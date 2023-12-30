Подозреваемый в убийстве Окуевой уроженец Дагестана скрылся в Венгрии

Уроженец дагестанского Каспийска Игорь Редькин, подозреваемый в убийстве участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой, скрывается в Венгрии. Об этом корреспонденту Кавказ.Реалии рассказал начальник управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, украинские власти обратились в прокуратуру Венгрии с экстрадиционным запросом, но получили отказ.

«Венгерский суд отказал в экстрадиции [Редькина] из-за войны в Украине», – сказал начальник управления нацполиции в Киевской области, сотрудники которого расследовали дело об убийстве Окуевой.

Побег подозреваемого от следствия редакции подтвердил и бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, помощником которого работала Окуева. По его словам, Редькин смог покинуть Украину в первые дни вторжения российских войск в прошлом году.

В феврале 2021 года Киевский апелляционный суд перевел Редькина из СИЗО под домашний арест. Решение мотивировали тем, что срок содержания под стражей превысил возможные 12 месяцев. Полиция обратилась в суд с просьбой продлить подозреваемому арест в СИЗО по делу о другом убийстве. Тем не менее он оставался под домашним арестом до начала вторжения России в Украины. При этом об отмене меры пресечения по делу Редькина ничего не известно.

В 2021 году еще троих подозреваемых в причастности к убийству Окуевой в Киеве освободили из-под ареста из-за истечения законного срока содержания под стражей.

Амина Окуева была убита в октябре 2017 года. Машину, в которой она ехала с супругом Адамом Осмаевым, обстреляли из автомата. Осмаев был ранен. Следствие считает, что заказчиком покушения на Осмаева и Окуеву является находящийся в розыске уроженец Чечни Салах Хумаидов. На автомате, которое следствие считает орудием убийства, были обнаружены отпечатки пальцев Редькина и других неустановленных лиц. Редькин входил в группу, которую подозревают в ряде других заказных убийств.