«Пограничный царь» США объявил о завершении операции в Миннесоте

Американский иммиграционный чиновник Том Хоман, выполняющий в администрации президента Дональда Трампа функции «пограничного царя», объявил в четверг о предстоящем завершении в Миннесоте операции по усилению контроля за соблюдением иммиграционного законодательства.

Как сказал Хоман, глава Белого дома одобрил его просьбу о завершении операции, но он останется в Миннесоте «еще немного, чтобы проконтролировать сокращение численности сил и обеспечить этому процессу успех».

«Я предложил, и президент Трамп согласился с тем, что эта операция по наращиванию присутствия должна быть завершена», - заявил Хоман журналистам на пресс-конференции. По его словам, он удовлетворён достигнутым в ходе рейдов прогрессом, так как «многие иностранные преступники были арестованы и убраны с улиц, включая убийц, сексуальных преступников и лиц, представляющих угрозу национальной безопасности».

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил на пресс-конференции после объявления Хомана, что он относится к сокращению численности федеральных агентов «с осторожным оптимизмом». «Факт в том, что они причинили нам серьёзный ущерб, оставили травму, передающуюся из поколения в поколение. В некоторых случаях они оставили нас в состоянии экономического краха», - сказал Уолз.

Неделю назад Том Хоман объявил о выводе из Миннесоты около 700 сотрудников иммиграционной службы. В четверг он заявил, что многие из остающихся там агентов, направленных из других штатов, будут отосланы домой на следующей неделе. В этой связи Хоман упомянул «беспрецедентную» координацию с местными правоохранительными органами.

В рамках операции Metro Surge администрация Трампа к концу января развернула около 3000 вооруженных сотрудников иммиграционной службы для депортации мигрантов в Миннесоте, сосредоточив усилия на Миннеаполисе, крупнейшем городе штата. Но операция, проводимая в том числе силами Иммиграционной и таможенной полиции ICE, вызвала и общенациональные протесты после того, как двое граждан США, Рене Гуд и Алекс Претти, были убиты в ходе рейдов федеральных агентов.

Масштабы депортаций встретили решительное сопротивление со стороны губернатора Миннесоты - демократа Тима Уолза, а также других выборных должностных лиц штата, включая мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея. Они неоднократно опровергали утверждения администрации Трампа о том, что Миннесота является «штатом-убежищем» для преступников.



