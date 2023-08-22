Под Москвой сбиты два беспилотника. Аэропорты опять были закрыты

Министерство обороны России заявило, что во вторник ночью были сбиты четыре ударных беспилотника: два в приграничной с Украиной Брянской области и два под Москвой. О пострадавших не сообщается.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотники были сбиты к западу от Москвы – один в районе Красногорска, другой недалеко от Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы, написал Собянин в телеграм-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске взрывной волной после уничтожения беспилотника средствами ПВО выбиты стёкла в многоэтажном доме, повреждены припаркованные автомобили. "Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет", - сказал глава региона.

Красногорск прилегает к западной окраине Москвы, поселок Часцы расположен в 30 километрах юго-западнее российской столицы.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снова приостанавливали работу. Был задержан 31 рейс.

Накануне из-за атаки беспилотников на Москву на запасные аэродромы перенаправили или задержали более 90 пассажирских рейсов.

Атаки дронов на Москву происходят уже несколько ночей подряд. Россия неизменно обвиняет в них Украину, Киев официально эти события не комментирует.