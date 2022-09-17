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Подозрения в коллаборационизме предъявлены 223 украинцам
В Украине открыли уже 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. О подозрении в коллаборационной деятельности объявили 223 украинцам. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко отметил, что большинство подозреваемых работали в оккупационных администрациях и правоохранительных органах – почти все они уехали в Россию. Однако среди фигурантов дел о коллаборационизме есть руководители образовательных учреждений и учителя. На данный момент известно о 19 таких дел, четверым сообщено о подозрении.
Они «пытались преподавать в школах по российским программам, промывали мозги не только родителям, но и ученикам», – сказал Клименко.
Глава Нацполиции Украины добавил, что сейчас идёт проверка тех руководителей поселковых советов, которые, по сведениям местных жителей, «встречали россиян с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию».
- По данным замминистра обороны Украины, с 6 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила как минимум 388 населённых пунктов в Харьковской области, и один – в Донецкой, по словам президента Украины Владимира Зеленского. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск «передислокацией».
Другие новости дня
Представитель Карабаха находится с рабочим визитом в США
15 сентября начался рабочий визит министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна в Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщают власти самопровозглашенного Карабаха, отмечая, что 16 сентября Давид Бабаян посетил посольство Республики Армения в Вашингтоне и встретился с работниками посольства.
«Были обсуждены вопросы, связанные с региональными развитиями, защитой интересов Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] в США и укреплением армянского триединства. В тот же день министр провел встречу с руководящим составом Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни. Обсуждался широкий спектр тем, затрагивающих связи Родины и Диаспоры, последние региональные процессы.
Министр высоко оценил роль Армянской Ассамблеи в деле развития Арцаха и продвижения интересов народа Арцаха. Во встречах принимали участие замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян», - говорится в сообщении МИД Нагорного Карабаха, передает Радио Азатутюн.
Зеленский: Экспорт аммиака из России возможен, если она вернет пленных
Президент Украины Владимир Зеленский согласится на возобновление поставок российского аммиака по трубопроводу через Украину только в том случае, если Россия вернет военнопленных. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters. Аммиак используется для производства удобрений.
«Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН», – сказал Зеленский. Он добавил, что Россия держит под стражей больше украинских солдат, чем Украина – российских.
ООН призывает возобновить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, остановленную после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что ООН, Евросоюз и США «снова и снова повторяют», что западные санкции не распространяются на продукты питания и удобрения.
«Нам очень нужны российские удобрения в момент, когда мы наблюдаем кризис на рынке», – сказал Гутерриш. По его словам, в разных странах люди перестали сажать и сеять, потому что у них нет удобрений.
Кремль отверг условие Зеленского. «Разве люди и аммиак – это одно и то же?» – прокомментировал предложение Украины Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Ранее Путин говорил, что Россия готова поставить на мировой рынок около двух миллионов тонн аммиака, «но есть технические вопросы, которые требуют урегулирования».
«Досье»: руководство ПАСЕ связано с российской разведкой
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс, несколько предыдущих председателей ассамблеи и бывший генеральный секретарь находились в сфере интересов российской военной разведки (ГРУ). Избрание Кокса на пост в течение нескольких лет лоббировал сотрудник ГРУ. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» и издания EUobserver.
Кокс – сенатор из Нидерландов. Пост председателя он занял в конце января – за месяц российского нападения на Украину. Кокса называли пророссийским политиком – он, в частности, поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за её участие в сессиях ПАСЕ в 2014 году, после того как Россия была лишена права голоса из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе. Как отмечают расследователи, идея избрания Кокса председателем ПАСЕ родилась в Москве не позже лета 2017 года.
В сети кремлевского влияния оказались также предыдущий председатель ПАСЕ испанец Педро Аграмунт, который в 2017 году посетил Сирию вместе с российской делегацией и затем был вынужден уйти в отставку, его предшественник нидерландец Рене ван дер Линден, а также бывший генеральный секретарь организации француз Бруно Аллер, пишет «Досье».
Главным координатором этой сети, как говорится в расследовании, оказался Валерий Левицкий. Он был генконсулом России в Страсбурге. В в апреле 2018 года, вскоре после покушения в Великобритании на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, Левицкого выслали из Франции как агента ГРУ - за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Сейчас он работает замначальника управления международного сотрудничества Госдумы. Левицкий, комментируя свою высылку, причастность к разведке отверг.
«Досье» пишет, что ещё до аннексии Крыма российские власти искали способы не исполнять решения ЕСПЧ - в том числе для того, чтобы не выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа. «Как показывают документы, еще одним инструментом в этом процессе были попытки Кремля повлиять на политику Совета Европы изнутри - в частности, тайно вербуя союзников на самом высшем уровне», - отмечают журналисты.
По информации расследователей, в 2014 году, вскоре после введения ограничений полномочий российской делегации, Левицкий составил «Список контактов ПАСЕ», в котором был отмечен Кокс. Именно Левицкий первый придумал выдвинуть Кокса в председатели ПАСЕ. Это случилось во время встречи с бывшим генеральным секретарем ПАСЕ Бруно Аллером, который, очевидно, тоже сотрудничал с российской стороной, говорится в материале «Досье».
Самым показательным примером роли ван дер Линдена, по мнению расследователей, может быть отчёт Левицкого в 2017 году. В нём россиянин изложил план по спасению Педро Аграмунта, оказавшегося в центре скандала из-за поездки в Сирию вместе с российской делегацией.
По словам Левицкого, чтобы помочь Аграмунту дотянуть до конца срока, необходимо обратиться за толкованием устава в Венецианскую комиссию — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Таким образом, вопрос об отстранении Аграмунта затянется, и он сможет дольше оставаться на своем посту. По задумке Левицкого, Рене ван дер Линден должен был довести этот план до Кокса, а тот – добиться исполнения.
Как отмечает «Досье», Кокс помимо работы над отменой санкций сам предлагал российским политикам неофициальные встречи. Например, в декабре 2017 года он добился того, чтобы делегацию российских парламентариев, в числе которых был нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий, пригласили на заседание президентского комитета ПАСЕ в Париж.
ПАСЕ остаётся идеальным местом для разведки и вербовки источников. Здесь собираются парламентарии 46 стран, а значит, влияние, достигнутое в ПАСЕ, легко распространить, говорится в публикации.
Тот факт, что Россия исключена из Совета Европы, не меняет этого положения дел, пока тайные контакты ключевых его сотрудников с Кремлем и ГРУ остаются нерасследованными, делает вывод «Досье».
В разговоре с EUobserver Тини Кокс свою причастность к российским спецслужбам отверг. Кокс занимает жесткую позицию по отношению к Москве из-за Украины. ПАСЕ под его руководством приняла рекомендацию об исключении России из состава Совета Европы.
Идею Кадырова о «самомобилизации» поддержали уже четыре губернатора
Губернатор Магаданской области Сергей Носов стал еще одним главой региона, поддержавшим идею главы Чечни Рамзана Кадырова о «внутренней самомобилизации».
Носов также предложил создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают. Об этом магаданский губернатор написал в своем телеграм-канале.
Это уже четвертый глава региона, который поддержал идею Кадырова о «самомобилизации». Ранее в поддержку этой инициативы высказались российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Последний обещал направить от региона в Украину 250 добровольцев.
Также о своей «солидарности с коллегами» заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Глава Северодвинска Игорь Скубенко назвал идею Кадырова «правильной» и предложил главам муниципальных образований сопровождать своих бойцов, чтобы на месте решать вопросы их снабжения всем необходимым.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе уже сформировали батальон из добровольцев, а «в вопросах обороны и безопасности будут придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства». По его словам, сейчас областные власти сосредоточены на гуманитарных задачах и поддержке семей военнослужащих.
Накануне Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести «самомобилизацию» и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – «вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок».
- В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области.
- На фоне неудач российской армии на фронте в России вновь заговорили о всеобщей мобилизации.
- О том, что Кремль усиливает скрытую мобилизацию, говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В частности, авторы предполагают, что российские власти решили отказаться от идеи оградить жителей ряда регионов от вербовки в Украину, в первую очередь, речь идет о Москве. Ранее «Медуза» писала о наборе наемников в «собянинский полк».
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует проводить всеобщую мобилизацию.
В Литве пересмотрят школьные учебники на русском языке
Министерство образования Литвы заявило, что подвергнет пересмотру все учебники на русском языке, предназначенные для литовских школ. Глава министерства Юргита Шюкжидинене сообщила, что в школьной программе недопустим образ России, который представляли старые учебники. Всего пересмотру подвергнутся 13 книг.
Первой книгой, вызвавшей критику властей, стал учебник русского языка «В добрый путь», в котором Россия описывалась как демократическое государство. В частности, литовским школьникам в учебнике предлагалось совершить путешествие в «российский» Крым. Учебник изъят из обращения; остальные школьные учебники на русском проверит Национальное агентство по образованию (NEA).
В случае, если учебники будут признаны не соответствующими современной политической ситуации, они будут удалены из библиотек. Школам, которые успели их закупить, возместят расходы на приобретение нового учебного материала.
В Грузии горит крупнейший завод по производству сахара
Пожар тушат на территории крупнейшего в Грузии завода по производству сахара в Карельском муниципалитете, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пожар начался на складе Агарского сахарного завода сегодня во второй половине дня. По словам работников предприятия, там хранилось до 300 тонн сахара. Часть продукции была уничтожена огнем, часть – затопило водой при тушении.
О пострадавших во время происшествия до сих пор не сообщалось.
На месте мобилизовано десять пожарно-спасательных бригад. Их работу осложняет ветер. Кроме того, как указывают очевидцы, кровля цеха изготовлена из легковоспламеняющегося материала.
По словам пожарных, опасности распространения огня на другие строения на территории завода уже нет. Ожидается, что в ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован.
Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно.
Расследователи и СМИ сообщили о взятии Купянска армией Украины
Украинские войска, по всей вероятности, освободили левобережную восточную часть города Купянска в Харьковской области. Об этом пишут журналисты-расследователи в соцсетях и командир украинского подразделения «Кракен» Сергей Величко в телеграме.
Информацию о переходе Купянска под контроль украинских военнослужащих также подтвердил источник Радио Свобода.
Это означает, что вооруженные силы Украины смогут продолжить контрнаступление на левом берегу реки Оскол.
Киев информацию о взятии Купянска пока не прокомментировал.
Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пресс-конференции в Самарканде и говоря о действиях украинских войск, отметил, что Москва видит «попытки проведения терактов» и отвечает на это сдержанно, но ответ может оказаться более серьезным. «Посмотрим, чем оно закончится, флаг в руки», - сказал Путин о контрнаступлении украинских военных.
Кроме того, российский президент сообщил, что план спецоперации корректировке не подлежит, а основная цель Москвы - освобождение Донбасса.
- В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области.
- Представители украинского руководства заявляют, что сейчас не готовы к переговорам с Россией. Их минимальное требование – вывод войск со всей международно признанной территории Украины, включая аннексированный Крым.
- Российские требования к Киеву не формализованы, Путин ранее называл целями операции признание Украиной аннексии Крыма, самопровозглашенных республик Донбасса, а также некие демилитаризацию и денацификацию.
В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в районах Харьковской области, недавно освобожденных в ходе наступления украинских войск, были обнаружены не менее 10 мест, где во время российской оккупации предположительно пытали людей.
Две пыточные, по его словам, были найдены в городе Балаклея, в том числе на территории Балаклейского отделения полиции. Украинские СМИ в пятницу публикуют фото и видео пыточных камер.
«На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства», – написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Также Клименко рассказал подробности о массовом захоронении в лесу возле Изюма. По его словам, с марта там были похоронены не менее 445 человек. Среди них украинские военнослужащие и мирные жители.
Эксгумация началась сегодня. По сообщению корреспондентов Reuters и Радио Свобода, из могил извлекли в том числе тела с веревками на шее и связанными руками. Предположительно, речь идет о телах украинских военнослужащих.
Присутствующий на месте эксгумации уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что речь может идти о свидетельствах того, что перед смертью их пытали.
По его словам, кроме военнослужащих в могилах похоронены жители Изюма, погибшие или при обстрелах города, или во время российской оккупации. Начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов пояснил, что пока украинские власти не могут точно сказать, как умерли все, захороненные на кладбище. Многие погибли от артиллерийского огня или ракетных ударов. “Необходимо эксгумировать и идентифицировать каждое тело. Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю», – отметил Клименко.
Сотрудники мониторинговой миссии по правам человека в Украине планируют посетить Изюм в связи с сообщениями об обнаруженном там коллективном захоронении, сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
В апреле в городе Буча и ряде других городов Киевской области были обнаружены тела и могилы местных жителей, убитых во время российской оккупации. По крайней мере часть этих людей, по многочисленным свидетельствам, были убиты российскими военными намеренно.
Минюст РФ внес Максима Галкина в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России внесло комика Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 16 сентября.
Из сообщения на сайте Минюста следует, что российские власти считают, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.
Максим Галкин - популярный российский актер-комик и телеведущий. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Они вернулись в страну, Галкин остался за границей.
С первых дней военного вторжения в Украину Галкин выступал с осуждением войны. «Вы одновременно молитесь о мире в Пасху и одновременно посылаете крылатые ракеты в жилые дома,» - обратился Галкин к российским официальным лицам после обстрела Одессы. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с обвинением Галкина в предательстве интересов родной страны, а также назвала его «геем, женившимся «на пожилой женщине для обогащения и пути в карьере». Ей возразил поп-певец Филипп Киркоров, резко раскритиковавший ее слова: «Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей?» Киркоров призвал прекратить травлю оппонентов и охоту на ведьм.
В Великобритании протестуют сторонники отмены монархии
В Великобритании на фоне похорон Елизаветы II проходят протесты противников монархии. Несколько человек с плакатами Not My King («Не мой король») были задержаны полицией в Лондоне и Эдинбурге. Они требуют упразднения института монархии и провозглашения Великобритании республикой.
Полиция чаще всего не арестовывает протестующих, но требует перенести выступления в другое место, где они не мешали бы тем, кто пришел отдать дань памяти королеве.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила: «Для абсолютного большинства жителей страны это время траура, но фундаментальное право на протест остается краеугольным камнем нашей демократии».
- Антимонархическое движение существует в Великобритании много веков. Наиболее влиятельным оно стало в ХХ веке, когда королевская власть уступила власти парламента и премьер-министра и начала играть скорее символическую роль.
- Основные претензии антимонархистов к короне заключаются в том, что короли и королевы Великобритании, как и всех монархий Европы, больше не принимают политических решений, однако содержание королевского двора осуществляется из средств налогоплательщиков и дорого им обходится.
- По опросам 2021 года, за отмену института монархии в Великобритании выступало 24% граждан.
Путин и Эрдоган обсудили поставки российского газа Турции
В ближайшее время в силу вступит договоренность об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Вместе с тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Эрдоган намерен потребовать у Путина скидку в 25 процентов на поставки газа.
Кроме того, Эрдоган намерен добиться возможности оплачивать часть поставок в лирах, уточняют собеседники Bloomberg. Так президент Турции намерен стабилизировать экономику страны перед выборами в следующем году. Сейчас уровень инфляции в стране превышает 80 процентов, годовой рост цен на продукты превысил 90 процентов.
Турция – одна из немногих стран мира, которая не присоединилась к санкциям против России из-за Украины. При этом Анкара оказывает гуманитарную и военную помощь Киеву и предлагает себя как посредника для переговоров по урегулированию конфликта.
Госдума может запретить карты без российского Крыма
В Государственную думу России внесены два законопроекта, предполагающих введение ответственности за распространение изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Такими, например, могут считаться географические карты, на которых аннексированный Крым или южные Курильские острова, принадлежность которых оспаривает Япония, обозначены не как часть российской территории. За их изготовление и демонстрацию гражданам будет грозить штраф или арест до 15 суток, юридическим лицам - штраф до 1 млн. рублей.
Как уточняет ТАСС, ответственность будет наложена и в случаях "распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством".
Автором законопроекта стали депутат Госдумы Василий Пискарёв и его заместители Анатолий Выборный и Эрнест Валеев. Пискарёв упомянул случай с продававшимися в магазинах стройматериалов обоями для детской комнаты с изображением карты мира, где Крым был обозначен как часть Украины, и заявил, что такие инциденты нужно считать частью "гибридной войны, развязанной Западом против России".
Большинство стран мира не признают аннексию Крыма Российской Федерацией, и на публикуемых в них картах Крым обозначен как территория Украины. Кроме того, Крым обозначен как часть Украины и на российских картах, изданных до аннексии в 2014 году.
Уроженец Южной Осетии погиб от ранений, полученных на войне в Украине
Участник российского вторжения в Украину, уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахмат Засеев скончался в госпитале Ростова-на-Дону.
По информации югоосетинских источников, Засеев попал в больницу 13 мая с ранением и контузией. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Ахмата, но спасти его не удалось.
Засееву было 26 лет. Он родом из поселка Кваиси.
Ранее было известно о смерти на войне в Украине 17 уроженцев Южной Осетии –добровольцев и военнослужащих РФ.
Опрос NDI в Грузии: 75% поддерживают вступление в ЕС, 69% – в НАТО
В Грузии снизилось количество сторонников вступления страны в Евросоюз, свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).
Отвечая на вопрос «Вы одобряете или не одобряете заявленную цель правительства Грузии по вступлению в ЕС?», вариант «одобряю» выбрали 75% респондентов – это почти на 10% меньше, чем в конце 2019 года. 14% сказали, что не одобряют вступление страны в ЕС – в прошлом году их число колебалось на уровне 8-11%.
Почти половина респондентов – 47% – считают, что политика властей Грузии должна быть прозападной. 31% настаивают на прозападной политике и одновременно поддержке хороших отношений с Россией. Число тех, кто выступает за более тесные связи с Москвой, в целом не превышает 9%.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», у респондентов также попросили перечислить факторы, которые, по их мнению, препятствуют вступлению Грузии в ЕС. 25% считают, что это отсутствие политической воли правительства, 19% – территориальные конфликты, 17% – Россия, 15% – позиция Брюсселя, 14% – политическая нестабильность в Грузии, 13% – отсутствие демократии, 10% – неразвитая экономика.
Количество противников растет на фоне непредоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС в июне текущего года. 62% респондентов сказали, что знают об этом событии. Большинство из них (56%) винят в этом правительство Грузии.
Лишь треть респондентов (32%) верят, что нынешние власти Грузии способны выполнить все условия предоставления стране статуса – они сформулированы в 12 рекомендациях Еврокомиссии. При этом абсолютное большинство (71%) считают, что выполнение этих рекомендаций важно.
69% населения Грузии поддерживают курс страны на вступление в НАТО. Лишь 12% респондентов сказали, что они против интеграции Грузии в альянс, а 16% затруднились с ответом.
У респондентов также поинтересовались, как они оценивают ответ властей Грузии на войну в Украине. 32% считают, что парламент и правительство страны должны делать больше для поддержки Украины. Более половины считают, что действия властей достаточные.
Опрос NDI проводился в период с 14 июля по 15 августа. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2,1 тысячи человек в Тбилиси и других регионах Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2%.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
В очередь к гробу Елизаветы II перестали пускать
Власти Великобритании объявили, что в очередь из желающих проститься с королевой Елизаветой II вставать больше нельзя. Очередь "переполнилась". Допуск приостановили "по крайней мере" на шесть часов.
К моменту приостановки длина очереди достигала 7,9 километра, время ожидания оценивалось в 14 часов.
Круглосуточная церемония публичного прощания с королевой в Вестминстерском дворце началась вечером 14 сентября. Очередь к гробу с Елизаветой II начала формироваться более чем за двое суток до официального начала. Ожидалось, что всего проститься с королевой придут до миллиона человек.
Британские чиновники разработали маршрут очереди, длина которой не должна превышать восемь километров. Согласно плану, на всём маршруте предусмотрены туалеты, первая помощь и круглосуточное питание. Желающим проститься с королевой выдают цветные браслеты с номером их места в очереди. Для тех, кто по состоянию здоровья не может долго в ней стоять, создана отдельная очередь – с определёнными временными слотами.
Также власти выпустили рекомендации для потенциальных участников церемонии. Согласно им, следует "почтительно" одеться, а у гроба с королевой хранить молчание. Желающим проститься не разрешили приносить цветы, игрушки, свечи и фотографии. Запрещены транспаранты и флаги. В зале Вестминстерского дворца, где стоит закрытый гроб с королевой, нельзя фотографировать или снимать видео.
Церемония публичного прощания закончится вечером в понедельник, 19 сентября. Королеву Елизавету II похоронят в Виндзорском замке.
- Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.
- К гробу королевы в пятницу не была допущена китайская делегация. Предположительно, причиной отказа стали санкции, наложенные Китаем на семерых членов правительства Великобритании, осудивших притеснения уйгурского населения. Им был запрещён въезд в Китай, их активы в стране были заморожены.
- Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же, как представители Беларуси и Мьянмы. Президент России Владимир Путин ограничился телеграммой с соболезнованиями. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российские официальные лица "и не собирались" участвовать в похоронах.
Путин: РФ «сделает всё», чтобы война закончилась «как можно быстрее»
Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с индийским премьером Нарендрой Моди, что Россия "сделает всё" для того, чтобы война в Украине прекратилась "как можно быстрее" - однако украинская сторона, по его словам, отказывается от переговорного процесса.
Слова "война", как и "специальная военная операция", Путин не употребив, использовав выражение "это всё". Он отвечал на реплику Моди, который сказал Путину, что сегодня "не время для войны", подчеркнув, что не раз доносил эту мысль до российского президента по телефону. Индийский премьер сказал, что мир сейчас стоит перед многочисленными вызовами, среди которых проблема продовольствия, удобрений и энергетической безопасности.
Развивая свою мысль, Путин сказал, что руководство Украины "заявило о том, что хочет добиваться своих целей военным путём". Каким путём хочет завершить войну сам Путин, российский президент не сказал.
Встреча с Моди состоялась в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан). Других подробностей беседы агентства не приводят.
- Путин объявил о начале широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля - российские власти называют происходящее специальной военной операцией. Почти 7 месяцев идут жестокие бои, жертвами вторжения стали, по меньшей мере, десятки тысяч человек. России удалось оккупировать часть территорий Украины. В последние недели Украина ведёт контрнаступление.
- Представители украинского руководства заявляют, что сейчас не готовы к переговорам с Россией. Их минимальное требование - вывод войск со всей международно признанной территории Украины, включая аннексированный Крым. Российские требования к Киеву не формализованы, Путин ранее называл целями операции признание Украиной аннексии Крыма, так называемых народных республик Донбасса, а также некие демилитаризацию и денацификацию.
В Абхазии завтра пройдет шествие против соглашения по госдаче «Пицунда»
Мирная акция против ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде пройдет завтра в Абхазии. Как сообщили в инициативной группе #Ҳараҳпицунда, речь идет о молчаливом шествии с элементами демонстрации.
Начальная и конечная точка маршрута шествия – сухумская площадь Свободы. Организаторы получили разрешение на проведение акции от городской мэрии.
«Конституция Республики Абхазия гласит, что единственным источником власти и носителем суверенитета в Республике Абхазия является ее народ – граждане Республики Абхазия. Считаем принципиально важным выразить свою волю демократическим путём, чтобы наши законные представители – депутаты Народного Собрания – приняли важное для нашего государства решение исходя из интересов абхазского народа. Ждём вашей поддержки!» – сказано в заявлении организаторов акции.
Ранее молодые люди, которые выступают против отчуждения в пользу Российской Федерации части территории Пицунды, уже провели акцию протеста. В эфире абхазского телевидения их раскритиковал предприниматель и общественный деятель Давид Пилия, а в социальных сетях распространилась информация, что молодежью манипулирует оппозиция.
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что естественные переживания по теме госдачи «Пицунда» «подхватываются и искусственно нагнетаются извне». По его словам, не последнюю роль в этом играют международные неправительственные организации и грузинское правительство.
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Опрос NDI: «Мечта» – 25%, ЕНД – 8%, другие партии – 13%
Большинство граждан Грузии остаются политически неопределившимися, свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).
Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 25% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 8% – «Единое национальное движение», а 13% выбрали вариант «другие». Число неопределившихся составило 54%. Одновременно 56% сказали, что никакая партия не представляет их интересов.
Исследование NDI свидетельствует о резком изменении политических предпочтений граждан Грузии за последние десять лет. В ноябре 2012 года, когда «Грузинская мечта» только пришла к власти, ее поддерживали 63% респондентов, а число неопределившихся не превышало 25%, пишет агентство «Новости-Грузия».
Тем не менее граждане Грузии, по-прежнему считают, что участие в выборах – это важно. На вопрос «Если завтра состоятся парламентские выборы, будете ли вы голосовать?», 65% выбрали вариант «да».
Сейчас грузины сомневаются в том, что парламент может решить их проблемы. Более половины населения (56%) считают, что законы по важным для них вопросам не принимаются, а 54% не верят, что депутат примет меры, если граждане расскажут ему о проблемах в своем районе. Лишь треть считает, что парламент регулярно общается с общественностью.
Опрос NDI проводился в период с 14 июля по 15 августа. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2,1 тысячи человек в Тбилиси и других регионах Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2%.
В Южной Осетии ликвидировали партию «Родина»
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации политической партии «Родина». Ликвидированы ее структурные подразделения, данные о них исключены из Единого реестра юридических лиц.
Как сообщила пресс-служба югоосетинского Минюста, возглавляемая Домбаем Гассиевым партия «Родина» получила свидетельство о регистрации 6 мая 2013 года. В числе основных целей партия обозначила строительство свободного, справедливого и солидарного общества.
Минюст утверждает, что деятельность партии не соответствовала уставным целям и задачам, а также действующему законодательству.
Ведомство направило в партию предупреждение для устранения нарушений, но оно осталось без реагирования.
«Также одним из требований, предъявляемых к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение пяти лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда», – говорится в заявлении югоосетинского ведомства.
Опрос NDI: 62% граждан считают Грузию недемократической страной
Более половины граждан Грузии считают, что живут в недемократической стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института (NDI) США.
На вопрос «По вашему мнению, сейчас в Грузии демократия?», 62% респондентов ответили «нет». 30% – выбрали ответ «да». Остальные затруднились с ответом, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно NDI, число граждан, считающих Грузию недемократическим государством, достигло исторического максимума за 12 лет. Прошлый рекорд был установлен в 2020 году. Тогда с тем, что Грузия не является демократией, согласились чуть менее 60% респондентов. Для сравнения, в 2010 году их количество не превышало 45%.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что жить в демократической желают практически все граждане Грузии. 92% участников нынешнего опроса сказали, что для них это важно.
Отвечая на вопрос «Что для вас значит демократия?», респонденты могли выбрать несколько вариантов. 44% выбрали «свободу слова, СМИ, мнений», 38% — «равенство перед законом», 33% — «защита прав человека», 16% — «трудоустройство».
44% респондентов считают, что Грузия идет по неверному курсу. 23% считают, что страна развивается и ее направление правильное. Еще 29% выбрали вариант «Грузия совсем не меняется».
Опрос NDI проводился в период с 14 июля по 15 августа. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2,1 тысячи человек в Тбилиси и других регионах Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2%.
Взрыв в Луганске. Погибли генпрокурор «ЛНР» и его заместительница
В Луганске в результате взрыва в здании прокуратуры погиб «генеральный прокурор» так называемой «ЛНР» Сергей Горенко. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
В экстренных службах «ЛНР» подтвердили «Интерфаксу» эту информацию. Сепаратисты пока официально не комментировали сообщения о смерти «генпрокурора».
«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», – сказал собеседник «Интерфакса».
Погибла и замгенпрокурора Екатерина Стегленко, сообщает агентство.
На видео с места событий можно заметить, что взрыв произошёл на третьем этаже административного здания.
Позднее в пятницу стало известно также об убийстве в оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области чиновников назначенной Россией администрации - супругов Олега и Людмилы Бойко. Они были, как сообщается, застрелены рядом с их гаражом. Людмила Бойко возглавляла городскую комиссию по проведению “референдума” о присоединении оккупированной части Запорожской области к России, Олег Бойко был "заместителем мэра" по ЖКХ.
Луганск, подконтрольный поддерживаемым Россией сепаратистам с 2014 года, расположен далеко от линии фронта. О покушении на чиновников, которые сотрудничают с Россией на территории Украины, сообщалось не раз. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берет.
Некоторые из назначенных Россией чиновников погибли. 26 августа в Бердянске в результате взрыва погиб назначенный РФ «заместитель начальника городского ГАИ» Александр Колесников. Через три дня мертвым нашли народного депутата от партии «Слуга народа» Алексея Ковалева, который во время войны перешел на сторону России и занимал должность заместителя председателя по сельскому хозяйству в назначенном Москвой правительстве региона. У него было огнестрельное ранение в голову.
В начале августа был отравлен Владимир Сальдо, назначенный россиянами глава «обладминистрации» Херсонской области. Он находится в токсикологической реанимации в Москве. 24 августа в Запорожской области в подорванном бомбой автомобиле погиб назначенный российскими военными глава поселка Михайловка Иван Сушко.
По зданию администрации Херсонской области нанесён ракетный удар
Днём 16 сентября по зданию администрации Херсонской области был нанесён, по предварительным данным, ракетный удар. Об этом сообщил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.
Удар, как утверждается, когда в здании проходило совещание глав оккупационных администраций городских и муниципальных округов. Судя по кадрам, опубликованных очевидцами в социальных сетях, здание администрации частично разрушено.
По словам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, ранена начальница департамента труда. Также сообщается, что её водитель погиб. Российские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб сообщили о троих погибших - утверждается, что двое из них случайные прохожие.
В ударе представители оккупационных властей обвиняют украинских военных. Украинское командование пока эти утверждения не комментировало.
Ранее российские военные наносили удары по административным зданиям украинских городов - в частности, по администрациям в Харькове и Николаеве.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В начале марта российские войска оккупировали Херсонскую область. В регионе, наряду с Донецкой и Луганской областями, планируют провести референдум о присоединении их к России. Дата референдума неоднократно переносилась. В конце августа Украина начала контрнаступление в Херсонской области.
Дело Джабиева: судебный процесс продолжится 19 сентября
Судебный процесс по делу о смерти Инала Джабиева продолжится 19 сентября. Об этом сообщает агентство «Рес».
Процесс был отложен из-за отсутствия одного из подсудимых – Заура Гогичаева, который, по словам защиты, не присутствовал по состоянию здоровья. Отсутствовал в зале суда и адвокат одного из подсудимых. Несмотря на то, что стороны были согласны продолжить заседание, судья Инал Тибилов заявил, что в таком случае будет нарушен принцип процессуального права.
Сегодня же Цхинвальский городской суд на два месяца продлил срок предварительного задержания двух обвиняемых – Ацамаза Наниева и Алана Багаева.
Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство от прокуратуры о возврате материалов уголовного дела на доследование.
Накануне президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что расследование уголовных дел о гибели Инала Джабиева и Сармата Кумаритова должны быть доведены до логического конца.
«Я последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Как может быть у двух представителей прокуратуры – в городском и Верховном судах – по одному уголовному делу абсолютно разное мнение. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры отправятся домой», – заявил Гаглоев.
Цхинвальский городской суд 1 августа вынес постановление о возврате дела Джабиева в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Позднее Верховный суд отменил это постановление, признав его необоснованным, и вернул дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний не привели к результатам. Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
- Житель Цхинвали Сармат Кумаритов 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями». Кумаритов скончался, не приходя в сознание. По делу о смерти Кумаритова был задержан сотрудник госохраны, еще два сотрудника МВД подозреваются в превышении должностных полномочий.
Чиновник МИД Чехии передавал России секреты «ради женщин и денег»
Высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Чехии несколько лет сотрудничал с российской Службой внешней разведки и передавал ей секретную информацию. Об этом в четверг сообщил чешский Deník N. Информацию о разоблачении сотрудника МИД изданию подтвердили премьер Чехии Петр Фиала и министр иностранных дел Ян Липавский. Министр заявил, что сотрудник был уволен, других подробностей он не привёл.
В чешской контразведке - Службе информации и безопасности (BIS) подтвердили, что уже несколько лет назад выяснили, что в МИД страны есть источник информации для российских спецслужб. Впоследствии сотрудник, передававший секреты, был выявлен, за ним установили слежку. В первой половине этого года о нём сообщили руководству страны. Как сказал один из источников, российские спецслужбы, вербуя чиновника, "использовали его страсть к женщинам и деньгам".
По данным источников Deník N, сотрудник имел доступ к документам под грифом "совершенно секретно". Он работал в министерстве более 20 лет, как в центральном аппарате, так и за рубежом. Его имя и должность не называется. Также неясно, может ли он быть привлечён к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные ими доказательства нельзя использовать в суде.
Российский МИД пока сообщение не комментировал.
В прошлом году - после того, как власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складе в Врбетице - из страны было выслано большинство российских дипломатов и сотрудников посольства. Чешские власти считают, что многие из них были сотрудниками российских спецслужб.
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