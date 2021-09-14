Правозащитный центр "Мемориал" объявил уголовное дело против братьев Исмаила Исаева и Салеха Магамадова из Чечни политически мотивированным и незаконным. Правозащитники считают, что преследование молодых людей "направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти и обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу".

Родные братья с февраля этого года находятся под арестом в грозненском СИЗО-1 по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. "Дело Исаева и Магамадова изобилует грубыми нарушениями: к ним не допускали адвокатов, в процессе нарушали установленные законом сроки, на братьев и их родителей оказывали давление, их пытали." - утверждают юристы "Мемориала". Правозащитники считают, что доказательства вины братьев выглядят недостоверными и могли быть сфальсифицированы.

Представители "Мемориала" подчеркивают, что версия следствия о том, что Исаев и Магамадов в промежутке между похищением и бегством из Чечни решили помочь террористам "представляется маловероятной". В справке в уголовном деле сообщается, что братья испугались и, стремясь отвести от себя обвинения в преступлении, заявили о своей гомосексуальной ориентации и обратились к ЛГБТ-сети, чтобы покинуть Россию.

"Эта версия, поддерживаемая следствием, представляется несостоятельной, поскольку братья обратились в ЛГБТ-сеть и публично рассказали о своём похищении и пытках ещё до предъявления обвинений. Аналогично, в контексте чеченской традиционной культуры сомнительным представляется и то, что юноши стали бы объявлять себя геями, не будучи ими", – отмечает "Мемориал".