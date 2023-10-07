Под Москвой сбили беспилотник – о пострадавших не сообщается

Рано утром над Московской областью уничтожили беспилотник, сообщили Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – написал Собянин.

Минобороны России отметило, что дрон запустила Украина. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Ночью Минобороны России также сообщало об уничтожении украинского беспилотника недалеко от побережья аннексированного Крыма.