Под Москвой сбили беспилотник – о пострадавших не сообщается

Рано утром над Московской областью уничтожили беспилотник, сообщили Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – написал Собянин.
Минобороны России отметило, что дрон запустила Украина. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Ночью Минобороны России также сообщало об уничтожении украинского беспилотника недалеко от побережья аннексированного Крыма.
- На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы.
- Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.