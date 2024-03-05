Зареме Мусаевой сократили приговор на три месяца 

Кассационный суд в Пятигорске на три месяца сократил срок лишения свободы матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой. Об этом попросил прокурор, который признал, что в приговоре по делу о мошенничестве и нападении на силовика указаны отягчающие обстоятельства, которых в самом деле нет. Адвокат осужденной Александр Савин требовал отменить приговор из-за отсутствия доказательств вины и многочисленных нарушений во время расследования, сообщает Кавказ.Реалии.

На заседании 5 марта Савин снова настаивал на несостоятельности дела, передает «Кавказский узел» из зала суда. Суд проигнорировал все доводы защитника и удовлетворил просьбу прокурора.

Таким образом, срок наказания составит четыре года и девять месяцев колонии. Мусаева участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО Грозного – из-за проблем со здоровьем суд разрешил ей не вставать. По словам Савина, женщине требуется «хорошая медицинская реабилитация».

Один из сыновей Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев назвал решение кассационного суда доказательством того, что Кремль полностью поддерживает действия главы Чечни Рамзана Кадырова, который решил отомстить своим критикам, наказав их невиновную мать.

«Ни дело о нападении на сотрудника, и тем более дело о мошенничестве не терпело никакой критики. Это было открытое похищение в России и судилище в Чечне, где судьи рассмотрели его закрыв глаза, рот и уши, от страха забыв закон и совесть», – написал Янгулбаев в своем телеграм-канале (пунктуация автора сохранена, – Прим.).

В июле суд в Грозном приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии-поселения, позднее Верховный суд республики сократил этот срок до пяти лет. В декабре 2023 года Зареме Мусаевой отказали в условно-досрочном освобождении, но это решение пересмотрят.