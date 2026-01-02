Погода в Грузии ухудшится: ожидаются заморозки

3 и 4 января в Грузии ожидается резкое понижение температуры воздуха. Соответствующее предупреждение публикует Национальное агентство окружающей среды. Согласно прогнозу, на Колхидской низменности местами в ночные часы температура может опуститься до минус 8 градусов, а в регионе Шида Картли – до минус 17 градусов.

По данным Национального агентства окружающей среды, возможно значительное повреждение субтропических культур и виноградных насаждений. Сильные морозы и гололёд могут привести к ограничениям движения на отдельных участках автомобильных дорог и магистралей, а также к обледенению линий электропередачи.

По оценке агентства, уровень опасности – средний.

В конце декабря 2025 года во многих регионах Грузии выпал снег.

Сильный снегопад стал причиной проблем – были ограничены электроснабжение и движение по дорогам в разных регионах страны.