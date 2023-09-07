В Ленобласти грузовик врезался в колонну подростков-велосипедисток

В Выборгском районе Ленинградской области самосвал врезался в колонну велосипедисток школы олимпийского резерва и сопровождавшую их машину. На момент публикации новости известно о двух погибших детях и десятерых пострадавших.

Катастрофа произошла на скоростной трассе «Скандинавия». По данным «Фонтанки», в ДТП попали подростки из школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района Петербурга. В ней учатся, преимущественно, дети с заметными спортивными достижениями в своей возрастной группе.

В тренировочном выезде принимали участие девочки 14-15 лет. Главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян сообщил Матч-ТВ, что тренировалась региональная команда.

На место ДТП направлены 10 бригад скорой помощи и два вертолёта. Издание «Мэш на Мойке» сообщает, что 31-летний водитель грузовика задержан. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.