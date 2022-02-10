Подросток получил 5 лет колонии по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft»

16-летний Никита Уваров из города Канска Красноярского края приговорён военным судом к 5 годам лишения свободы по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Сообщается, что Уварова взяли под стражу в зале суда.

Двое других подсудимых подростков освобождены от ответственности, как утверждается, из-за того, что они оказали содействие следствию.

Дело получило большую известность как "дело о взрыве здания ФСБ в Minecraft" – подобные планы, которые якобы обсуждали подростки в переписке, фигурировали в материалах дела.

Троих школьников, которым тогда было 14 лет, задержали в 2020 году после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе 2021 года к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ.

Сотрудники силового ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки". Также следствие получило доступ к видео, на которых подростки разводят огонь в заброшенных зданиях и взрывают петарды. После этого их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Двое обвиняемых, имена которых в соответствии с законодательством не называются, признали вину. Прокуратура просила приговорить их к шести и шести с половиной годам воспитательной колонии, а Уварова, который вину не признал, – к девяти.



Последнее слово Уварова опубликовала "Новая газета". В выступлении Уваров описал свою жизнь, школьное образование в Канске и знакомство с другими обвиняемыми подростками.

Он рассказал, что они обсуждали в интернете политику, критиковали власти. "Мне было больно от того, что у меня в стране репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра и выступают за её благополучие. Теперь же, к сожалению, я на своем опыте испытал деспотизм недобросовестных сотрудников системы", – сказал 16-летний обвиняемый, который ранее провел в СИЗО 11 месяцев.

Он рассказал о первых днях задержания и методах давления на себя и близких со стороны сотрудников спецслужб в следственном изоляторе. Уваров назвал часть личной переписки с главным свидетелем по делу "выдуманной": "Я никогда не писал П., что планирую и готовлю кого-либо взорвать, потому что ничего не планировал и никого не готовил".

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством", – сказал подросток.