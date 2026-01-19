Десятки людей погибли при столкновении поездов на юге Испании

Как минимум 39 человек погибли 18 января в результате столкновения двух скоростных поездов недалеко от города Адамус в Андалусии на юге Испании.

El País пишет о не менее 73 пострадавших, из которых 24 — в тяжёлом состоянии.

Катастрофа произошла вечером 18 января. По данным медиа, поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошёл с рельсов, в результате чего последние вагоны (седьмой и восьмой) опрокинулись на соседний путь, по которому шел поезд компании Alvia (Renfe). Он следовал из Мадрида в Уэльву. В момент столкновения, как сообщается, поезд двигался со скоростью около 200 километров в час. Один из погибших был машинистом поезда Alvia. Причина схода поезда с рельсов пока неизвестна.

«Поезд Iryo практически новый, и сами пути также были отремонтированы. В частности, работы по замене путей на этом участке были завершены в мае. Авария крайне странная; она произошла на прямой линии. Все эксперты, с которыми мы консультировались, крайне озадачены», — заявил министр транспорта Оскар Пуэнте. Он также предположил, что число погибших может вырасти.

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.