, что противоречит всему европейскому», - сказал Папуашвили.
Власти Украины сообщили о российских атаках – несмотря на «перемирие»
В руководстве Украины сообщают о новых атаках российских военных в субботу, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным одностороннее прекращение огня в связи с православным Рождеством.
Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, в частности, привел сведения, что российские войска в течение суток обстреляли в регионе ряд населенных пунктов. Один человек, по данным Кириленко, был ранен при обстреле города Курахово, где повреждены две жилые многоэтажки и здание больницы. Двое гражданских были убиты в Бахмуте и Красной Горе. Там ранены пять человек, повреждены пять частных домов, добавил Кириленко. Его слова приводит в сообщении Украинская служба Радио Свобода.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также утверждает, что российские войска не прекращали атаки. «Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции – так они и остаются», – сказал Гайдай в эфире Донбасс.Реалии.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
Генштаб вооруженных сил Украины сообщил в ежедневной сводке об отбитых российских атаках на Соледар – город к северо-востоку от Бахмута, в районе которого уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои. Накануне российские провоенные блогеры сообщали о продвижении «ЧВК Вагнера» в городе. Аналитики из американского «Института изучения войны» в сегодняшней сводке отмечают, впрочем, что не видели визуальных свидетельств, подкрепляющих утверждения российских источников.
Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал свою фотографию на фоне вывески «ГП Артемсоль» - государственного предприятия в Соледаре: «Доброе утро из Соледара, пишу сейчас именно отсюда, на Донбассе мороз, солнечный день, по карте посмотрите, это центр города. Воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский Соледар».
Минобороны России в субботу, 7 января, заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине. Одновременно в Москве утверждают, что это Киев ведет обстрелы. В этой связи утверждается, что российские военнослужащие за сутки отразили атаки ВСУ на четырех направлениях.
СБУ утверждает, что нашла склады российских военных в храме УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась в пятницу о результатах обысков в зданиях Украинской православной церкви (Московского патриархата) в четырех регионах – в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.
Утверждается, в частности, что на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Херсонской области обнаружили бывшие склады с имуществом «оккупационных группировок России» и что эти склады были обустроены при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Священник наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ, заявили в СБУ. Про Корнева одновременно сказано, что он скрылся на левом берегу Днепра во время освобождения Херсона.
Спецслужба также информирует, что в ходе обысков ее сотрудники нашли «прокремлевскую литературу, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российскую символику». Отдельно упомянуты найденные в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области «пропагандистские материалы объединения, возглавляемого подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком».
Все обнаруженные доказательства, как отметили в СБУ, направлены на экспертизу. Кроме того, сообщается о подозрении секретарю Кировоградской епархии по уголовной статье «о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений».
Осенью украинские правоохранительные структуры начали проводить по всей стране обыски на объектах УПЦ, заявившей о независимости, но формально остающейся в структуре Русской православной церкви. Сообщалось, что в ходе следственных мероприятий, в том числе в храмах Киево-Печерской лавры, было найдено среди прочего «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
В самой УПЦ призвали «не разжигать внутреннюю войну», а обвинения в коллаборационизме в адрес ряда священников назвали «недоказанными и безосновательными», пишет Украинская служба Радио Свобода.
Лондон организует конференцию по военным преступлениям в Украине
Великобритания организует в марте этого года широкое международное обсуждение сведений о военных преступлениях, совершенных в ходе широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины.
На конференции в Лондоне с участием министров юстиции разных стран, как ожидается, будет председательствовать руководитель британского профильного ведомства, заместитель главы правительства Доминик Рааб совместно со своим коллегой из Нидерландов, отмечает в субботу агентство DPA.
Планируется, что участники встречи заслушают отчет прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о результатах работы этой структуры и о роли мирового сообщества в поддержке расследования.
О подготовке конференции объявлено на фоне все новых сообщений об ударах российской армии по объектам критической инфраструктуры в Украине. Вследствие атак жители украинских городов и других населенных пунктов столкнулись с длительными отключениями электроэнергии и перебоями с водо- и теплоснабжением в период осенних и зимних холодов.
Прокурор (МУС) Карим Хан в настоящий момент расследует обвинения Киева в адрес российских военных. Украинские власти утверждают, что в ходе боевых действий, которые продолжаются уже 11 месяцев, солдаты вторгшейся в страну российской армии совершали внесудебные расправы над мирным населением, прибегали к пыткам, были случаи изнасилований. Бомбежки гражданской инфраструктуры Киев также расценивает как военные преступления.
«Российским военным следует знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока не восторжествует правосудие», – подчеркивает Доминик Рааб.
В прошлом году британское правительство предложило Международному уголовному суду пакет помощи, который включал дополнительное финансирование на сумму в 1,2 миллиона долларов и полицейское содействие.
- Российские власти отрицают обвинения в намеренных атаках против гражданского населения, а удары российского Минобороны по энергообъектам называют ответом на действия украинских военных. Москва также отрицает, что ее военные убивали в Украине мирных жителей. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о так называемых фейках об армии. В частности, за рассуждения в стриме о массовых убийствах жителей Бучи прокуратура запросила 9 лет лишения свободы для оппозиционера Ильи Яшина. 9 декабря суд в Москве приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии.
В Соединенных Штатах убит гражданин Грузии
В Соединенных Штатах Америки был убит гражданин Грузии. По данным местных СМИ, 42-летнего мужчину предположительно на почве ревности лишил жизни бывший муж подруги.
Убийство произошло на парковке в Бруклине, где между женщиной и ее 47-летним экс-супругом произошла словесная перепалка. По данным полиции, гражданин Грузии был ранен из огнестрельного и холодного оружия, пишет SOVA.
По данным американских СМИ, нападавший уже задержан. Орудие преступления было обнаружено в машине мужчины.
Православное Рождество в Грузии: традиции и современность
В Грузии сегодня празднуют Рождество Христово – это государственный праздник и официальный выходной. Торжественное рождественское шествие началось на площади Республики после 12.00. Шествие пройдет по проспекту Руставели, подъему Бараташвили и завершится у храма Самеба. В 16:00 здесь состоится рождественская служба, пишет агентство «Новости-Грузия».
Праздничная литургия накануне вечером прошла во всех действующих храмах Грузии. Глава Грузинской православной церкви - Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй - отслужил рождественскую службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба.
В Грузии есть традиция, возрожденная Илией Вторым – в рождественскую ночь верующие ставят в окнах домов зажженную свечу, чтобы осветить Пресвятой Богородице и младенцу Иисусу Христу путь в дома и сердца христиан. Этот обычай напоминает о библейских событиях, когда Иосиф и Мария, скитаясь, искали приют для рождения своего сына.
Шествие «Алило» - это еще одна древняя грузинская рождественская традиция, возрожденная после восстановления независимости. Грузинское слово «алило» происходит от слова «Аллилуйя». История шествия насчитывает уже 15 столетий.
Обычно к «Алило» присоединяются тысячи человек - духовные лица и паства. На улицах собираются люди, которые передают участникам шествия подарки и сладости для нуждающихся. Костюмы участников шествия напоминают о рождественской истории: это ангелы с венками на головах – «махаробели», то есть «вестники радости», волхвы с подарками, а также пастухи. Традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут рассортированы и переданы нуждающимся семьям и сиротам.
В этом году «Алило» впервые за последние два года пройдет в полном формате - из-за пандемии коронавируса дважды отменялось пешее шествие. Вместо этого священнослужители ездили по центральным улицам грузинской столицы на автомобилях.
Еще одна рождественская традиция родом из Гурии – региона на западе Грузии. В Сочельник там пекут рождественский пирожок - почти такой же, как хачапури, только в форме полумесяца, на дрожжевом тесте, а в начинку вместе с сыром добавляют вареное яйцо. Пирожок пекут для каждого члена семьи, обозначая имена буквами из теста. В рождественское утро каждый должен съесть свой пирожок-полумесяц.
День Рождества Христова причисляется церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно Евангелию, в котором это событие изображается величайшим, радостным и чудесным.
Оппозиция Беларуси не исключает скорого начала в стране мобилизации
Власти Беларуси уже в ближайшее время могут начать мобилизацию для оказания военной помощи России в войне против Украины. Такое опасение высказал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко.
В субботу публикуются цитаты из интервью Латушко медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам политика, для проведения мобилизации в Беларуси уже практически все готово.
Латушко, ссылаясь на источники в Минске, утверждает, что большую часть сотрудников органов внутренних дел заставили сдать паспорта, и подобная информация поступает из разных городов. «Это означает, что они в случае мобилизации не смогут покинуть страну», - пояснил оппозиционер. Кроме того, как отметил Павел Латушко, в Беларуси увеличивается численность российских военных и боевой техники, приводит слова политика «Немецкая волна».
В пятницу сообщалось о поездке белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко на полигон в Бресткой области, граничащей с Украиной. Он встретился с базирующимися там российскими военными. Сообщалось, что Лукашенко представили доклад о «завершении слаживания частей и соединений совместной группировки». В тот же день появилась информация о прибытии в Беларусь очередного эшелона с военной техникой для совместных с Россией армейских сил.
Британская газета The Guardian накануне со ссылкой на замруководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого привела оценку Киева, что в январе российские власти могут отдать приказ о мобилизации на войну еще 500 тысяч человек. Скибицкий в интервью отметил, что эти силы станут частью российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.
- За несколько дней до Нового года в украинском руководстве заявляли, что новый этап мобилизации в России может начаться в днр новогодних и рождественских праздников. В частности, об этом в видеообращении к россиянам говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отмечал, что, предположительно, спустя неделю после Нового года Россия и Беларусь закроют границы, а в России начнется новая волна мобилизации на войну с Украиной, которая на этот раз затронет жителей крупных городов.
- Ранее российские руководители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что новая волна мобилизации не нужна. При этом указ о так называемой частичной мобилизации, выпущенный в сентябре, не отменен, и теоретически призыв может возобновиться в любой момент.
- В связи с наращиванием совместной российско-белорусской группировки военные эксперты не исключают, что Москва может готовить второй этап вторжения в Украину - на этот раз при непосредственном участии белорусских соединений. Белорусское руководство во главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в феврале прошлого года.
Путин на Рождество в одиночестве посетил службу в соборе Кремля
Православные верующие в ночь на 7 января начали отмечать Рождество - по Юлианскому календарю.
СМИ и пользователи интернета обратили внимание, что российский президент Владимир Путин в одиночестве посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Кроме Путина в храме были лишь священнослужители. Это следует из кадров, показанных каналом «Россия 1».
Это третий раз, когда Путин встречает Рождество в Москве - предыдущие два были в начале 2000-х. В 2022 году Путин находился в домовой церкви своей резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. В 2021 году российский президент встретил Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области, отмечает «Коммерсантъ».
Поздравляя с Рождеством, Владимир Путин сказал, в частности, что российские церковные организации выступают за сохранение межнационального мира и поддерживают участников военной операции в Украине (так российские власти называют полномасштабное вторжение своей армии в соседнюю страну).
Ранее на этой неделе Путин поручил главе российского Минобороны Сергею Шойгу ввести с полудня 6 января до конца следующего дня, на 36 часов, режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине. Президент обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии.
Российские власти призвали Киев пойти на аналогичный шаг. Украина, не бравшая на себя никаких обязательств, предложение отвергла. В руководстве Украины считают, что действия Москвы - это лицемерие и уловка. Украинский президент Владимир Зеленский называл призыв к прекращению огня попыткой использовать религиозный праздник в качестве прикрытия.
В Киеве говорят, что обстрелы с российской стороны после начала «режима прекращения огня» не прекращались, отмечает Русская служба Би-би-си.
В храмах Южной Осетии прошли богослужения в честь Рождества Христова
Православные в самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают в субботу один из главных христианских праздников - Рождество Христово.
В честь этого светлого праздника в Цхинвали в рождественскую ночь в храме Пресвятой Богородицы прошло праздничное богослужение. Божественную литургию совершил настоятель храма Яков Хетагуров. После окончания литургии священнослужитель обратился к верующим со словами поздравления.
На богослужении присутствовали спикер парламента Алан Алборов, депутаты, другие официальные лица, прихожане церкви, пишет информагентство «Рес».
После богослужения был совершен Крестный ход вокруг территории храма, который продолжился рождественской службой.
Палата представителей США избрала спикера лишь с 15-й попытки
Республиканец Кевин Маккарти с 15 попытки, на четвертый день голосования конгрессменов, избран спикером Палаты представителей США.
Отмечается, что 57-летнему законодателю из Калифорнии пришлось пойти на значительные уступки представителям консервативного крыла Республиканской партии. Ни в одном из туров Маккарти не набрал необходимых 218 голосов членов законодательного органа. Во время последнего раунда шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов, что повозило Маккарти избраться на пост спикера, хотя за него проголосовали только 216 законодателей.
За последние 100 лет спикеры в Палате представителей выбирались большинством в первом же туре. Члены Конгресса не могут быть приведены к присяге, пока не избран спикер.
Спикер обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом.
Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. После промежуточных выборов, которые прошли в ноябре 2022 года, республиканцы получили контроль над Палатой представителей, заняв в ней 222 места из 435.
США ввели санкции против шести иранских бизнесменов
Минфин США ввел санкции против шестерых граждан Ирана, связанных с поставками российской армии дронов-камикадзе «Шахед». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Речь идет о руководителях находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries (QAI). В сообщении отмечается, что компания участвовала в передаче боевых дронов России для использования их в Украине.
В санкционный список включен председатель совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши. По данным Минфина США, он руководил военными исследованиями и разработками Ирана, а также отвечал за ведение переговоров с Россией о поставке иранских беспилотников.
Также в санкционном списке оказался управляющий директор QAI Хассем Дамавандян, который, по информации ведомства, курировал процесс обучения российских военных управлению дронами-камикадзе. Кроме того, под санкции попал директор иранской Организации аэрокосмической промышленности Надер Хун Сиаваша.
- Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников.
- В ноябре Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине.
Ираклий Гарибашвили поздравил сограждан с Рождеством
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет граждан с праздником Рождества.
Глава правительства отмечает, что Рождество Спасителя считается началом новой нации и праздником надежды и радости.
«Поздравляю вас со светлым праздником Рождества, дорогие соотечественники! Рождение Иисуса Христа сыграло поворотную роль для всего человечества и стало примером доброты, прощения, терпимости, утверждения добродетели среди людей и любви. Вот почему Рождество Спасителя считается началом новой нации и праздником надежды и радости. Еще раз поздравляю вас с этим великим праздником и желаю вам и вашим семьям здоровья, мира и благополучия», - цитирует поздравление премьер-министра Общественный вещатель.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд
США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом свыше трех миллиардов долларов. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В пакет войдут бронемашины «Брэдли» и самоходные гаубицы. 682 миллиона долларов будут отправлены европейским странам НАТО для восполнения военной техники, переданной украинским войскам.
Помимо бронетехники, в пакет помощи могут войти зенитные ракеты Sea Sparrow, сообщает издание Politico. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пообещала, что полный список оружия, которое США поставят Украине, Пентагон опубликует в ближайшее время.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале подтвердил, что Украина получит бронетехнику и ракеты Sea Sparrow. Кроме того, в его записи упоминаются и новые мобильные ракетные установки залпового огня HIMARS.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
- В новом рейтинге армий мира, составленном Global Firepower (GFP), армия Украины впервые вошла в топ-15, обойдя армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.
Телеканал «Дождь» оспорит лишение лицензии на вещание в Латвии
Телеканал «Дождь» обжалует решение латвийского регулятора об отзыве у него лицензии на вещание. Об этом главный редактор канала Тихон Дзядко сообщил информационному агентству LETA, пишет Delfi. Лицензия, выданная Национальным советом по электронным СМИ Латвии в июне 2022 года, была аннулирована в декабре.
Дзядко также сообщил, что канал обжаловал еще одно решение Нацсовета – о штрафе в 4 тысячи евро за отсутствие перевода программ «Дождя» на латышский язык. Ранее телеканал уже выплатил штраф в 10 тысяч евро за демонстрацию в одной из программ карты с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии.
1 декабря телеведущий Алексей Коростелев в прямом эфире призвал зрителей присылать информацию о плохом обращении с российскими мобилизованными, призванными на войну в Украине: «Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», – сказал ведущий. После этого Коростелева уволили с телеканала, а служба безопасности Латвии начала расследование по подозрению, что «Дождь» оказывает помощь российской армии.
6 декабря национальный регулятор аннулировал лицензию «Дождя» на кабельное вещание. Решение вступило в силу 8 декабря – в этот день телеканал прекратил вещание на территории Латвии.
- Телеканал «Дождь» начал вещание из Москвы в 2008 году. В 2014 году после опроса о блокаде Ленинграда большинство спутниковых и кабельных операторов убрали канал из своих списков. В 2021 году «Дождь» внесли в перечень «иностранных агентов».
- В 2022 году, вскоре после вторжения России в Украину, российские власти заблокировали «Дождь». Как и многие другие независимые СМИ, он был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.
- После начала войны в Латвию переехали более двухсот российских журналистов и больше двадцати изданий. Служба госбезопасности Латвии выражала обеспокоенность в связи с переездом российских СМИ. Их работа, как утверждали в спецслужбе, может угрожать безопасности латвийского информационного пространства и нести риски, связанные с работой российской разведки.
Bloomberg: Китай отказался от поставок западных вакцин против COVID-19
Власти Китая отвергли неоднократные предложения США поделиться вакцинами против COVID-19, несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
Предложения США были сделаны высокопоставленными дипломатами, в том числе во время декабрьской поездки в Китай помощника госсекретаря Дэниела Критенбринка и старшего директора Совета национальной безопасности Лауры Розенбергер, а также через представителей здравоохранения и частных посредников.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин 6 января сказала, что вакцины и медицинские препараты в стране «в достаточном количестве», и пообещала продолжить сотрудничество с «мировым сообществом» по проблеме COVID-19.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз предложил Китаю поставить бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы помочь сдержать новую массовую вспышку заболевания.
- В Китае в ходе прививочной кампании применяли собственные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали РНК-препараты, произведенные за рубежом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен. Местные вакцины требуют трех доз для предотвращения тяжелого течения заболевания, а их, по данным ВОЗ, получили только 40% жителей Китая старше 80 лет.
- Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики «нулевой терпимости» к COVID-19, которая включала в себя жесткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения.
Украина вошла в топ-15 армий мира в рейтинге GFP
Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 армий мира в рейтинге Global Firepower (GFP). В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.
В этом году ВСУ обошли армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. Всего в рейтинге рассматриваются 145 стран.
«Поскольку Украина продолжает свою оборону против России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате ответных действий, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада, а также введения новых ключевых категорий, что благоприятно сказывается на ее общем положении в списке», – говорится в сообщении.
Первое место в рейтинге занимают США, второе – Россия, а третье – Китай.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
В Иране из-за карикатур в Charlie Hebdo закрыт Французский институт
В Тегеране решением властей закрыт Французский исследовательский институт. Это стало реакцией на карикатуры на религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, опубликованные во французском юмористическом журнале Charlie Hebdo. Иранские власти обвинили Францию в святотатстве и заявили, что пересмотрят свое отношение к культурному сотрудничеству с Францией. Посол Франции в Тегеране вызван в иранский МИД.
Журнал Charlie Hebdo, известный едкой сатирой на политические темы, в декабре объявил среди читателей конкурс карикатур на аятоллу Хаменеи. Редакция добавила, что делает это в поддержку иранцев, борющихся за свободу, и хочет «высмеять этого религиозного лидера из другой эпохи, чтобы отправить его на свалку истории». 4 января в новом номере журнала были опубликованы рисунки победителей конкурса. Среди авторов были и иранские граждане, и люди иранского происхождения, живущие в других странах .
Публикация вызвала гнев у иранских властей. Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Франция не имеет права оскорблять национальные и религиозные ценности мусульман под предлогом свободы самовыражения. МИД также заявил, что закрытие Французского института - лишь «первый шаг», который Иран предпринимает в ответ на публикацию в Charlie Hebdo, и что эта публикация была инспирирована сионистами.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Они жестоко подавлялись полицией с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур. Около 18 тысяч человек были задержаны. В судах было вынесено по меньшей мере 11 смертных приговоров.
- Французский юмористический журнал Charlie Hebdo выходит с 1970 года. Он известен своими жесткими карикатурами на общественно-политическую тематику. 7 января 2015 года в результате нападения на редакцию журнала погибли 12 человек, в том числе его известные авторы. Нападение совершили радикальные исламисты, основным мотивом стало недовольство карикатурами на пророка Мухаммеда.
Бельгийская полиция подтвердила смерть трансгендерной женщины Лизы Кистаури
МИД Грузии подтверждает факт смерти грузинской трансгендерной женщины Лизы Кистаури. Как сообщили грузинской службе Радио Свобода во внешнеполитическом ведомстве, сегодня в посольство Грузии в Бельгии поступило официальное сообщение о ее смерти.
В МИД отмечают, что «консульство находится в постоянном контакте как с членами семьи погибшей, так и с местными правоохранительными органами».
На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти молодой женщины.
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